Bentley e PSG, quando il lusso incontra il calcio: partnership fino al 2028

Dall’incontro tra il lusso britanno e la creatività parigina nasce la collaborazione tra Bentley e Paris Saint-Germain che hanno annunciato l’avvio di una partnership, con durata fino al 2028, che vedrà la Casa automobilistica di Crewe diventare Official Partner nell’automotive luxury della squadra di calcio parigina, Campione d’Europa in carica, per le prossime due stagioni sportive.

Accomunati dalla ricerca dell’eccellenza

L’accordo tra Bentley e PSG mette insieme due marchi di popolarità mondiale, accomunati dall’esaltazione delle creatività e della cura del dettaglio nella loro continua ricerca di distinguersi ed eccellere nei rispettivi campi. La Casa britannica e la squadra allenata da Luis Enrique lavorano proiettati verso un obiettivo condiviso: creare esperienze fuori dall’ordinario. L’intesa di collaborazione prevede la realizzazione di una serie di eventi esclusivi ed iniziative di marketing dedicate che vedranno Bentley e PSG, uno accanto all’altro, in diverse attivazione che prenderanno ispirazioni dal mondo del lusso, del design, della cultura e dello sport.

Vetrina globale per Bentley

In una sorta di genesi naturale all’insegna di design, artigianalità e prestazioni, Christophe Georges, membro del Board per Vendite e Marketing, parlando di questa nuova partnership ha sottolineato come Parigi sia da sempre capitale mondiale di lusso e creatività, e come il PSG sia ormai “molto più di un club di calcio”, rappresentato un simbolo di portata planetaria dell’energia e della fiducia della Parigi moderna, con un’influenza che attraversa sport, cultura e lifestyle.

Sulla stessa linea Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer del PSG, che rimarcando la sinergia che unisce automotive e calcio sotto il segn dell’eleganza ha affermato: “Questa collaborazione riflette la capacità del club di coinvolgere marchi iconici, uniti da valori e ambizioni condivisi. Bentley rappresenta una visione del lusso radicata in un’eredità straordinaria, che si allinea alla nostra identità e alla nostra incessante ricerca dell’eccellenza. Crediamo che riunire i nostri due marchi, guidati da una passione condivisa per artigianalità, creatività e prestazioni, ispirerà le nuove generazioni”.

Domande frequenti su Bentley e Paris Saint-Germain

Qual è l’accordo tra Bentley e Paris Saint-Germain?

Bentley e Paris Saint-Germain hanno siglato una partnership che vede la Casa automobilistica britannica diventare Official Partner nell’ambito dell’automotive luxury del club parigino. L’accordo prevede collaborazioni, eventi esclusivi e iniziative di marketing congiunte.

Fino a quando durerà la partnership tra Bentley e PSG?

La collaborazione tra Bentley e Paris Saint-Germain avrà una durata fino al 2028 e accompagnerà il club francese per le prossime due stagioni sportive.

Quali attività prevede la collaborazione tra Bentley e PSG?

La partnership comprende la realizzazione di eventi esclusivi e iniziative di marketing dedicate, ispirate ai mondi del lusso, del design, della cultura e dello sport. L’obiettivo è creare esperienze distintive che valorizzino l’identità e i valori condivisi dai due marchi.

Perché Bentley ha scelto il Paris Saint-Germain come partner?

La collaborazione nasce dalla condivisione di valori come eccellenza, creatività, artigianalità e attenzione al dettaglio. Bentley e PSG sono due realtà internazionali che puntano a distinguersi nei rispettivi settori, unendo lusso, prestazioni e capacità di creare esperienze esclusive.

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