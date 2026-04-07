Autostrada A14 chiusa in Molise in entrambe le direzioni a causa di una frana a Petacciato: caos traffico

Nel primo pomeriggio di oggi 7 aprile 2026, in Molise, l’autostrada A14 è stata temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli, a causa del risveglio di un frana storica a Petacciato, in provincia di Campobasso, nel basso Molise. Oltre alla chiusura del collegamento autostradale, deciso in via precauzionale, è stata interrotta anche la linea ferroviaria Bari-Pescara, sospesa nel tratto tra Termoli e Montenero di Bisaccia.

A incidere sul risveglio del movimento franoso è stata anche l’ondata di maltempo che nelle ultime settimane ha interessato il territorio molisano e che hanno causato anche il crollo del polle sul Trigno sulla statale 87. Da quanto emerse nelle scorse ore, sarebbe state segnalate anche alcune lesioni sulla carreggiata dell’autostrada A14, che avrebbero portato alla chiusura immediata del tratto mentre sono in corso le ispezioni dei tecnici per verificarne l’entità.

Lunghe code sia verso Pescara che verso Bari

L’inattesa chiusura dell’A14 ha provocato immediati disagi alla viabilità su tutta la dorsale adriatica. Al momento, nel tratto interessato, il traffico in autostrada risulta completamente bloccato in entrambe le direzioni. Si registrano circa tre chilometri di coda verso Pescara e un chilometro in direzione Bari. Ulteriori rallentamenti si segnalano tra Vasto Nord e Vasto Sud, dove si sono accumulati circa due km di coda verso Bari, mentre un ulteriore chilometro si è formato tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara, a causa delle uscite obbligatorie.

Percorsi alternativi

Per evitare le code autostradali, chi è diretto a Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto Sud, può percorrere la SS650 Trignina seguendo le indicazioni per Isernia/Campobasso e successivamente per Termoli, dove è possibile rientrare in A14. Chi viaggia verso Pescara, invece, dopo l’uscita a Termoli può seguire la SS650 in direzione Vasto e rientrare in autostrada a Vasto Sud. Per le lunghe percorrenze, verso Bari è consigliato percorrere l’A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, proseguire sulla A16 Napoli-Canosa verso Canosa e poi continuare fino a destinazione. In senso opposto, da Bari, si suggerisce di imboccare la A16 verso Napoli, quindi la A1 in direzione Roma.

Rate this post