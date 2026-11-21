Quando il proprietario di un’auto muore, il veicolo non passa automaticamente agli eredi: serve una procedura specifica al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), distinta dal normale passaggio di proprietà tra privati. ACI ha aggiornato le regole e i costi della successione auto nel 2026: ecco come funziona, quali documenti servono e quanto si paga.

Indice

A chi riguarda la successione auto

La procedura di trascrizione del passaggio di proprietà “mortis causa” al PRA è rivolta agli eredi legittimi o testamentari dell’intestatario del veicolo. Riguarda sia il caso di un unico erede che vuole intestarsi l’auto, sia quello di più eredi che vogliono cointestarsela o trasferirla contestualmente a uno di loro o a un soggetto terzo non erede. Attenzione: la mancata richiesta di aggiornamento del Documento Unico (DU) comporta, in caso di controllo su strada, sanzioni monetarie e il ritiro del documento, ai sensi dell’articolo 94 del Codice della Strada.

Come si fa: sportello PRA e autentica della firma

La pratica di successione va effettuata presso uno sportello PRA, con prenotazione online dell’appuntamento tramite il servizio Sportello Online. Se la firma dell’erede (o degli eredi) sull’atto di accettazione di eredità viene autenticata direttamente allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) del PRA, si procede contestualmente anche alla trascrizione dell’atto: questo garantisce la certezza giuridica dell’aggiornamento sia dell’archivio PRA sia dell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV) con i dati del nuovo proprietario.

Quali documenti servono

La documentazione richiesta cambia in base alla situazione. Nel caso di un unico erede che vuole intestarsi il veicolo servono, tra gli altri: numero di targa, documento d’identità in corso di validità, tessera sanitaria o codice fiscale (non necessari con CIE), dichiarazione sostitutiva attestante lo status di erede, carta di circolazione o Documento Unico del veicolo, certificato di proprietà o foglio complementare, e in caso di successione testamentaria la copia conforme del testamento o l’estratto rilasciato dal notaio in bollo.

Se gli eredi sono più di uno e vogliono cointestarsi il veicolo, oppure cointestarselo per poi trasferirlo contestualmente a uno di loro o a un soggetto terzo, la documentazione richiesta a ciascun erede è analoga, con l’aggiunta di un’eventuale procura notarile se un erede agisce anche in rappresentanza degli altri. L’elenco completo e aggiornato, comprese le casistiche per cittadini extracomunitari o familiari di cittadini UE, è disponibile nella scheda ACI dedicata alla successione.

Tempi e cosa si ottiene

Secondo ACI, la pratica di accettazione eredità, o di accettazione con contestuale vendita, viene lavorata in tempo reale allo sportello PRA. Al termine si ottiene la trascrizione del passaggio di proprietà per successione e dell’eventuale passaggio a uno degli eredi o a un altro acquirente, con contestuale emissione del nuovo Documento Unico.

Quanto costa la successione di un’auto nel 2026

Oltre all’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), di importo variabile in base al tipo di veicolo e alla provincia di residenza, la pratica prevede alcune spese fisse: 27 euro di emolumenti ACI, 10,20 euro di diritti Motorizzazione, 32 euro di imposta di bollo per l’Istanza Unificata più 16 euro per il rilascio del Documento Unico, ed eventuali 16 euro di imposta di bollo per l’autentica dell’atto se redatto in forma digitale allo STA. ACI precisa che il pagamento presso gli sportelli PRA è consentito solo con moneta elettronica, escluse le carte di credito.

Le agevolazioni IPT previste da alcune province per gli eredi

La trascrizione dell’accettazione di eredità di un veicolo è soggetta al pagamento dell’IPT, ma diverse amministrazioni provinciali hanno deliberato riduzioni specifiche per gli eredi. Le province di Lucca e Arezzo, ad esempio, hanno previsto la riduzione al 10% dell’IPT in caso di trasferimento per successione ereditaria. Altre province, tra cui Aosta, Belluno, Cagliari, Padova, Verona e Vicenza, applicano una riduzione del 90% per la trascrizione a favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione a favore dell’erede che si intesta il veicolo, a condizione che le due formalità siano presentate contestualmente.

Esistono poi regole particolari in province come Roma, Firenze, Frosinone, Teramo e Trento, mentre un gruppo più ampio di province (tra cui Milano, Torino, Bari e Napoli-area Campania con Caserta) applica l’IPT in misura fissa per le formalità di successione. ACI ricorda che le agevolazioni previste a favore degli eredi non sono estensibili ai legatari, per la differente qualificazione giuridica delle due posizioni. Per conoscere l’importo effettivo applicabile è sempre necessario verificare la delibera della propria provincia di residenza presso le Unità Territoriali ACI.

Cosa succede se la successione non viene registrata

Se l’autentica delle firme degli eredi non viene effettuata presso un ufficio PRA, è comunque possibile richiedere la registrazione dell’atto di accettazione di eredità anche dopo i sessanta giorni dall’autentica della firma, ma in questo caso, oltre all’IPT, vanno pagate anche la sanzione per il ritardato pagamento e gli interessi legali dovuti sulla sola imposta. Fino a quando il passaggio non viene trascritto, inoltre, negli archivi resta intestatario il proprietario deceduto, con possibili complicazioni in caso di multe o altri adempimenti legati alla circolazione del veicolo.

Domande frequenti sulla successione auto

La successione dell’auto è obbligatoria?

Sì. La mancata richiesta di aggiornamento del Documento Unico dopo il decesso dell’intestatario comporta, in caso di controllo su strada, sanzioni monetarie e il ritiro del documento, come previsto dall’articolo 94 del Codice della Strada.

Quanto tempo si ha per fare la successione di un’auto?

Non è previsto un termine fisso come per il normale passaggio di proprietà, ma se l’autentica delle firme non avviene allo sportello PRA, oltre ai sessanta giorni si applicano sanzioni e interessi legali sull’IPT dovuta.

Quanto costa la successione di un’auto nel 2026?

Alle spese fisse di circa 85-101 euro (emolumenti ACI, diritti Motorizzazione, imposte di bollo) va aggiunta l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), variabile in base alla potenza del veicolo e alla provincia, con possibili agevolazioni per gli eredi previste da alcune amministrazioni provinciali.

Tutte le province riducono l’IPT per gli eredi?

No. Le agevolazioni IPT per successione sono deliberate singolarmente da ciascuna provincia e variano molto: alcune applicano riduzioni fino al 90-10%, altre una tariffa fissa, altre ancora non prevedono sconti. Va sempre verificata la delibera della provincia di residenza.

Serve andare di persona allo sportello PRA?

Sì, la pratica di successione va effettuata presso uno sportello PRA con prenotazione tramite Sportello Online; non è una procedura che si può concludere interamente online.

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