Nuova Mazda CX-5 2026, ecco la terza generazione dell’icona di Hiroshima [FOTO DAL VIVO]

È stata presentata ufficialmente la nuova Mazda CX-5 2026, terza generazione del SUV di segmento C che ha segnato molte delle ultime fortune del marchio giapponese. Piuttosto diversa dalla versione che va a sostituire, questa nuova CX-5 rimane comunque coerente al design Kodo, a sua volta simbolo degli ultimi modelli sfornati da Hiroshima. Siamo stati direttamente al centro stile Mazda di Oberusel, in Germania non lontano da Francoforte, per una speciale anteprima dal vivo e queste sono le nostre primissime impressioni.

Un’evoluzione, non una rivoluzione

È diversa, ma è innegabilmente lei. La Mazda CX-5 2026 rimane fedele, come detto, alla filosofia Kodo che viene applicata a tutte le vetture della casa, ma c’è stata anche una netta evoluzione dello stesso, che ha cambiato proporzioni e feeling generali. La CX-5 è più lunga e più alta rispetto alla generazione precedente: le sue dimensioni si assestano sui 4,69 metri di lunghezza (11,5 cm in più rispetto all’attuale generazione), la larghezza arriva a 1,85 m, l’altezza tocca gli 1,70 metri (3 cm in più), mentre il passo arriva a 2,81 m (l’aumento di dimensioni è tutto qui). Questo ci consegna una vettura con una migliorata presenza su strada e un’abitabilità a sua volta più ampia, senza per questo dover rivoluzionare lo stile generale della vettura. Sul frontale troviamo una griglia con il classico logo della casa e qualche tocco per rendere la sua apparenza più robusta e decisa. I fari anteriori sono ora più sviluppati verso l’alto e vengono uniti da una fascia nera che passa per tutto il labbro frontale, così da rendere più forte la sensazione di larghezza del veicolo. Sono state eliminate quasi tutte le cromature, una scelta fatta sia per rendere lo stile della vettura più moderno, sia per eliminare un’aggiunta estetica la cui produzione ha degli alti costi a livello ecologico. Andando sul posteriore, non troviamo più l’emblema della casa giapponese, ma il suo nome scritto per esteso, il che ci introduce anche al nuovo font che verrà usato d’ora in poi dalla casa. Sulla fiancata, troviamo cerchi in lega che possono essere scelti in tre stili diversi, con misure che partono da 17 pollici e arrivano a ben 19 pollici. Jo Stenuit, Design Director di Mazda Europe, ha sottolineato come anche la forma dei passaruota e la posizione delle ruote all’interno del corpo vettura siano parte integrante del linguaggio “potenza sulle ruote” (eredità della RX-Vision e della concept Iconic SP), e quindi i cerchi non sono solo un elemento decorativo, ma parte dell’equilibrio visivo e proporzionale dell’auto.

Più semplice e confortevole all’interno

L’abitacolo interno della nuova Mazda CX-5 2026 è stato sviluppato in modo da renderlo più confortevole e lineare, ma anche più pratico per la vita di tutti i giorni. Sono praticamente state sviluppate due zone distinte: una superiore di colore nera, dove troviamo i comandi principali e i display del sistema di infotainment, una inferiore chiara, in modo da alleggerire il colpo d’occhio generale e creare un’atmosfera più piacevole. Sono disponibili in totale tre allestimenti, i più classici: Prime Line come modello d’ingresso, Exclusive Line e il top di gamma Homura, che è ovviamente quello che si vede nelle foto (del resto non ci si presenta al proprio debutto indossando qualcosa che non sia il vestito delle grandi occasioni). Tutto l’interno è concepito seguendo la filosofia giapponese chiamata “Omotenashi”, che rappresenta il concetto giapponese dell’ospitalità. Ecco allora che questo si traduce in materiali di un certo pregio e soft-touch, con una particolare attenzione per la loro gestione e la loro capacità di essere facilmente pulibili (per quanto la plastica faccia lo stesso la sua comparsa nelle zone più soggette a urti). Si parte dal tessuto tecnico dell’allestimento di base fino al cuoio, in modo da mantenere alta la percezione di qualità. Il volante è il classico Mazda che ben conosciamo, anche se pure qui il logo classico è stato sostituito dal nome del brand con il nuovo lettering. Notevole anche il sistema di infotainment, composto da un quadro comandi completamente digitale e un pannello centrale che può passare, a seconda delle preferenze, da un minimo di 12,9 ad un massimo di 15,6 pollici. Il tutto con il sistema Google integrato, con tutto ciò che ne segue a livello di applicazioni, intelligenza artificiale Gemini, le mappe di Google Maps e le app da Google Play. Lo spazio per i passeggeri, grazie a quegli 11 cm in più di cui parlavamo prima, è decisamente aumentato, così come il bagagliaio, che gode ora di 61 litri in più. Si parte da un minimo di 583 litri e, abbattendo i sedili posteriori, si toccano i 1.620 litri. Dati davvero notevoli per il segmento di riferimento.

Un motore, ma ne arriveranno altri

Al momento del lancio la Mazda CX-5 2026 avrà a disposizione un solo motore. Parliamo del 2.500 Skyactiv-G quattro cilindri aspirato mild hybrid. La sua potenza arriva fino a 141 CV e la coppia tocca i 283 Nm. Si tratta, quindi, di un ibrido leggero, che non darà la possibilità di percorrenze in solo elettrico, ma consentirà comunque un buon risparmio di carburante, tenendo anche conto che i motori Skyactiv di Mazda si sono da sempre fatti notare per la loro efficienza e affidabilità. Il cambio è un automatico a sei rapporti, mentre la velocità di punta può arrivare fino a 187 km/h. L’accelerazione da 0 a 100 km/h si dovrebbe completare in 10,5 secondi, quindi in linea con quanto ci si potrebbe aspettare da un motore associato ad un SUV di queste dimensioni, mentre i consumi, secondo i dati dichiarati in base al ciclo misto WLTP, si assesterebbero intorno ai 6 litri ogni 100 km, pari a circa 16-18 km al litro. È previsto in futuro l’arrivo di un modello full hybrid e si è parlato in passato anche di una versione plug-in, ma al momento senza conferma. Se ne riparlerà nei prossimi anni.

Quando arriva?

Le ordinazioni della nuova Mazda CX-5 2025 inizieranno quasi subito, a partire dal prossimo 14 luglio. Le prime consegne avverranno a fine anno, intorno a dicembre, per un prezzo di listino che partirà da 35.900 €.

MAZDA CX-5 2026: scheda tecnica

Dimensioni: lunghezza 469 cm; larghezza 185 cm; altezza 171 cm; passo 281 cm

Carrozzeria: SUV, cinque porte

Motori: benzina mild hybrid da 141 CV

Trazione: anteriore o integrale

Cambio: automatico a 6 rapporti

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in circa 10,5’’

Velocità massima: circa 190 km/h

Allestimenti: Prime Line, Exclusive Line, Homura

Numero di posti: 5 posti

Bagagliaio: da 583 a circa 1.620 litri (con sedili abbattuti)

Consumi dichiarati: circa 6 litri/100 km (16-17 km/litro)

Sicurezza: cruise control adattivo, controllo corsia attivo, angolo cieco, head-up display

Prezzo: da 35.900 €

