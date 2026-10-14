Peugeot, da ottobre più dotazioni di serie: arrivano Allure Plus e GT Plus

Allure e GT diventano Allure Plus e GT Plus: fino a 1.750 euro di equipaggiamenti in più e Connect PLUS esteso a 4 anni

di Redazione14 Ottobre, 2026

Peugeot Allure Plus GT Plus

Da ottobre i modelli Peugeot dalla 208 alla 5008 adottano gli allestimenti Allure Plus e GT Plus, con fino a 1.750 euro di dotazioni di serie aggiuntive.

Dal mese di ottobre tutti i modelli di auto passeggeri Peugeot, dalla 208 alla 5008, beneficiano di equipaggiamenti di serie migliorati. Gli allestimenti Allure e GT si evolvono in Allure Plus e GT Plus, con più tecnologia, sicurezza e comfort: a seconda di modello e versione, il valore degli equipaggiamenti aggiuntivi arriva fino a 1.750 euro.

Più contenuti, con un aumento di prezzo inferiore al valore aggiunto

Il Marchio rafforza la competitività della gamma con un significativo incremento dei contenuti di prodotto, a fronte di un aumento di prezzo inferiore al valore generato per il cliente. L’aggiornamento riguarda soprattutto il cuore della gamma: Allure e GT sono sostituiti da Allure Plus e GT Plus.

Peugeot amplia inoltre l’offerta di servizi connessi: su tutta la gamma, indipendentemente dall’allestimento, per i veicoli con navigazione di serie o quando la navigazione è selezionata come optional, l’abbonamento Connect PLUS incluso passa da 6 mesi a 4 anni. Il tutto si aggiunge alla garanzia Peugeot Care fino a 8 anni, già valida per tutti i veicoli del Marchio.

Peugeot 208 e 2008

  • Allure Plus (al posto di Allure): telecamera di retromarcia, ingresso e avviamento senza chiave, kit di riparazione pneumatici;
  • GT Plus (al posto di GT): navigazione connessa, sistema di guida semi-autonoma Highway Assist 1.0, ricarica wireless per smartphone, kit di riparazione pneumatici.

Peugeot 308

  • Allure Plus: ingresso e avviamento senza chiave, sensori di parcheggio anteriori, navigazione connessa, i-Toggle personalizzabili, regolazione lombare del sedile del conducente, ricarica wireless per smartphone, kit di riparazione pneumatici;
  • GT Plus: assistenza autostrada 1.0, assistenza al cambio di corsia, monitoraggio dell’angolo cieco, allarme traffico posteriore, ricarica wireless per smartphone, kit di riparazione pneumatici.

Peugeot 408

  • Allure Plus: cerchi in lega da 19 pollici, sensori di parcheggio anteriori, navigazione connessa, i-Toggle personalizzabili, regolazione lombare del sedile del conducente, ricarica wireless per smartphone, kit di riparazione pneumatici;
  • GT Plus: assistenza al cambio di corsia, monitoraggio dell’angolo cieco, allarme traffico posteriore, ricarica wireless per smartphone, kit di riparazione pneumatici.

Peugeot 3008 e 5008

  • Allure Plus: sensori di parcheggio anteriori, navigazione connessa, Peugeot Panoramic i-Cockpit da 21 pollici, cruise control adattivo, ricarica wireless per smartphone, kit di riparazione pneumatici; su E-5008 sono incluse anche le barre al tetto;
  • GT Plus: assistenza autostrada 1.0, assistenza al cambio di corsia, monitoraggio dell’angolo cieco, allarme traffico posteriore, ricarica wireless per smartphone, kit di riparazione pneumatici.

Con questo potenziamento della gamma, Peugeot ribadisce l’impegno a garantire il massimo valore ai clienti.

Domande frequenti sui nuovi allestimenti Peugeot Allure Plus e GT Plus



Cosa cambia nella gamma Peugeot da ottobre?

Gli allestimenti Allure e GT diventano Allure Plus e GT Plus su tutta la gamma di auto passeggeri, dalla 208 alla 5008, con più dotazioni di serie.

Quanto valgono gli equipaggiamenti aggiuntivi?

A seconda di modello e versione, fino a 1.750 euro di equipaggiamento in più.

Quali modelli sono coinvolti?

Peugeot 208, 2008, 308, 408, 3008 e 5008.

Cosa cambia per i servizi connessi?

L’abbonamento Connect PLUS incluso passa da 6 mesi a 4 anni sui veicoli con navigazione di serie o con navigazione scelta come optional.

Quali dotazioni porta la GT Plus su 208 e 2008?

Navigazione connessa, Highway Assist 1.0, ricarica wireless per smartphone e kit di riparazione pneumatici.

Qual è la garanzia Peugeot?

La garanzia Peugeot Care arriva fino a 8 anni e copre tutti i veicoli del Marchio.

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