I mercati europei delle auto usate si evolvono a ritmi differenti, condizionati da diverse variabili, che determinano differenze, anche marcate, della loro valutazione. Così, la stessa identica auto, può avere un prezzo molto diverso spostandosi da una parte all’altra dell’Europa. Un fenomeno che emerge chiaramente nel recente studio di Autobiz, che ha messo a confronto i valori B2B dell’usato in Francia, Germania, Italia e Spagna.

Il caso Peugeot

Autobiz porta alla luce l’esempio più eloquente, che riguarda due modelli di Peugeot. Esaminando la valutazione di una Peugeot 2008 Hybrid 145 Allure si scopre che vale il 12% in più in Italia rispetto alla Spagna, con un differenza di prezzo di circa 1.750 euro: 16.317 euro contro 14.571 euro, a parità di età e chilometraggio. Ancora più marcato è il gap per una Peugeot e-208 elettrica di quattro anni a fine contratto, con il divario che sale al 26%, pari a circa 2.400 euro, ma con la valutazione più alta in Spagna (11.504 euro) e quella più bassa in Italia (9.106 euro).

Un fenomeno diffuso e le differenze per alimentazione

Non si tratta di un singolo isolato, con l’indagine di Autobiz che, analizzando 24 auto in versioni comparabili tra gennaio e aprile 2026, ha rilevato un divario medio del 12% tra il mercato che valuta di più una determinata versione e quello che la valuta di meno. Lo studio sottolinea come non esista un Paese sempre al vertice, con la gerarchia che cambia con il tipo di alimentazione considerata. Mentre la motorizzazione ibrida risulta al più omogenea nella valutazione tra i quattro Paesi europei, l’elettrico vede la Spagna con la valutazione più alta e l’Italia con quella più bassa, l’alimentazione a benzina piazza avanti a tutti la Germania, mentre sulle versioni a diesel è la Francia in testa mentre l’Italia, come per le elettriche, risulta fanalino di coda.

Cosa significa per il mercato

Dietro i numeri che raccontano valutazioni così differenzi tra un Paese e l’altro ci sono diversi fattori, tra cui domanda e offerta, livelli di stock, preferenze locali e stagionalità. Per le vetture elettriche pesa anche la maturità del mercato, con un’offerta limitata che può sostenere i valori, mentre una domanda incerta può farli scendere.

Secondo Autobiz, sulla base di queste analisi, per costruttori, noleggiatori, gestori di flotte e concessionari si aprono opportunità di remarketing transfrontaliero, fermo restando che non ci si può affidare a media nazionali e dati generali, dato che ogni modello e versione fanno storia a sé, con i trend che sono in movimento costante, con l0evoluzione di stock e domanda che può rimescolare la classifica delle valutazioni in tempi brevi.

Perché la stessa auto usata ha prezzi diversi nei Paesi europei?

Il valore di un’auto usata può cambiare sensibilmente da un Paese all’altro in base a diversi fattori, tra cui domanda e offerta, disponibilità di vetture usate, preferenze degli automobilisti e stagionalità. Anche la diffusione delle diverse motorizzazioni e la maturità dei singoli mercati influenzano le valutazioni.

In quale Paese europeo le auto usate valgono di più?

Non esiste un Paese che abbia sempre le valutazioni più alte. Secondo lo studio Autobiz, la Germania registra i valori migliori per le auto a benzina, la Francia per quelle diesel e la Spagna per le elettriche. Per le ibride, invece, le differenze tra i quattro mercati analizzati risultano più contenute.

Quanto può cambiare il valore di un’auto usata tra Italia e Spagna?

Secondo l’analisi Autobiz, le differenze possono arrivare al 26%. È il caso della Peugeot e-208 elettrica di quattro anni, valutata 11.504 euro in Spagna e 9.106 euro in Italia, con uno scarto di circa 2.400 euro. Per la Peugeot 2008 Hybrid 145 Allure, invece, la valutazione italiana supera quella spagnola del 12%.

Quali auto usate mantengono meglio il valore in Europa?

Non esiste una regola valida per tutti i modelli e le motorizzazioni. Lo studio Autobiz evidenzia che le valutazioni cambiano in funzione del mercato nazionale e dell’alimentazione: ibride, elettriche, benzina e diesel seguono dinamiche differenti. Per questo motivo, per stimare correttamente il valore di un’auto usata è importante considerare il singolo modello e il Paese in cui viene commercializzato.

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