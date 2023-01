Bentley Continental GT Azure: debutta la one-off celebrativa [FOTO]

Bentley ha realizzato a mano una speciale Bentley Continental GT Azure one-off che si ispira all’esemplare dell’iconica R-Type Continental, JAS 949. La nuova Continental GT rende omaggio al 70° anniversario della JAS 949, celebrando una delle importanti icone di stile nella storia del marchio di lusso.

JAS 949 è uno dei soli 208 esemplari della R-Type Continental mai costruiti, ma ha avuto un impatto maggiore di quanto suggeriscano i numeri limitati. Le due bellissime Bentley sono state fotografate in uno spettacolare punto di riferimento londinese che è esso stesso una reinvenzione del 21° secolo di un’icona degli anni ‘50: la Battersea Power Station a sud di Londra.

La Bentley R-Type Continental era la berlina di lusso a quattro posti più veloce al mondo quando fu lanciata nel 1952. Le tre linee di design chiave dell’auto sono state l’ispirazione per la prima generazione della Continental GT lanciata nel 2003 e per ogni Continental GT presentata da allora.

Le ultime versioni Azure della gamma Continental GT continuano a celebrare l’eleganza e il design senza tempo e sono i discendenti diretti della R-Type Continental, aggiungendo al contempo un focus sul benessere al volante.

Utilizzando la Personal Commissioning Guide di Mulliner, la nuova Bentley Continental GT Azure è stata curata nei minimi dettagli per omaggiare uno dei membri più iconici della Bentley Heritage Collection, composta da 43 auto.

Il brand britannico ha acquistato la JAS 949 nel 2001 e l’ha mantenuta in ottime condizioni. Inoltre, può circolare senza problemi su strada. La JAS 949 fu consegnata al suo primo proprietario in Svizzera nel dicembre del 1953. Fu ordinata in avorio con interni rossi e cambio manuale, caratteristiche che conserva ancora oggi insieme al motore originale da 4.6 litri.

La carrozzeria è dipinta in Old English White

Per ricreare le specifiche più vicine all’interpretazione moderna della JAS 949, una Continental GT Azure è stata dipinta a mano in Old English White, una fedele ricreazione del colore che risale agli anni ‘50.

La vettura moderna è dotata di cromature lucide (inclusa la griglia a matrice). Mentre la JAS 949 dispone di cerchi da 16”, la Continental GT Azure dispone di un set da 22” rifinito a mano in una finitura nera e lucida come l’originale.

L’abitacolo rispecchia quello della JAS 949

All’interno dell’abitacolo, la pelle Cricket Ball può essere vista ovunque, fornendo una sensazione di eredità avvolgente, profonda e ricca per il conducente e i passeggeri e rispecchiando il colore della pelle della storica vettura. Per fornire contrasto e preservare le linee di design degli interni, il profilo applicato in pelle Beluga dona inserti ai sedili.

Aggiungendo un aspetto contemporaneo, l’impiallacciatura in radica di noce è stata lasciata a poro aperto, fornendo una texture più vicina alla finitura patinata della JAS 949. L’impiallacciatura a poro aperto è verniciata con soli tre strati ultrasottili di lacca, per un totale di soli 0,1 mm di spessore.

In confronto, il rivestimento laccato High Gloss di Bentley ha uno spessore di 0,5 mm e ha una finitura lucida e liscia. Ogni strato viene applicato a mano e levigato tra un’applicazione e l’altra, assicurando che la lacca aderisca alle scanalature naturali del legno. Il risultato finale è simile alla cera e mette perfettamente in risalto il colore e la consistenza autentici e naturali delle specie legnose.

Grazie alla maestria del brand premium, gli intarsi a bande incrociate sono ancora disponibili oggi. Riprendendo i dettagli degli interni della JAS 949, le bande incrociate della nuova Bentley Continental GT Azure utilizzano impiallacciatura a grana dritta australiana con intarsi in legno di bosso, impreziositi da un rivestimento Bentley Mulliner in oro. Gli ultimi ritocchi della silhouette della R-Type Continental sono stati aggiunti al rivestimento del cruscotto e alle soglie sottoporta per completare l’abitacolo.

Dispone di tutte le caratteristiche presenti nella gamma Azure

La nuova Continental GT Azure è stata progettata per migliorare il benessere e il comfort degli occupanti, rendendo ogni viaggio un’esperienza rilassante indipendentemente dalla distanza. I sedili sono la base per il comfort e il controllo di guida e tutte le Bentley Azure sono dotate di serie del Front Seat Comfort Specification.

Ciò include una funzione di massaggio con sei impostazioni programmabili che favorisce costanti micro-regolazioni muscolari e posturali che sono importanti per prevenire l’affaticamento, fianchetti regolabili, regolazione elettrica della cintura di sicurezza e poggiatesta confortevoli.

Un altro elemento chiave della GT Azure è il Bentley Dynamic Ride, il sistema di controllo antirollio attivo a 48V sviluppato da Bentley che migliora il comfort di guida e limita il rollio per viaggi più fluidi e rilassanti.

Il sistema protegge guidatore e passeggeri da movimenti eccessivi, disaccoppiando elettronicamente le barre antirollio quando necessario per rendere più fluida la guida, quindi applicando fino a 1300 Nm di coppia antirollio in 0,3 secondi in curva per mantenere il corpo piatto e stabile.

La Continental GT Azure dispone anche di serie del Touring Specification che include sistemi di assistenza alla guida. L’Adaptive Cruise Control mantiene una determinata distanza dal veicolo che precede, rallentando (fino all’arresto se necessario) quando lo fa il veicolo che precede e riprendendo la velocità impostata quando la corsia è libera.

Insieme a Lane Assist, Traffic Assist e Bentley Safeguard, la suite di sistemi radar e di telecamere di bordo di Bentley monitora costantemente il traffico e le strade circostanti e può intervenire se necessario per prevenire o evitare un incidente.

L’ambiente rilassante e rigenerante dell’abitacolo Azure, che riduce l’affaticamento del guidatore grazie al suo design multisensoriale, non può che contribuire a migliorare la sicurezza dell’auto. Il senso di controllo rilassato del guidatore è ulteriormente migliorato dal display head-up, che fornisce indicazioni e navigazione direttamente nel campo visivo del conducente, e dal Night Vision, che utilizza telecamere a infrarossi per identificare pedoni, ciclisti e animali al di fuori del raggio dei fari a LED.

