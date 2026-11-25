L’Europa limiterà le importazioni di auto ibride, a partire dal prossimo 1° dicembre. L’UE ha stabilito una quantità massima di vetture che arriveranno nel Vecchio Continente, in particolare dalla Cina, ma anche da altri paesi extraeuropei, come Giappone, Corea del Sud, Turchia, Stati Uniti, Messico, Marocco e Serbia. Anche il Regno Unito potrebbe rientrare in questa stretta, ma sono in corso dei colloqui con l’obiettivo di raggiungere un’intesa.

Tutte le varianti ibride

Questa limitazione riguarderà tutte le varianti del settore ibrido (mild hybrid, full hybrid e plug-in) ed il regolamento sarà valido per 200 giorni, cioè fino al 18 giugno 2027, ma le misure definitive potranno essere imposte entro nove mesi dall’avvio dell’indagine. Questo provvedimento rientra nell’applicazione dell’accordo raggiunto ad inizio ottobre con la Cina, dal commissario europeo Maros Sefcovic, con l’obiettivo di proteggere la produzione interna.

Le auto ibride sono diventate le più vendute a livello continentale (ed anche italiano), sopravanzando i modelli tradizionali a benzina e diesel, con le elettriche ancora in ritardo, pur in forte crescita negli ultimi mesi. Nonostante ciò, la filiera europea ha perso quote di mercato sulle ibride, a vantaggio dei produttori esterni, in particolare cinesi. Con questo provvedimento, come dicevamo, l’intenzione è quella di dare una mano al settore auto continentale.

Una quota legata alle esportazioni

Ma come funziona questo provvedimento? Dal 1° dicembre 2026 al 18 giugno 2027 non sarà consentito importare auto ibride, oltre al numero prestabilito per ogni paese. Quest’ultimo viene calcolato, aumentando di circa il 15% la quantità di auto vendute nell’UE nel 2025 e rapportandolo alla durata delle limitazioni. La Cina, ad esempio, ha esportato 302mila veicoli nel 2025 e, di conseguenza, la quota assegnata in questi 200 giorni è pari a 191.000 unità.

Una volta entrate in vigore le misure definitive, come concordato con Pechino, la quota annuale riservata alle ibride prodotte nel Paese del Dragone sarà di 350mila veicoli l’anno. Per Giappone e Turchia le quote ammontano invece a circa 171mila e 126mila unità. Il limite massimo aumenterebbe poi del 6% l’anno dal secondo anno di applicazione del meccanismo. Quando una quota è esaurita, l’ingresso nell’Unione Europea di quel prodotto non è più consentito.

La situazione britannica

La situazione con il Regno Unito non è ancora definita. Come ben sappiamo, con la Brexit è uscito dall’Unione Europea, ma sono in corso delle trattative sul tema delle auto ibride. Secondo quanto riportato dal Financial Times, infatti, sarebbe vicino un accordo per includere le vetture d’Oltremanica nel grande cantiere normativo del Made in Europe, ovvero della preferenza europea assegnata al settore dell’industria. Escludendole, dunque, da queste limitazioni. Nel caso, alla fine, non si trovasse l’accordo, la quota UK dovrebbe essere di 190.000 ibride.

Quando entreranno in vigore le nuove limitazioni europee sulle importazioni di auto ibride?

Il provvedimento dell’Unione Europea entrerà in vigore il 1° dicembre 2026 e resterà valido fino al 18 giugno 2027, per un periodo complessivo di 200 giorni. Le misure definitive potranno essere introdotte entro nove mesi dall’avvio dell’indagine. L’obiettivo è proteggere la produzione automobilistica europea dalla concorrenza esterna.

Quali tipologie di auto saranno interessate dalle nuove quote?

Le limitazioni riguarderanno tutte le principali tecnologie ibride: mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid. Non si tratta quindi di una misura riservata esclusivamente alle vetture ricaricabili, ma di un provvedimento che coinvolge l’intero comparto delle auto ibride importate dai Paesi interessati.

Quante auto ibride potranno arrivare dalla Cina?

Per il periodo compreso tra dicembre 2026 e giugno 2027, la quota cinese sarà di circa 191.000 vetture. Il calcolo tiene conto delle esportazioni del 2025, pari a 302.000 veicoli, con un incremento di circa il 15%. Con le misure definitive, la quota annuale per le ibride prodotte in Cina salirà a 350.000 unità. Per Giappone e Turchia sono previste rispettivamente circa 171.000 e 126.000 vetture.

Cosa succederà alle importazioni di auto ibride dal Regno Unito?

La situazione britannica è ancora in fase di trattativa. È vicino un accordo per includere le vetture britanniche nel quadro normativo del Made in Europe, escludendole così dalle limitazioni. In assenza di un’intesa, la quota prevista per il Regno Unito sarebbe di circa 190.000 auto ibride.

5/5 - (1 vote)