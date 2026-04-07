Carburanti, prezzi benzina e diesel restano stabili: ma a Pasqua è stata stangata

I tanti italiani che in questi giorni si sono spostati in auto e hanno fatto rifornimento nei distributori di carburante non hanno potuto che constatare come i prezzi di benzina e gasolio si siano attestati agli elevati livelli dei giorni scorsi, con il governo che è corso ai ripari prorogando il taglio delle accise (25 centesimi al litro) fino al 1° maggio. In caso di stop alla misura, che senza proroga sarebbe scaduta oggi 7 aprile, si sarebbe assistito, già a partire da domani, di un immediato e significativo ulteriore balzo in alto dei prezzi dei carburanti praticati alla pompa.

Grazie alla proroga, almeno per il momento, i prezzi di benzina e diesel si mantengono sostanzialmente stabili rispetto agli ultimi giorni, come confermato anche dai ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Secondo quanto reso noto dal MIMIT, oggi 7 aprile 2026, il prezzo medio dei carburanti in modalità “self” lungo la rete stradale nazionale è pressocché stabile rispetto al giorno precedente: la benzina si attesta a 1,782 €/l (lunedì 6 aprile era a 1,781 €/l), mentre il gasolio è a 2,143 €/l (2,140 €/l lunedì). Per quanto riguarda invece i prezzi dei carburanti sulla rete autostradale, l’ultima rilevazione fissa il prezzo medio self a 1,816 €/l per la benzina e a 2,158 €/l per il gasolio.

Codacons: “A Pasqua stangata da 1,3 miliardi di euro per gli italiani”

Mentre oggi il trend dei prezzi dei carburanti non registra significative variazioni rispetto alle precedenti 24 ore, lo stesso non può dirsi per le giornate di Pasqua e Pasquetta, con il Codacons che, sulla base dei dati regionali del MIMIT, denuncia la stangata pasquale arrivata puntuale a pesare sulle tasche degli italiani, figlia degli ulteriori rialzi registrati dai listini alla pompa dei giorni scorsi. “Oggi – afferma in una nota l’associazione dei consumatori – il prezzo medio del gasolio in modalità self si attesta in Italia a 2,124 €/l, mentre la benzina costa in media 1,785 €/l; in autostrada il gasolio, grazie al mini-sconto introdotto dalle società concessionaria, costa 2,158 €/l, 1,816 €/l la verde”.

Ci sono poi tre regioni in cui il prezzo medio del diesel supera addirittura quello praticato in autostrada, come nel caso di Calabria (2,172 €/l), Bolzano (2,163 €/l) e Lombardia (2,160 € /l). Per quanto riguarda invece la benzina a registrare i prezzi più alti sono Bolzano (1,806 €/l), Basilicata (1,806 €/l) e Calabria (1,804). Numeri che, come sottolinea il Codacons, confermano le previsioni fatte dell’associazione in merito alla “stangata sui rifornimenti che si è abbattuta sugli spostamenti di Pasqua degli italiani, e che è costata alle famiglie circa 1,3 miliardi di euro in più rispetto alle festività dello scorso anno”.

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