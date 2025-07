Bentley EXP 15: svelata la concept della futura auto elettrica in arrivo nel 2026 [FOTO]

Bentley ha presentato la EXP 15, una particolare concept car che prefigura la prima auto elettrica della Casa inglese, modello che avrebbe dovuto debuttare quest’anno, ma che è stato posticipato al 2026 per una serie di questioni tecniche legate alla piattaforma.

In attesa dunque della prima elettrica della B alata ecco il prototipo che la anticipa con un design, quello della EXP 15, che affonda le sue radici nel lontano passato di Bentley, ovvero nella Speed Six del 1930, un’insolita tre posti che venne ribattezzata Blue Train dopo aver sfidato in treno francese in un duello di velocità.

Espressione di un nuovo linguaggio stilistico

Definita dal marchio di Crewe una berlina, la Bentley EXP 15 mostra in realtà un profilo da coupé che piazza questo concept, a detta di Bentley, in una sorta di via di mezzo tra Continental GT, Flying Spur e Bentayga. Con EXP 15 la Casa britannica, come sottolineato da Robin Page, responsabile del design di Bentley, vuole esplorare nuove idee, mostrare un nuovo linguaggio di design ed essere occasione anche per testare l’evoluzione del mercato che cambia.

Frontale monolitico e luminoso, cofano allungato

La Bentley EXP 15 ha forme generose e imponenti, con un grosso frontale monolitico che integra un elemento luminoso, definito da Page un pezzo di “arte digitale”, all’estremità di un cofano decisamente lungo che nasconde due vani per i bagagli. Mentre lo speciale pigmento chiamato Pallas Gold mimetizza i radar e i sensori posizionati subito dietro.

Abitacolo a tre posti

Il tributo alla Speed Six di quasi un secolo fa è evidente anche nella configurazione degli interni, con layout a tre posti e una particolare disposizione: un sedile anteriore a destra e due sedili posteriori. L’abitacolo è estremamente spazioso, in particolar modo nella zona davanti al passeggero di sinistra dove può trovare posto anche uno speciale lettino per cani. La EXP 15, pensata per essere goduta al meglio con autista al seguito, beneficia anche di sedili a scomparsa nascosti nel bagagliaio.

La concept car di Bentley dispone anche di diversi display, di dimensioni non esagerate, oltre che di comandi fisici per il climatizzatore e di materiali pregiati e ricercati per i rivestimenti degli interni.

Il powertrain elettrico rimane misterioso

Per quanto riguarda la motorizzazione, Bentley non ha svelato alcun dettaglio tecnico relativamente al powertrain elettrico della EXP 15, prototipo che nella sua evoluzione a modello di serie adotterà la piattaforma PPE, la stessa utilizzate per la Porsche Macan elettrica e l’Audi A6 e-tron.

