FIAT Professional Scudo MY27: ordini aperti, tre allestimenti

Easy Pro, City Pro e Business Pro: la gamma si semplifica, con diesel Multijet4 fino a 180 CV e versioni elettriche

di Redazione9 Ottobre, 2026

FIAT Professional Scudo MY27

FIAT Professional apre gli ordini in Italia del nuovo Scudo MY27: tre allestimenti, optional semplificati, Serie Speciale S-Design e motori diesel Multijet4 da 1.5 e 2.2 litri fino a 180 CV oltre alle versioni elettriche.
FIAT Professional Scudo MY27

Torino, 9 ottobre 2026FIAT Professional annuncia l’apertura degli ordini in Italia per il nuovo Scudo MY27, con una gamma semplificata su tre allestimenti: Easy Pro, City Pro e Business Pro. Lo Scudo conferma l’offerta multi-energia, con motori diesel Multijet4 da 1.5 e 2.2 litri fino a 180 CV e versioni completamente elettriche.

Scudo MY27: una gamma più semplice con tre allestimenti

Il cuore dell’offerta MY27 è una nuova strategia di gamma articolata in tre allestimenti, ciascuno sviluppato attorno a esigenze di utilizzo e profili cliente ben definiti. Il risultato, spiega FIAT Professional, è una gamma più chiara e immediata, con una progressione logica nelle dotazioni e la flessibilità necessaria per configurare lo Scudo in base alla propria attività.

Scudo Easy Pro: le dotazioni essenziali

Scudo Easy Pro è il punto di accesso alla gamma e offre le dotazioni essenziali per garantire affidabilità ed efficienza nelle operazioni quotidiane. Di serie include climatizzatore manuale, cruise control e sensori di parcheggio posteriori.

Scudo City Pro: pensato per le flotte

Scudo City Pro è particolarmente indicato per i clienti flotte, grazie all’equilibrio tra efficienza operativa, comfort e connettività. Rispetto all’Easy Pro aggiunge la doppia strumentazione digitale, il sistema radio a colori da 10 pollici, la telecamera posteriore, l’accesso keyless e l’illuminazione LED del vano di carico.

Scudo Business Pro: il pacchetto più completo

Scudo Business Pro offre le dotazioni più complete, con maggiore attenzione a tecnologia e comfort. Tra i principali equipaggiamenti ci sono il rilevamento dell’angolo cieco (Blind Spot Detection), il navigatore integrato, il climatizzatore automatico bi-zona, il caricatore wireless e i fari Full LED.

Optional semplificati e Serie Speciale S-Design

La nuova strategia di allestimenti è accompagnata da una struttura semplificata dei pacchetti optional e da una più ampia disponibilità di dotazioni singole, così da personalizzare il veicolo senza aggiungere complessità alla configurazione. La Serie Speciale Scudo S-Design continua ad affiancare la gamma principale, con soluzioni distintive per missioni professionali specifiche e per i clienti che desiderano maggiore personalizzazione e un carattere più marcato.

Motori: diesel Multijet4 fino a 180 CV ed elettrico

Lo Scudo MY27 conferma l’approccio multi-energia di FIAT Professional: motorizzazioni diesel Multijet4 da 1.5 e 2.2 litri, con potenze fino a 180 CV, accanto alle versioni completamente elettriche. Con il comunicato sono stati pubblicati i listini ufficiali del 9 ottobre 2026 per le versioni elettrica e termica.

Compatto fuori, versatile dentro

Compatto all’esterno e molto versatile all’interno, lo Scudo combina un’elevata capacità di carico con il comfort di un’autovettura e una grande facilità di manovra. Secondo FIAT Professional, la configurazione flessibile e le soluzioni pensate per l’uso professionale lo rendono un partner affidabile per consegne urbane, gestione delle flotte e molte altre missioni operative.

Domande frequenti su FIAT Professional Scudo MY27



Quando si può ordinare il FIAT Professional Scudo MY27?

Gli ordini in Italia sono aperti dal 9 ottobre 2026, data dell’annuncio di FIAT Professional.

Quali sono gli allestimenti dello Scudo MY27?

La gamma ha tre allestimenti: Easy Pro (accesso alla gamma), City Pro (indicato per le flotte) e Business Pro (il più completo). Continua ad affiancarli la Serie Speciale S-Design.

Che dotazioni ha lo Scudo Easy Pro?

Di serie ha climatizzatore manuale, cruise control e sensori di parcheggio posteriori.

Cosa aggiunge lo Scudo Business Pro?

Aggiunge, tra le altre cose, rilevamento dell’angolo cieco, navigatore integrato, climatizzatore automatico bi-zona, caricatore wireless e fari Full LED.

Che motori ha lo Scudo MY27?

Ha motorizzazioni diesel Multijet4 da 1.5 e 2.2 litri con potenze fino a 180 CV e versioni completamente elettriche.

Lo Scudo MY27 è adatto alle flotte?

Sì: secondo FIAT Professional l’allestimento City Pro è particolarmente indicato per i clienti flotte, grazie all’equilibrio tra efficienza operativa, comfort e connettività.

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