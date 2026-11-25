Suzuki Motor Corporation ha presentato online oggi, 25 novembre 2026, in anteprima mondiale, nuova Ignis, il suo veicolo elettrico compatto di segmento A. Le vendite prenderanno il via progressivamente in Europa e negli altri mercati a partire dall’estate 2027.

Sviluppata sulla base del concept “Easy to Switch – the best city car for your neighbourhood” (“Facile cambiare: la migliore city car per il tuo quartiere”), nuova Ignis è un veicolo elettrico compatto che coniuga facilità d’uso e prestazioni adatte alla mobilità quotidiana, consentendo ai clienti una piacevole esperienza di nuova mobilità elettrica.

Suzuki ha condotto approfonditi test in condizioni di utilizzo reale, in contesti molto diversi tra loro, tra cui aree urbane e strade ricche di curve in Europa e in altri continenti. Sulla base dei dati raccolti durante i test, il controllo dell’erogazione della potenza e la messa a punto del telaio sono stati ottimizzati in funzione delle condizioni stradali locali e delle esigenze dei clienti nei principali mercati mondiali, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di guida rassicurante anche per chi si avvicina per la prima volta a un veicolo elettrico.

Indice

Il design: “Smart”, “Iconic” e “Cozy”

Il design di nuova Ignis è stato sviluppato attorno alle parole chiave “Smart”, “Iconic” e “Cozy”, combinando gli stilemi tipici del family feeling Suzuki con un’immagine moderna e tecnologicamente avanzata. Gli esterni esprimono leggerezza ed eleganza grazie alla linea di spalla fluida e al tetto dall’effetto sospeso, mentre i gruppi ottici anteriori e posteriori a LED presentano grafiche luminose distintive, ispirate ai numeri digitali, che rendono il modello riconoscibile al primo sguardo.

L’abitacolo è caratterizzato da una linea arrotondata che si sviluppa senza interruzione dalla plancia ai rivestimenti delle porte, avvolgendo i passeggeri e trasmettendo una sensazione di comfort. La plancia, insieme a un ampio pannello display con vano portaoggetti il cui design si ispira alla lavorazione della ceramica, contribuisce a creare uno spazio interno che coniuga praticità e comfort.

EV Powertrain e piattaforma HEARTECT-e

Nuova Ignis è dotata del Suzuki eAxle compatto e leggero, che integra in un’unica unità un motore di nuova concezione, l’inverter e gli ingranaggi di riduzione. Il sistema è abbinato a una batteria LFP (litio-ferro-fosfato), progettata per offrire un elevato livello di sicurezza e una lunga durata.

Grazie all’adozione della piattaforma Suzuki “HEARTECT-e”, sviluppata specificamente per i veicoli elettrici, e all’efficiente collocazione della batteria sotto la scocca, è stato possibile realizzare una struttura leggera e caratterizzata da un’elevata rigidità. L’efficiente configurazione degli spazi consente di ottenere sia un abitacolo ampio sia prestazioni di guida stabili, assicurando al contempo un’eccellente maneggevolezza grazie a un raggio minimo di sterzata di 4,5 metri.

L’adozione di sospensioni specificamente sviluppate per la piattaforma elettrica HEARTECT-e assicura un’eccellente stabilità di guida e un elevato comfort di marcia. Sono inoltre presenti sistemi progettati per rendere più efficiente il recupero dell’energia e ridurre l’impegno richiesto al conducente, tra cui impianto frenante rigenerativo-idraulico, servofreno elettrico e sistema “one pedal” (non disponibile su alcune versioni), per una risposta naturale e familiare del sistema frenante.

«Nuova Ignis è il primo veicolo elettrico compatto di Suzuki destinato ai mercati globali. Questo modello riunisce l’esperienza maturata in decenni di sviluppo di automobili compatte, le conoscenze acquisite accompagnando i clienti di tutto il mondo e la filosofia Suzuki “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi”, vale a dire “compatto, meno numeroso, leggero, minimale, bello”. Grazie alle competenze nella progettazione e nell’ottimizzazione degli spazi, affinate attraverso lo sviluppo delle kei car giapponesi, nuova Ignis abbina una carrozzeria leggera e compatta che offre un’eccellente efficienza energetica e un’elevata maneggevolezza, a un abitacolo spazioso. Inoltre, come Swift, Vitara e S-CROSS, anche nuova Ignis è stata sottoposta ad approfonditi test di guida su strade pubbliche in Europa e in altre regioni, raggiungendo livelli elevati sia in termini di stabilità di guida sia di comfort di marcia. Guidata dallo slogan aziendale “By Your Side”, Suzuki continuerà a essere vicina alla vita quotidiana di ogni cliente, in ogni parte del mondo, proponendo soluzioni di mobilità “su misura” per ciascuno». Toshihiro Suzuki, Representative Director e Presidente di Suzuki Motor Corporation

Il video di lancio

Guarda il video di lancio ufficiale sul canale dedicato: globalsuzuki.com.

Scheda tecnica di nuova Suzuki Ignis elettrica

I dati riportati sono pre-omologativi e soggetti a modifica.

Capacità batteria 26 kWh Trazione 2WD Lunghezza complessiva 3.570 mm Larghezza complessiva 1.565 mm Altezza complessiva 1.635 mm Interasse 2.460 mm Carreggiata anteriore 1.340 mm Carreggiata posteriore 1.345 mm Raggio minimo di sterzata 4,5 m Altezza minima da terra 150 mm Numero posti 4 Potenza massima 67 kW Coppia massima 133 Nm Freni anteriori A disco ventilato Freni posteriori Tamburo posteriore con ganasce primaria e secondaria Dimensione pneumatici 175/65R15

Galleria fotografica

Domande frequenti su Suzuki nuova Ignis elettrica

Quando arriverà sul mercato la nuova Suzuki Ignis elettrica?

Le vendite prenderanno il via progressivamente in Europa e negli altri mercati a partire dall’estate 2027.

Che batteria monta la nuova Ignis elettrica?

Una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 26 kWh, abbinata al Suzuki eAxle compatto e leggero che integra motore, inverter e ingranaggi di riduzione in un’unica unità.

Su quale piattaforma si basa la nuova Ignis elettrica?

Sulla piattaforma Suzuki “HEARTECT-e”, sviluppata specificamente per i veicoli elettrici, con la batteria collocata sotto la scocca per una struttura leggera e rigida.

Quali sono le dimensioni e la potenza della nuova Ignis elettrica?

È lunga 3.570 mm, larga 1.565 mm e alta 1.635 mm, con un passo di 2.460 mm; il motore elettrico eroga una potenza massima di 67 kW e una coppia massima di 133 Nm (dati pre-omologativi).

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