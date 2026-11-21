La patente a punti è il sistema, in vigore in Italia dal 2003, che associa a ogni patente di guida un punteggio iniziale destinato a diminuire in caso di infrazioni al Codice della Strada. Capire come funziona la decurtazione, quando e come si possono recuperare i punti persi e cosa succede in caso di azzeramento del punteggio è utile a qualsiasi automobilista. Di seguito una guida aggiornata basata sull’articolo 126-bis del Codice della Strada e sulle indicazioni ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Indice

Come funziona la patente a punti

Secondo l’articolo 126-bis del Codice della Strada, al momento del rilascio a ogni patente di guida, CQC (Carta di qualificazione del conducente) e certificato di abilitazione professionale KA e KB viene attribuito un punteggio iniziale di 20 punti. Il punteggio viene annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e diminuisce ogni volta che viene commessa una delle infrazioni indicate nell’apposita tabella dei punteggi allegata al Codice della Strada.

A seconda della gravità della violazione si possono perdere da 1 a 10 punti. Per i neopatentati, nei primi tre anni dal conseguimento della patente, i punti persi per ogni violazione vengono raddoppiati. Se vengono accertate più infrazioni contemporaneamente, possono essere decurtati al massimo 15 punti, salvo il caso in cui una delle infrazioni comporti la sospensione o la revoca della patente: in quel caso vengono sottratti tutti i punti previsti, senza limitazioni. In ogni caso il punteggio non scende mai sotto zero.

I punti vengono tolti dalla patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione, non da quella del proprietario del veicolo. L’organo di polizia stradale che accerta la violazione consegna al conducente un verbale di contestazione in cui è indicato anche il punteggio da decurtare.

Decurtazione punti: chi li perde e come avviene la comunicazione

Se non è possibile identificare il conducente al momento dell’infrazione, il verbale viene inviato al proprietario del veicolo o, nel caso di società, al legale rappresentante, che deve comunicare entro 60 giorni all’organo di polizia i dati personali e della patente di chi era alla guida. In mancanza di questa comunicazione, il proprietario è soggetto a una sanzione amministrativa aggiuntiva, ma non perde punti dalla propria patente.

L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione comunica la decurtazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro 30 giorni dalla definizione della contestazione, cioè dopo il pagamento della sanzione pecuniaria oppure dopo la conclusione (o la scadenza dei termini) degli eventuali ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per autotrasportatori, tassisti e conducenti di vetture a noleggio con conducente (NCC), la decurtazione riguarda l’abilitazione professionale (CQC, KA o KB) se l’infrazione è stata commessa durante il servizio per cui è richiesta quell’abilitazione.

Eventuali errori sul punteggio decurtato, o richieste di chiarimento anche a seguito di un ricorso vinto, vanno segnalati all’organo di polizia stradale che ha accertato la violazione: è l’unico soggetto che può rettificare il punteggio registrato negli archivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Bonus per buona condotta e recupero punti con i corsi

Il Codice della Strada prevede un sistema di bonus per chi guida senza commettere infrazioni che comportano decurtazione di punti. Ogni due anni senza violazioni di questo tipo, chi ha già 20 punti riceve automaticamente un bonus di 2 punti, fino a un massimo di 30 punti; chi ha meno di 20 punti (ma più di zero) vede invece ripristinato il punteggio iniziale di 20. Per i neopatentati, nei primi tre anni, ogni anno trascorso senza infrazioni che comportano decurtazione dà diritto a un bonus di 1 punto, fino a un massimo di 3 punti totali.

Se il punteggio non è ancora esaurito, è possibile recuperare punti frequentando corsi speciali presso autoscuole o altri centri autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I corsi consentono di recuperare:

6 punti per chi ha la patente AM, A1, A2, A, B1, B, BE

per chi ha la patente AM, A1, A2, A, B1, B, BE 9 punti per chi ha la patente C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, il certificato di abilitazione professionale KA o KB, oppure la CQC

La riacquisizione dei punti avviene al termine di una prova d’esame; l’attestato di frequenza al corso va trasmesso all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Perdita totale dei punti: cosa succede

Quando il punteggio arriva a zero, scatta l’obbligo di revisione della patente: il titolare deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica previsto dall’articolo 128 del Codice della Strada. Lo stesso esame è richiesto a chi, dopo una prima violazione che comporta la perdita di almeno 5 punti, commette altre due violazioni non contestuali nell’arco di 12 mesi, ciascuna con decurtazione di almeno 5 punti.

In caso di azzeramento del punteggio, il Ministero invia una comunicazione con cui invita il conducente a sostenere, entro 30 giorni, gli esami previsti per il rilascio della patente; in questo periodo è ancora possibile circolare. Se gli esami non vengono sostenuti o non vengono superati, la patente viene sospesa a tempo indeterminato. Una volta superato l’esame, sulla patente vengono riassegnati i 20 punti iniziali.

Come controllare il saldo punti della patente

Ogni titolare di patente può verificare in tempo reale il saldo dei propri punti in tre modi:

chiamando da una linea fissa il numero 06 45775962, attivo 7 giorni su 7 al costo di una telefonata urbana

accedendo all’area riservata del Portale dell’Automobilista tramite SPID o CIE (o, per i minorenni, con le credenziali ottenute dopo la registrazione al Portale)

richiedendo il saldo punti, senza alcun costo, presso un Ufficio Motorizzazione Civile

Dal 1° ottobre 2020 il Ministero non invia più una lettera cartacea con il saldo punti e lo storico delle variazioni: la comunicazione è inviata automaticamente via email solo a chi è registrato sul sito ilportaledellautomobilista.it, oppure può essere scaricata in formato PDF in qualsiasi momento dall’area riservata del Portale.

Domande frequenti sulla patente a punti

Quanti punti ha una patente appena rilasciata?

20 punti, come previsto dall’articolo 126-bis del Codice della Strada.

Quanti punti si possono perdere al massimo con più infrazioni contemporanee?

Al massimo 15 punti, a meno che tra le infrazioni non ve ne sia una che comporta la sospensione o la revoca della patente: in quel caso si perdono tutti i punti previsti senza limitazioni.

Come si recuperano i punti persi?

Frequentando corsi presso autoscuole o centri autorizzati dal Ministero: 6 punti per le patenti AM, A1, A2, A, B1, B, BE e 9 punti per le patenti C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, oltre ai certificati KA, KB e la CQC. In alternativa, senza infrazioni per due anni si ottiene un bonus automatico.

Cosa succede se si arriva a zero punti?

Scatta l’obbligo di sostenere l’esame di idoneità tecnica entro 30 giorni dalla notifica. Se l’esame non viene sostenuto o superato, la patente è sospesa a tempo indeterminato; se superato, vengono riassegnati i 20 punti iniziali.

Dove si controlla il saldo punti della patente?

Sul Portale dell’Automobilista (ilportaledellautomobilista.it) con SPID o CIE, telefonando al numero 06 45775962, oppure rivolgendosi a un Ufficio Motorizzazione Civile.

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