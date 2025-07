Nuova Renault Clio: il design sarà rivoluzionato [RENDER]

Siamo sempre più vicini al debutto della nuova Renault Clio. La casa automobilistica francese dovrebbe svelare la sesta generazione del suo famoso modello entro fine anno. Nel frattempo sul web il noto designer e creatore digitale Avarvarii ha pubblicato in collaborazione con il sito AutoExpress un render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo del modello.

La nuova Renault Clio si presenterà con un design fortemente rinnovato

La nuova Renault Clio si presenterà con un design fortemente rinnovato, descritto dagli addetti ai lavori come rivoluzionario. Crescerà anche nelle dimensioni, passando dagli attuali 4 metri a circa 4,2, avvicinandosi così ai confini del Segmento C. Il frontale sarà completamente ridisegnato secondo un nuovo linguaggio stilistico globale, come anticipato dal render di Avarvarii. Anche il posteriore subirà modifiche importanti: alcune indiscrezioni parlano addirittura di un richiamo al design Ferrari, con linee più aggressive e sportive. A completare il nuovo look contribuiranno fianchi più larghi, che daranno alla vettura una maggiore presenza su strada e un carattere deciso, sottolineando l’anima dinamica del modello senza rinunciare a eleganza e grinta.

Gli interni della nuova Renault Clio saranno completamente riprogettati, ispirandosi ai recenti aggiornamenti visti su modelli come Austral, Renault 5 e Renault 4. Sul fronte motori, la gamma comprenderà un mild hybrid 1.2 turbo con cambio manuale e una versione full hybrid da 1.8 litri con 160 CV, già apprezzata per i bassissimi consumi. Confermata anche l’offerta GPL, mentre le motorizzazioni benzina e diesel tradizionali potrebbero essere eliminate, anche se manca ancora l’ufficialità. La Clio 6 potrebbe adottare un’impostazione da coupé compatta a cinque porte, con un’impronta più sportiva e moderna.

