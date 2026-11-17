Con la crescente centralità delle tecnologie delle batterie nella mobilità elettrica e nei sistemi di accumulo di energia stazionari (ESS), l’esigenza di standard di comunicazione aperti e interoperabili non è mai stata così impellente. Per affrontare questa sfida, importanti organizzazioni dell’intera catena del valore delle batterie hanno istituito il Battery Communication Consortium (BCC), un’iniziativa di settore dedicata allo sviluppo di standard di comunicazione comuni per le batterie, tra cui Hirose Electric.

Un consorzio per l’interoperabilità delle batterie

Il consorzio riunisce Arrow Electronics, Hirose Electric e Munich Electrification come membri fondatori, Molex come membro principale, Dukosi e Optimized Battery Systems (OBS) come membri ordinari, e Cidetec e il Prof. Dr. Hannes Tschofenig dell’Università delle Forze Armate di Monaco come membri associati, che lavorano collettivamente per migliorare l’interoperabilità, consentire l’approvvigionamento da più fornitori e accelerare l’innovazione nei sistemi di batterie. Oggi, infatti, molte interfacce di comunicazione all’interno dei sistemi di batterie rimangono proprietarie, il che rende difficile integrare tecnologie di diversi fornitori senza ulteriori sviluppi, validazioni e approvazioni: con l’aumentare della complessità dei sistemi e la continua evoluzione delle catene di fornitura, standard di comunicazione aperti saranno essenziali per migliorare la flessibilità e ridurre la complessità per produttori e sviluppatori di sistemi.

Hirose Electric è tra i membri fondatori del Battery Communication Consortium

Gli obiettivi tecnici e il ruolo dei membri fondatori

Il BCC si concentrerà inizialmente sulla definizione di interfacce e protocolli di comunicazione comuni all’interno dei sistemi di batterie, per poi estendere il proprio lavoro all’intero ecosistema. Nel tempo, il consorzio si propone di sviluppare specifiche tecniche, condurre prototipi e test di interoperabilità e promuovere specifiche comuni come standard europei e internazionali, promuovendo la collaborazione dallo sviluppo dei componenti e dall’integrazione dei sistemi fino alle considerazioni relative al ciclo di vita delle apparecchiature, comprese le applicazioni di seconda vita e il riciclo. Arrow Electronics, membro fondatore, contribuirà in qualità di consulente tecnico, apportando la propria esperienza nell’ecosistema dei fornitori a supporto dello sviluppo e dell’adozione degli standard comuni.

«Gli standard di comunicazione aperti sono alla base della prossima generazione di sistemi di batterie. Riducono gli sforzi di integrazione, supportano l’approvvigionamento da più fornitori e offrono ai produttori la flessibilità di cui hanno bisogno in un mercato in rapida evoluzione», ha dichiarato Martin Nimbach, presidente del Battery Communication Consortium. «Con il Battery Communication Consortium, stiamo creando un forum industriale concreto per trasformare l’interoperabilità da promessa a realtà ingegneristica.»

«I sistemi a batteria stanno diventando sempre più sofisticati, integrando un numero crescente di componenti e tecnologie», ha affermato il Prof. Dr. Hannes Tschofenig, professore di reti sicure presso l’Università delle Forze Armate tedesche di Monaco. «Definire un approccio standardizzato per la comunicazione sicura tra questi componenti sarà essenziale per lo sviluppo della prossima generazione di sistemi a batteria.»

Ulteriori informazioni sul consorzio sono disponibili sul sito ufficiale battery-communication.org.

Domande frequenti sul Battery Communication Consortium

Cos’è il Battery Communication Consortium?

È un’iniziativa industriale nata per sviluppare standard di comunicazione aperti nell’intero ecosistema delle batterie, rappresentando organizzazioni lungo tutta la catena del valore, dalla mobilità elettrica ai sistemi di accumulo stazionari.

Quali aziende hanno fondato il BCC?

I membri fondatori sono Arrow Electronics, Hirose Electric e Munich Electrification; Molex partecipa come membro principale, Dukosi e Optimized Battery Systems come membri ordinari, Cidetec e il Prof. Dr. Hannes Tschofenig come membri associati.

Perché servono standard di comunicazione aperti per le batterie?

Perché molte interfacce di comunicazione nei sistemi di batterie restano oggi proprietarie, rendendo difficile integrare tecnologie di fornitori diversi: standard aperti migliorano l’interoperabilità e riducono la complessità per produttori e sviluppatori.

Quali sono gli obiettivi futuri del consorzio?

Il BCC punta a sviluppare specifiche tecniche, condurre prototipi e test di interoperabilità e promuovere le proprie specifiche come standard europei e internazionali.

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