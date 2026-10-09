Autostrade siciliane, c’è un problema di sicurezza: rischio limite a 60 km/h sulla A18 e A20

Limite di 60 km/h in autostrada: è questo lo scenario che si prospetta per alcune autostrade siciliane a causa di problemi di sicurezza. Le criticità sono emerse sulla A18 Messina-Catania e sulla A20 Palermo-Messina in seguito alle ispezioni condotte dai tecnici del Ministero delle Infrastrutture, che hanno rilevato come diversi tratti delle due infrastrutture non garantiscano i requisiti minimi di sicurezza.

Il dirigente del MiT: “Necessario il limite a 60 km/h”

In conseguenza di quanto rilevato, l’ispettore ministeriale Placido Migliorino, che ha firmato la relazione tecnica, ha indicato l’imposizione del limite di velocità di 60 km/h sull’intera rete del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) che gestisce sia la A18 che la A20, una misura ritenuta necessaria per evitare la chiusura totale delle due arterie. Le criticità maggiori sono state rilevate nei tratti tra Sant’Agata di Militello e Messina sulla A20 e tra Messina e Giarre sulla A18.

Autostrade vecchie e prive della necessaria manutenzione

Il quadro emerso dai controlli del Ministero è decisamente critico, con Migliorino che ha sottolineato come il termine per avviare le opere di mitigazione sia trascorso senza che ci siano stati i progressi attesi. Lo stesso ispettore ministeriale ha inoltre ricordato come su infrastrutture datate, costruite mezzo secolo fa, la manutenzione è stata quasi del tutto inesistente. “Si tratta – afferma Migliorino – di due opere degli anni ’70 che da cinquant’anni non hanno avuto nessun intervento radicale di manutenzione. L’iter di revoca è lungo, passa per i tribunali, da tecnico spero che prevalga la consapevolezza del problema, che si parta prima con le opere di mitigazione del rischio e poi con quelle da 5,5 miliardi da realizzare in dieci anni come da cronoprogramma del Mit”.

Le risorse ci sono, ora bisogna avviare i cantieri

Mentre sul CAS pesa anche il procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità di regolazione dei trasporti sui rimborsi dei pedaggi, la Regione Sicilia ha risposto con una misura d’urgenza per evitare il blocco della viabilità, approvando uno stanziamento di 13,3 milioni di euro dai fondi Poc per 14 interventi di manutenzione. Inoltre il CAS, guidato da Filippo Nasca, ha chiarito che sono nelle sue disponibilità oltre 250 milioni tra fondi Fsc e Poc, a cui si sommano 5 milioni per il viadotto Cassibile, 4 per l’urgenza e 1,5 per le progettazioni. Puntando ad aprire i cantieri quanto prima per evitare misure drastiche, come la chiusura dei tratti, il CAS avvierà una serie di lavori che comprenderanno il rifacimento dell’asfalto, dei giunti, delle barriere e delle gallerie.

Domande frequenti su sicurezza autostrade siciliane

Perché si parla di un limite di 60 km/h sulle autostrade siciliane?

Il limite di 60 km/h è stato indicato dall’ispettore del Ministero delle Infrastrutture Placido Migliorino in seguito alle criticità emerse durante le ispezioni sulla rete del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS). La misura è stata proposta per ridurre i rischi per la sicurezza ed evitare la chiusura totale delle autostrade interessate.

Quali autostrade siciliane sono interessate dai problemi di sicurezza?

Le principali criticità riguardano la A18 Messina-Catania e la A20 Palermo-Messina. In particolare, i tratti segnalati sono quelli tra Sant’Agata di Militello e Messina sulla A20 e tra Messina e Giarre sulla A18.

Quali lavori sono previsti sulle autostrade A18 e A20?

Gli interventi di manutenzione previsti comprendono il rifacimento dell’asfalto, la sistemazione dei giunti, la sostituzione o il ripristino delle barriere di sicurezza e i lavori nelle gallerie. L’obiettivo è mitigare i rischi rilevati e scongiurare eventuali chiusure dei tratti autostradali.

Quanti fondi sono stati stanziati per la manutenzione delle autostrade siciliane?

La Regione Siciliana ha approvato uno stanziamento urgente di 13,3 milioni di euro dai fondi Poc per finanziare 14 interventi di manutenzione. Il CAS ha inoltre indicato la disponibilità di oltre 250 milioni di euro provenienti dai fondi Fsc e Poc, oltre a risorse specifiche destinate ad altri interventi e alle progettazioni.

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