Opel GSE 27FE, svelata la livrea da Formula E a Parigi

Rüsselsheim/Parigi, 7 ottobre 2026 – Opel si prepara a sollevare i veli sulla Opel GSE 27FE, la monoposto GEN4 completamente elettrica con cui il costruttore tedesco disputerà la sua prima stagione nel Campionato Mondiale ABB FIA Formula E. La livrea da gara definitiva sarà presentata in prima mondiale al Salone dell’Automobile di Parigi, insieme ai piloti ufficiali Mitch Evans e Théo Pourchaire.

La prima mondiale della livrea Opel GSE 27FE a Parigi

La livrea finale della Opel GSE 27FE debutta in pubblico al Salone dell’Automobile di Parigi, dove Opel presenterà la vettura da corsa nei suoi colori definitivi. Il comunicato indica nel 12 ottobre la data della rivelazione, che segna il prossimo grande traguardo nel percorso del marchio verso il Mondiale di Formula E, a poche settimane dall’apertura della stagione. Accanto alla monoposto sarà esposta anche la nuova Opel Corsa GSE, già disponibile per gli ordini, a sottolineare il legame tra la Formula E e i modelli di serie del marchio.

A Parigi i modelli GSE ad alte prestazioni completamente elettrici sono al centro dell’esposizione Opel. Le Lightspeed Stripes e l’universo GSE rappresentano inoltre la principale fonte di ispirazione anche per il design dello stand del marchio tedesco.

Dalla livrea di prova a quella da gara: il design del team di Rüsselsheim

Il design finale parte dall’aspetto del prototipo che ha accompagnato il team durante tutto il programma di test e lo porta oltre. È stato creato dal team Global Brand Design di Opel a Rüsselsheim e segue un’idea semplice: rendere visibili le forze che definiscono la Formula E, cioè flusso d’aria, energia ed efficienza. Secondo Pierre-Olivier Garcia, Global Brand Design Manager Opel, “il flusso d’aria diventa linea, l’energia diventa colore e l’efficienza diventa precisione”.

Garcia sottolinea che l’eredità nel motorsport fornisce il DNA, il design tedesco la struttura e la Formula E la proietta nel futuro. Anche i dettagli più piccoli riflettono questa filosofia, dalla discreta firma “Progettato in Germania” all’identificativo “Opel GSE 27FE” che contrassegna la prima vettura di Formula E del marchio.

Nero, argento e giallo: i tre blocchi di colore della GSE 27FE

Al centro della livrea ci sono tre blocchi di colore in nero, argento e giallo, che richiamano le iconiche livree Opel Motorsport del passato reinterpretandole per l’era elettrica. La composizione delle linee e le superfici curve della vettura ne enfatizzano le proporzioni e la rendono riconoscibile sia nella corsia dei box sia in televisione o a velocità di gara.

Una novità del design finale è una “spina dorsale” argentata metallica che corre al centro della vettura: costituisce la spina dorsale visiva della Opel GSE 27FE e simboleggia il legame tra l’istinto del pilota e la precisione della macchina. Come spiega Garcia, “ogni elemento grafico ha una posizione chiara, una funzione chiara e una ragione chiara di esistere”.

Lightspeed Stripes e GSE Yellow: l’energia ha un colore

La livrea traduce in una firma visiva dinamica ciò che nelle corse elettriche normalmente resta invisibile: il flusso di energia, dati e software. Le strisce Lightspeed pixelate corrono sulla carrozzeria ed esprimono la risposta istantanea della trasmissione elettrica. In questo modo la GSE 27FE prosegue il percorso di design iniziato da Opel con la Opel Mokka GSE Rally nel 2025.

L’elemento di maggior impatto è l’audace Opel GSE Yellow, che taglia il carbonio a vista e trasforma la monoposto in una firma di marca inconfondibile. “In Formula E l’energia decide la gara – e per Opel l’energia ha un colore: GSE Yellow”, ha dichiarato Garcia, aggiungendo che il giallo è “audace senza essere aggressivo e tecnico senza essere complicato”.

Le dichiarazioni di Opel e di Mitch Evans

Rebecca Reinermann, Vicepresidente Marketing di Opel, ha spiegato che “GSE rappresenta performance nate nel motorsport e progettate per la strada”, e che il marchio performance entra ora nel campionato di corse completamente elettrico più veloce al mondo proprio mentre inizia la nuova era della generazione GEN4. Con la livrea finale, ha aggiunto, la GSE 27FE riflette la passione per la Formula E e l’ambizione di plasmare la competizione fin dall’inizio.

Anche i piloti sono entusiasti. Mitch Evans, che con 16 vittorie è il pilota di maggior successo nella storia della Formula E, ha commentato: “Penso che il design finale sia fantastico. L’argento gli conferisce un aspetto affilato e sofisticato – e, soprattutto, sembra veloce”. Evans fa parte della squadra piloti del team Opel GSE Formula E insieme a Théo Pourchaire, mentre Sophia Flörsch è pilota collaudatrice e di sviluppo.

Il calendario: test a Jarama e debutto a Jeddah

Con il reveal della livrea il team Opel GSE Formula E entra nella fase finale di preparazione. Tra l’annuncio dell’iscrizione a marzo e la prima gara, il programma ha incluso giornate di test private, sessioni intense al simulatore e lavoro al banco. Dopo la settimana ufficiale di test a metà novembre a Jarama, in Spagna, la squadra gareggerà in una doppia gara a Jeddah, in Arabia Saudita, il 18 e 19 dicembre 2026.

La prima stagione nel Campionato del Mondo porterà il team a 21 gare in 13 città di quattro continenti. La tappa casalinga di Berlino, l’8 e 9 maggio 2027, sarà un momento particolarmente atteso.

Domande frequenti su Opel GSE 27FE

Che cos’è la Opel GSE 27FE?

È la monoposto GEN4 completamente elettrica con cui Opel disputerà la sua prima stagione nel Campionato Mondiale ABB FIA Formula E. Il nome identifica la prima vettura di Formula E del costruttore tedesco.

Quando viene presentata la livrea finale della Opel GSE 27FE?

Il comunicato Opel indica il 12 ottobre come data della rivelazione. La prima mondiale della livrea da gara avviene al Salone dell’Automobile di Parigi 2026.

Quali sono i colori della livrea della Opel GSE 27FE?

La livrea è costruita su tre blocchi di colore in nero, argento e giallo (Opel GSE Yellow), con strisce Lightspeed pixelate e una “spina dorsale” argentata metallica al centro della vettura.

Chi sono i piloti ufficiali del team Opel GSE Formula E?

I piloti ufficiali sono Mitch Evans, con 16 vittorie il più vincente nella storia della Formula E, e Théo Pourchaire. Sophia Flörsch è pilota collaudatrice e di sviluppo.

Quando debutta Opel in gara in Formula E?

Il team Opel GSE Formula E gareggerà in una doppia gara a Jeddah, in Arabia Saudita, il 18 e 19 dicembre 2026, dopo la settimana ufficiale di test di metà novembre a Jarama, in Spagna.

Quante gare prevede la prima stagione di Opel in Formula E?

La prima stagione nel Campionato del Mondo prevede 21 gare in 13 città di quattro continenti. La tappa di Berlino è in programma l’8 e 9 maggio 2027.

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