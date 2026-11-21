Il costo della RC auto non dipende solo dal modello di vettura o dall’età del conducente: il fattore che più influisce sul premio è la classe di merito, legata al sistema bonus-malus. IVASS, nella guida “Le assicurazioni in parole semplici” dedicata alla RC Auto, spiega nel dettaglio come funziona questo meccanismo, come si forma l’attestato di rischio e in quali casi si può usufruire del cosiddetto bonus familiare.

Indice

Cos’è la classe di merito universale (CU)

Secondo IVASS, le classi universali di merito (CU) sono 18. Un nuovo assicurato entra automaticamente in 14ª classe e, nel tempo, può “scalare” fino alla 1ª, la migliore: più bassa è la classe, più economica è la polizza. La classe universale è valida per tutte le imprese di assicurazione e si basa su una serie di requisiti, a partire dal numero di incidenti avuti negli ultimi cinque anni.

Classe universale e classe interna: la differenza

Oltre alla classe universale esiste la classe interna (CI), adottata dalla singola compagnia per personalizzare il premio e che rileva solo nel rapporto con quell’assicuratore. Quando si cambia compagnia, spiega IVASS, si conserva solo la classe universale: presso la nuova impresa si acquisisce una classe interna diversa, che può seguire regole evolutive proprie.

Come funziona il sistema bonus-malus

Il bonus-malus è il sistema più diffuso per stabilire ogni anno il costo della RC Auto (l’alternativa è la formula “a franchigia”, anche in versioni miste). Il periodo di osservazione, per il primo contratto, inizia il giorno di decorrenza della copertura e termina 60 giorni prima della scadenza annuale; per le annualità successive inizia 2 mesi prima della decorrenza del nuovo contratto e termina 2 mesi prima della scadenza annuale.

Al rinnovo, se nel periodo di osservazione non ci sono stati incidenti, l’assicurato ottiene il “bonus” e scende di una classe. Se invece viene accertata una responsabilità superiore al 50% in un incidente, scatta il “malus”: la classe sale di due posizioni. In caso di concorso di colpa, il sinistro viene comunque segnalato nell’attestato di rischio, e più sinistri con concorso di colpa in cinque anni possono far scattare il malus anche se nessuno supera singolarmente il 50% di responsabilità.

L’attestato di rischio

L’attestato di rischio contiene la classe di merito universale e quella interna, oltre ai sinistri degli ultimi cinque anni pagati dalla compagnia, anche solo in parte. Ha una validità massima di cinque anni e, dal 2015, è elettronico: si consulta sul portale della propria compagnia, che è tenuta a caricarlo almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza. Il documento riporta i dati del contraente e del veicolo, la classe universale, il periodo di riferimento, la fascia di provenienza e di assegnazione, e la tabella della sinistrosità pregressa.

Il bonus familiare e la legge Bersani

Dal 2007, grazie alla cosiddetta legge Bersani, è possibile usufruire del bonus familiare: la guida IVASS lo descrive come la possibilità di utilizzare “la classe di merito più bassa presente tra i componenti del medesimo nucleo familiare, anche tra veicoli di diversa tipologia”. Si può usufruirne sia assicurando un nuovo veicolo sia al rinnovo della polizza. Un esempio tipico: se un genitore ha l’auto in prima classe universale, anche l’auto di un figlio che si assicura per la prima volta può beneficiare della stessa classe. Attenzione: il bonus familiare non implica automaticamente che il premio finale sia identico per tutti i veicoli della famiglia, perché la tariffa dipende anche da altri fattori come località di residenza, età e anni di patente del conducente.

Cosa succede in caso di sinistro con colpa

Quando un sinistro viene attribuito con colpa all’assicurato, la classe di merito peggiora e, al rinnovo, il premio sale di conseguenza. Per evitare il peggioramento della classe, IVASS indica che il responsabile può scegliere di rimborsare di tasca propria l’importo pagato al danneggiato dalla compagnia. Con il risarcimento diretto (procedura CARD, valida per sinistri tra massimo due veicoli, senza lesioni gravi e con entrambi i veicoli assicurati e targati in Italia), il rimborso passa attraverso la compagnia o l’intermediario coinvolto nella procedura.

Domande frequenti sulla classe di merito e il bonus-malus RC auto

Quante sono le classi di merito universali?

Sono 18, numerate da 1 (la migliore, più economica) a 18. Un nuovo assicurato parte dalla 14ª classe.

Di quante classi si sale in caso di sinistro con colpa?

Secondo la guida IVASS, in caso di responsabilità accertata superiore al 50% la classe sale di due posizioni al rinnovo del contratto.

Cosa succede alla classe di merito se cambio compagnia assicurativa?

La classe universale (CU) resta acquisita e segue l’assicurato da una compagnia all’altra. La classe interna, invece, viene assegnata ex novo dalla nuova impresa.

Come funziona il bonus familiare?

Permette di assicurare un veicolo della stessa famiglia usando la classe di merito più bassa tra quelle possedute dai componenti del nucleo familiare, anche per veicoli di tipo diverso (es. auto e moto).

Quanto dura la validità dell’attestato di rischio?

L’attestato di rischio ha una validità massima di cinque anni e, dal 2015, è disponibile in forma elettronica sul portale della propria compagnia.

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