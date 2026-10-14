Peugeot, da ottobre più dotazioni di serie: arrivano Allure Plus e GT Plus
Allure e GT diventano Allure Plus e GT Plus: fino a 1.750 euro di equipaggiamenti in più e Connect PLUS esteso a 4 anni
Peugeot Allure Plus GT Plus
Dal mese di ottobre tutti i modelli di auto passeggeri Peugeot, dalla 208 alla 5008, beneficiano di equipaggiamenti di serie migliorati. Gli allestimenti Allure e GT si evolvono in Allure Plus e GT Plus, con più tecnologia, sicurezza e comfort: a seconda di modello e versione, il valore degli equipaggiamenti aggiuntivi arriva fino a 1.750 euro.
Più contenuti, con un aumento di prezzo inferiore al valore aggiunto
Il Marchio rafforza la competitività della gamma con un significativo incremento dei contenuti di prodotto, a fronte di un aumento di prezzo inferiore al valore generato per il cliente. L’aggiornamento riguarda soprattutto il cuore della gamma: Allure e GT sono sostituiti da Allure Plus e GT Plus.
Peugeot amplia inoltre l’offerta di servizi connessi: su tutta la gamma, indipendentemente dall’allestimento, per i veicoli con navigazione di serie o quando la navigazione è selezionata come optional, l’abbonamento Connect PLUS incluso passa da 6 mesi a 4 anni. Il tutto si aggiunge alla garanzia Peugeot Care fino a 8 anni, già valida per tutti i veicoli del Marchio.
Peugeot 208 e 2008
- Allure Plus (al posto di Allure): telecamera di retromarcia, ingresso e avviamento senza chiave, kit di riparazione pneumatici;
- GT Plus (al posto di GT): navigazione connessa, sistema di guida semi-autonoma Highway Assist 1.0, ricarica wireless per smartphone, kit di riparazione pneumatici.
Peugeot 308
- Allure Plus: ingresso e avviamento senza chiave, sensori di parcheggio anteriori, navigazione connessa, i-Toggle personalizzabili, regolazione lombare del sedile del conducente, ricarica wireless per smartphone, kit di riparazione pneumatici;
- GT Plus: assistenza autostrada 1.0, assistenza al cambio di corsia, monitoraggio dell’angolo cieco, allarme traffico posteriore, ricarica wireless per smartphone, kit di riparazione pneumatici.
Peugeot 408
- Allure Plus: cerchi in lega da 19 pollici, sensori di parcheggio anteriori, navigazione connessa, i-Toggle personalizzabili, regolazione lombare del sedile del conducente, ricarica wireless per smartphone, kit di riparazione pneumatici;
- GT Plus: assistenza al cambio di corsia, monitoraggio dell’angolo cieco, allarme traffico posteriore, ricarica wireless per smartphone, kit di riparazione pneumatici.
Peugeot 3008 e 5008
- Allure Plus: sensori di parcheggio anteriori, navigazione connessa, Peugeot Panoramic i-Cockpit da 21 pollici, cruise control adattivo, ricarica wireless per smartphone, kit di riparazione pneumatici; su E-5008 sono incluse anche le barre al tetto;
- GT Plus: assistenza autostrada 1.0, assistenza al cambio di corsia, monitoraggio dell’angolo cieco, allarme traffico posteriore, ricarica wireless per smartphone, kit di riparazione pneumatici.
Con questo potenziamento della gamma, Peugeot ribadisce l’impegno a garantire il massimo valore ai clienti.
Domande frequenti sui nuovi allestimenti Peugeot Allure Plus e GT Plus
Cosa cambia nella gamma Peugeot da ottobre?
Gli allestimenti Allure e GT diventano Allure Plus e GT Plus su tutta la gamma di auto passeggeri, dalla 208 alla 5008, con più dotazioni di serie.
Quanto valgono gli equipaggiamenti aggiuntivi?
A seconda di modello e versione, fino a 1.750 euro di equipaggiamento in più.
Quali modelli sono coinvolti?
Peugeot 208, 2008, 308, 408, 3008 e 5008.
Cosa cambia per i servizi connessi?
L’abbonamento Connect PLUS incluso passa da 6 mesi a 4 anni sui veicoli con navigazione di serie o con navigazione scelta come optional.
Quali dotazioni porta la GT Plus su 208 e 2008?
Navigazione connessa, Highway Assist 1.0, ricarica wireless per smartphone e kit di riparazione pneumatici.
Qual è la garanzia Peugeot?
La garanzia Peugeot Care arriva fino a 8 anni e copre tutti i veicoli del Marchio.
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