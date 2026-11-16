Pneumatici invernali 2026: è scattato l’obbligo. O le catene a bordo

Abbiamo superato la metà del mese di novembre e sono scattati gli obblighi legati agli pneumatici invernali. Chi percorre le strade interessate alle ordinanze deve aver montato le gomme invernali per non incorrere nelle sanzioni, che superano anche i 300 euro. Ma ci sono, comunque, delle alternative, per chi non vuole effettuare il cambio delle gomme: avere a bordo le catene, le calze da neve omologate oppure montare gli pneumatici quattro stagioni.

Gomme 4 stagioni, catene e calze

Entriamo un po’ nel dettaglio di queste alternative, partendo dagli pneumatici ‘All Season’ o più comunemente chiamati 4 stagioni. Possono circolare tutto l’anno, senza necessità di essere cambiate, però devono avere la marcatura M+S sul fianco ed un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato in carta di circolazione. Per chi si reca in montagna o dove è facile trovare neve o ghiaccio, comunque, è consigliato avere le gomme invernali.

La normativa prevede anche la possibilità di circolare con le gomme estive, però con l’obbligo di avere a bordo le catene da neve. Ovviamente devono essere compatibili con la vettura su cui si sta viaggiando: fondamentale, di conseguenza, controllare la misura degli pneumatici e verificare se l’auto consente il montaggio delle catene. E le calze da neve? Sono più facili da montare ed occupano meno spazio, però devono essere conformi ai requisiti previsti dalla norma UNI EN 16662-1:2020. E attenzione per chi si reca in auto in Austria: il loro utilizzo non è consentito.

Le verifiche da effettuare

Anche chi effettua il cambio gomme, per essere in regola, deve effettuare un controllo sullo stato degli pneumatici, soprattutto se utilizzati già da qualche stagione. Il battistrada è fondamentale per la sicurezza: il limite legale è di 1,6 mm, ma per avere un’ottima tenuta di strada è ideale averlo attorno ai 3 millimetri. Anche la giusta pressione permette la resa ideale, anche sui consumi: va controllata a freddo una volta al mese, per avere il miglior rendimento.

Inoltre, vanno visionati con continuità i fianchi per individuare eventuali tagli, crepe, bozzi o deformazioni, che possano comprometterne il corretto funzionamento. Per chiudere, quando ci si reca dal meccanico o dal gommista per montare gli pneumatici invernali, è importante far anche controllare equilibratura e convergenza dopo il montaggio.

Le multe sono piuttosto salate

Per chi non è in regola, le multe sono piuttosto salate. Infatti, in caso, un automobilista venga fermato e non sia provvisto della corretta dotazione su una strada dove vige l’obbligo, verrà sanzionato con una multa da 42 a 173 euro nei centri abitati e da 87 a 344 euro sulle strade extraurbane e da 80 a 318 euro in autostrada. Oltre alla contravvenzione, gli agenti possono anche ordinare al conducente di fermarsi oppure di proseguire solamente con specifiche cautele.

Se gli pneumatici montati non corrispondono a quelli indicati sulla carta di circolazione, la sanzione è di 430 euro più il ritiro della carta di circolazione. Inoltre, in quest’ultimo caso, il conducente è obbligato fermarsi ed a non rimettersi in marcia, finché non sarà in regola con le prescrizioni del Codice. Se non rispetta questo blocco e viene fermato ancora non in regola, scatta anche la decurtazione di 3 punti sulla patente, oltre ad una nuova sanzione.

Da quando è scattato l’obbligo degli pneumatici invernali nel 2026?

A partire dal 15 novembre 2026 sono attivi gli obblighi previsti dalle ordinanze sulle strade interessate. Per circolare in regola è necessario montare pneumatici invernali oppure avere a bordo le dotazioni alternative consentite.

Quali alternative esistono alle gomme invernali?

È possibile utilizzare pneumatici quattro stagioni con marcatura M+S e codice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione. In alternativa, si possono mantenere le gomme estive, ma bisogna avere a bordo catene da neve compatibili oppure calze conformi alla norma UNI EN 16662-1:2020.

Quali controlli bisogna effettuare sugli pneumatici?

Occorre verificare il battistrada, il cui limite legale è di 1,6 mm, anche se per una buona tenuta di strada è consigliato uno spessore intorno ai 3 mm. Bisogna inoltre controllare mensilmente la pressione a freddo e verificare l’eventuale presenza di tagli, crepe e deformazioni.

A quanto ammontano le multe per chi non è in regola?

Le sanzioni vanno da 42 a 173 euro nei centri abitati e da 87 a 344 euro sulle strade extraurbane. In autostrada si arriva a 318 euro. Se gli pneumatici non corrispondono a quelli riportati sulla carta di circolazione, la multa è di 430 euro, con ritiro del documento.

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