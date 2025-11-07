Bentley: il primo SUV urbano elettrico di lusso arriverà a fine 2026

Il primo SUV urbano elettrico di lusso, targato Bentley, sarà presentato verso la fine dell’anno prossimo, per poi arrivare sul mercato nel corso del 2027. La casa inglese ha annunciato questo nuovo modello nei giorni scorsi, presentando anche un teaser, con la nuova vettura completamente coperta da un telo nero. Tuttavia, la casa continuerà a lavorare sui motori termici e ibridi.

“Stiamo evolvendo la nostra gamma di prodotti per riflettere le realtà di un mondo in continua evoluzione e di un mercato dinamico – sono le parole di Frank-Steffen Walliser, presidente e CEO del marchio britannico – Prorogando l’introduzione di nuovi modelli con motore a combustione interna e offrendo propulsori ibridi almeno fino al 2035, garantiamo che ogni cliente Bentley possa continuare a sperimentare l’intera gamma delle nostre prestazioni”.

Il nuovo modello

Il SUV urbano non ha ancora un nome, ma la casa ha annunciato una lunghezza inferiore ai cinque metri, sempre con “un’autentica esperienza di guida Bentley e la maestria artigianale che ci si aspetta”. Il teaser non dice molto, si vedono solamente la silhouette e delle sottili luci a LED anteriori, ma immaginiamo nuove anticipazioni nel corso dei prossimi mesi.

Bentley sta sviluppando i veicoli pre-serie che, presumibilmente, vedremo su strada prossimamente, dopo aver già visto nei mesi scorsi i prototipi camuffati su strada. La casa ha dichiarato che sarà possibile recuperare 160 chilometri di autonomia di questo veicolo in meno di 7 minuti.

Motori termici almeno fino al 2035

Se questo nuovo modello sarà 100% elettrico, il marchio britannico ha annunciato che le motorizzazioni termiche ad alte prestazioni su Continental GT coupé, Cabrio e Flying Spur saranno disponibili almeno fino al 2035. E la stessa casa ha ipotizzato che potrebbe essere esteso “l’obiettivo precedente di Bentley di essere esclusivamente elettrica entro tale data”.

