Hyundai continua a correre accanto alla community del running con Run to Progress, il progetto paneuropeo che accompagna runner e appassionati in alcune delle principali manifestazioni podistiche italiane. Dopo la tappa di Verona, il progetto non si ferma: il 22 novembre Run to Progress arriva a Milano, con Hyundai al fianco dei partecipanti della Powerade Milano Half Marathon.

La 25ª Eurospin Verona Run Marathon

Dopo Venezia, il Brand ha fatto tappa a Verona per la 25ª Eurospin Verona Run Marathon, affiancando i partecipanti in un’edizione dal sapore speciale, quella del traguardo delle venticinque edizioni. Dal 13 al 15 novembre, Verona si è trasformata in un grande palcoscenico dello sport, con un weekend che ha coinvolto atleti e appassionati su più distanze, dalla maratona di 42 km alla 21 km, fino alla Family Run: partiti da Corso Porta Nuova, i runner hanno attraversato la città tra scorci storici, fino all’ingresso nell’Arena di Verona e al traguardo in Piazza Bra. A scandire i tempi della manifestazione, in qualità di timekeeper ufficiali, due Hyundai Inster Cross; al Pala Magis, sede dell’Expo Village nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 novembre, i visitatori hanno inoltre avuto l’occasione di scoprire da vicino i modelli IONIQ 3 e IONIQ 5 N.

Due Hyundai Inster Cross hanno scandito i tempi della 25ª Eurospin Verona Run Marathon

Run to Progress riparte da Milano

Archiviato il weekend veronese, Run to Progress sbarca a Milano dal 20 al 22 novembre, in occasione della Powerade Milano Half Marathon. Venerdì 20 e sabato 21 novembre l’atmosfera della gara si respirerà all’Expo Village ospitato dall’Allianz MiCo, in Piazzale Carlo Magno 1, dove Hyundai offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire da vicino IONIQ 3, mentre nei pressi dello stand una IONIQ 5 N sarà protagonista del Car Wrap, una superficie su cui lasciare messaggi e aspirazioni personali. Domenica 22 novembre si correrà la gara vera e propria: la 21 km partirà da Viale Eginardo, seguita dalla 10 km, con un percorso che attraverserà alcune delle zone più rappresentative di Milano, da CityLife all’Arco della Pace e Parco Sempione, fino al Castello Sforzesco e all’area del Duomo. Lungo il tracciato, in Viale di Porta Vercellina, tornerà l’Arco Hyundai, mentre alcuni modelli del Brand affiancheranno la gara nel ruolo di timekeeper, come già avvenuto a Verona.

I runner impegnati nella 25ª edizione della Eurospin Verona Run Marathon

L’esperienza Run to Progress proseguirà anche dopo il traguardo, con due attivazioni dedicate al momento in cui la fatica lascia spazio alla soddisfazione: lo Specchio Kudos permetterà ai partecipanti di fermare il ricordo della gara attraverso selfie e messaggi personalizzati, mentre il LED Wall “You Left Your Mark” mostrerà i risultati della gara, dando visibilità al percorso di ciascun runner. Un approccio che riflette la visione “Progress for Humanity” di Hyundai e la volontà del Brand di promuovere un’idea di progresso costruita intorno alle persone.

Domande frequenti su Hyundai Run to Progress

Quando si corre la Powerade Milano Half Marathon 2026?

Run to Progress sbarca a Milano dal 20 al 22 novembre, con la gara in programma domenica 22 novembre: la 21 km partirà da Viale Eginardo, seguita dalla 10 km.

Quali modelli Hyundai sono stati protagonisti alla Verona Run Marathon?

Due Hyundai Inster Cross hanno fatto da timekeeper ufficiali, mentre all’Expo Village del Pala Magis sono stati esposti i modelli IONIQ 3 e IONIQ 5 N.

Cos’è Run to Progress?

È il progetto paneuropeo di Hyundai che accompagna runner e appassionati in alcune delle principali manifestazioni podistiche italiane, in linea con la visione “Progress for Humanity” del Brand.

Cosa sono lo Specchio Kudos e il LED Wall “You Left Your Mark”?

Sono due attivazioni post-gara di Run to Progress: lo Specchio Kudos permette ai runner di immortalare la gara con selfie e messaggi personalizzati, mentre il LED Wall mostra i risultati e il percorso di ciascun partecipante.

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