La vicenda degli autovelox padovani non è chiusa. Come riportato dal quotidiano Il Mattino di Padova in un articolo di qualche giorno fa, il 15 dicembre 2026 gli amministratori di dieci Comuni padovani, che erano stati denunciati dall’associazione Altvelox, dovranno tornare davanti al giudice per le indagini preliminari. Il GIP Laura Fassina ha fissato a tra poche settimane l’udienza in camera di consiglio, dopo l’opposizione di Altvelox alla richiesta di archiviazione del procedimento nato dagli esposti contro gli apparecchi per il controllo della velocità.

L’inchiesta

L’inchiesta sugli autovelox, aperta nel 2024, riguarda 41 indagati, coinvolgendo sindaci e ex sindaci, comandanti di polizia locale, assessori e due prefetti, attuale ed ex, di Padova. Oltre al capoluogo, tra i Comuni coinvolti figurano Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva, Carmignano di Brenta, Villa del Conte, Camposampiero, Piove di Sacco, San Giorgio in Bosco, Montegrotto Terme e Cadoneghe. Le ipotesi di reato includono falso ideologico in atto pubblico e truffa. Dagli atti emerge che il portavoce dell’associazione Altvelox, Gianantonio Sottile Cervini, risulta a sua volta indagato per falso ideologico, truffa e minaccia a pubblico ufficiale.

Perché la Procura chiede l’archiviazione

La richiesta di archiviazione dell’accusa poggia sulla mancanza di elementi sufficienti per sostenere il processo. Secondo la Procura gli amministratori avrebbero applicato le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture, ritenendo legittimi gli apparecchi, e non ci sarebbe prova che volessero ingannare gli automobilisti. Per Altvelox, invece, quelle norme erano in discussione, sostenendo quindi che il procedimento debba andare avanti.

Il quadro normativo

Il contesto in cui si inserisce questo nuovo atto della battaglia legale è quello dei ricorsi sull’omologazione degli autovelox. Dopo le sentenze della Cassazione, che hanno stabilito che la sola approvazione non basta a rendere valide le multe, un decreto ministeriale di qualche mese fa ha chiarito che gli apparecchi sono ammessi se appartengono a modelli approvati e sono regolarmente censiti. Un atto in seguito al quale a luglio 2026 il Ministero ha proceduto allo spegnimento di 712 autovelox in tutta Italia, 84 dei quali in Veneto.

Perché gli amministratori di dieci Comuni padovani devono tornare davanti al gip?

Gli amministratori sono coinvolti nell’inchiesta sugli autovelox avviata nel 2024. Dovranno comparire davanti al gip il 15 dicembre 2026 in seguito all’opposizione presentata dall’associazione Altvelox alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura.

Quante persone sono indagate nell’inchiesta sugli autovelox di Padova?

L’inchiesta coinvolge complessivamente 41 indagati, tra cui sindaci ed ex sindaci, assessori, comandanti di polizia locale e due prefetti, uno in carica e uno in passato. Tra le ipotesi di reato figurano il falso ideologico in atto pubblico e la truffa.

Perché Altvelox si oppone all’archiviazione dell’inchiesta?

Secondo Altvelox, gli apparecchi per il controllo della velocità contestati non sarebbero conformi al quadro normativo e la vicenda meriterebbe ulteriori approfondimenti giudiziari. La Procura, invece, ritiene che non ci siano elementi sufficienti per sostenere l’accusa in un eventuale processo.

Qual è la differenza tra approvazione e omologazione degli autovelox?

Approvazione e omologazione sono due procedure tecniche e amministrative distinte. La questione è diventata centrale nei ricorsi contro le multe: la Cassazione ha stabilito che la sola approvazione non è sufficiente a garantire la validità delle rilevazioni. Il tema è stato successivamente interessato da nuovi interventi normativi del Ministero delle Infrastrutture.

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