BMW Group supera i 2 milioni di veicoli elettrici venduti

Monaco di Baviera, 27 agosto 2026. Il BMW Group ha raggiunto un traguardo storico nel proprio percorso di elettrificazione: il duemilionesimo veicolo completamente elettrico del gruppo è stato consegnato ad agosto 2026 a un cliente in Spagna. Si tratta di una BMW i5 M60 xDrive, prodotta nello stabilimento di Dingolfing, in Germania, storico polo produttivo del costruttore bavarese.

Il traguardo dei due milioni di veicoli elettrici

Il BMW Group ha consegnato nel mondo circa 3,5 milioni di veicoli elettrificati complessivamente, sommando le vendite di modelli completamente elettrici (BEV) e ibridi plug-in (PHEV). Nel primo semestre del 2026, oltre un veicolo venduto su quattro dal gruppo nel mondo era elettrificato, un dato che conferma l’accelerazione della transizione verso la mobilità a zero e a basse emissioni locali intrapresa dal costruttore tedesco negli ultimi anni. Il duemilionesimo veicolo a batteria, come detto, è una BMW i5 M60 xDrive uscita dalle linee di Dingolfing e destinata al mercato spagnolo.

Europa: quota BEV al 28% nel primo semestre 2026

Sul mercato europeo, culla del marchio BMW, la quota di veicoli completamente elettrici ha raggiunto il 28% delle vendite complessive nel primo semestre 2026. Nel secondo trimestre dell’anno, le vendite europee di modelli BEV sono cresciute del 38%, arrivando a 81.445 unità, un’accelerazione che il BMW Group attribuisce soprattutto alla maggiore disponibilità della nuova BMW iX3, il SUV elettrico basato sull’architettura Neue Klasse entrato in produzione nel corso del 2025. All’interno dell’intera famiglia X3, che comprende anche le varianti a combustione e ibride plug-in, un veicolo ordinato su due è già una iX3 completamente elettrica: un segnale della rapidità con cui la clientela europea sta spostando le proprie preferenze verso la propulsione a batteria quando il prodotto è disponibile e competitivo.

Dopo la iX3 arriva la BMW i3: produzione avviata a Monaco

Il BMW Group Plant Munich ha avviato ad agosto 2026 la produzione in serie della nuova BMW i3, seconda berlina della famiglia Neue Klasse dopo la iX3. Secondo l’azienda, l’elevata domanda registrata fin dall’apertura degli ordini, avvenuta ancora prima del lancio commerciale, sta determinando una rapida crescita dei volumi produttivi nello stabilimento bavarese. La i3 rappresenta un tassello centrale nella strategia di elettrificazione del gruppo, chiamata ad affiancare la iX3 nel segmento delle berline a zero emissioni locali con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la base di clienti BEV in Europa e nel resto del mondo.

Le parole di Jochen Goller

Jochen Goller, membro del Board of Management di BMW AG con responsabilità per Customer, Brands, Sales, ha commentato così il traguardo raggiunto: “La vendita di due milioni di BEV conferma come i modelli BMW e MINI stiano conquistando i clienti in tutto il mondo. In Europa, l’andamento positivo è proseguito dal lancio sul mercato della BMW iX3 e presto raggiungeremo il traguardo dei 100.000 nuovi ordini. Questo dimostra la straordinaria importanza della Neue Klasse per la continua crescita dell’elettromobilità nel BMW Group”. Sulla nuova i3, Goller ha aggiunto: “Il secondo modello della Neue Klasse, la BMW i3, sta già registrando una forte domanda dall’apertura degli ordini, avvenuta prima del lancio sul mercato”.

I numeri del BMW Group nel 2025 e la presenza in Italia

Nell’esercizio finanziario 2025 il BMW Group ha realizzato un utile al lordo delle imposte di 10,2 miliardi di euro, a fronte di un fatturato complessivo di 133,4 miliardi di euro. Al 31 dicembre 2025 il gruppo contava un organico di 154.540 dipendenti nel mondo, impegnato nella produzione di automobili e motocicli a marchio BMW, MINI e Rolls-Royce. In Italia, BMW Group è presente da oltre 50 anni con quattro società che danno lavoro a 850 collaboratori: la filiale italiana è uno dei sei mercati principali a livello mondiale per la vendita di auto e moto del gruppo.

Domande frequenti su BMW Group e l’elettrificazione

Quanti veicoli elettrici ha venduto il BMW Group?

Il BMW Group ha superato i 2 milioni di veicoli completamente elettrici consegnati nel mondo, traguardo raggiunto ad agosto 2026 con una BMW i5 M60 xDrive consegnata in Spagna. Sommando anche gli ibridi plug-in, i veicoli elettrificati consegnati complessivamente sono circa 3,5 milioni.

Qual è la quota di vendite elettriche del BMW Group in Europa?

Nel primo semestre 2026 i veicoli completamente elettrici hanno rappresentato il 28% delle vendite del BMW Group in Europa, con una crescita del 38% nel solo secondo trimestre grazie alla maggiore disponibilità della BMW iX3.

Cos’è la Neue Klasse di BMW?

La Neue Klasse è la nuova generazione di veicoli elettrici del BMW Group basata su una piattaforma dedicata: il primo modello lanciato è la BMW iX3, seguita dalla BMW i3, la cui produzione in serie è iniziata ad agosto 2026 nello stabilimento di Monaco.

Quante BMW iX3 vengono ordinate rispetto alle altre versioni della X3?

Secondo i dati diffusi dal BMW Group, all’interno dell’intera famiglia X3 un veicolo ordinato su due è già una iX3 completamente elettrica, a conferma del forte interesse dei clienti europei per la versione a batteria.

Dove viene prodotta la BMW i5 M60 xDrive che ha raggiunto il traguardo dei due milioni?

Il duemilionesimo veicolo elettrico del BMW Group, una BMW i5 M60 xDrive, è stato prodotto nello stabilimento di Dingolfing, in Germania, ed è stato consegnato a un cliente in Spagna.

Quanti dipendenti ha il BMW Group in Italia?

BMW Group Italia è presente nel Paese da oltre 50 anni con quattro società e 850 collaboratori, ed è uno dei sei mercati principali a livello mondiale per la vendita di auto e moto del gruppo.

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