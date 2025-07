Auto elettriche: Shell sperimenta la ricarica a prezzi dinamici, ecco come funziona

Shell Germania ha lanciato un progetto pilota per prezzi dinamici dell’elettricità presso le stazioni di ricarica rapida, che tiene conto dell’andamento del prezzo di borsa dell’elettricità. L’obiettivo principale è abbassare i prezzi nel frattempo, per incentivare la ricarica quando i prezzi dell’elettricità sono bassi. L’azienda dunque regolerà i prezzi in base alle variazioni del mercato elettrico, in particolare al prezzo spot. Questo approccio sarà applicato a oltre 1.600 stazioni di ricarica e includerà anche costi di rete, imposte e spese di gestione.

Shell regolerà i prezzi in base alle variazioni del mercato elettrico anche durante la stessa giornata

Secondo Shell, le tariffe potranno cambiare durante la giornata in base alla disponibilità e al costo dell’energia. Durante il progetto pilota, avviato il 30 giugno, è stata rilevata una differenza massima di sei centesimi al kWh. Ricaricare nei momenti di maggiore produzione da fonti rinnovabili potrà quindi risultare più economico. Il comunicato stampa non spiega esattamente come Shell Germania lo implementerà tecnicamente. Il progetto pilota mira a “fornire informazioni sull’attrattiva di questo modello per i clienti e sul suo contributo alla stabilità della rete e all’integrazione delle energie rinnovabili”. Tuttavia, la durata del progetto pilota non viene menzionata.

Il nuovo modello di tariffazione dinamica di Shell si applica ai clienti privati che ricaricano presso le stazioni Shell Recharge utilizzando l’app o una carta dedicata. In precedenza, le tariffe erano fisse, ma ora variano: con la tariffa Basic si va da 0,56 a 0,67 €/kWh, mentre con l’offerta e-Deal si oscilla tra 0,42 e 0,50 €/kWh. Le tariffe AC e le condizioni di roaming restano invariate. I prezzi sono consultabili in app e restano fissi per tutta la durata della ricarica.

Rate this post