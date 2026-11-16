Auto nuove troppo care: il 73% degli italiani chiede prezzi più bassi

Roma, 16 novembre 2026 – Gli italiani guardano con interesse all’offerta di automobili nuove disponibile sul mercato, ma quando si tratta di passare all’acquisto devono fare i conti con un ostacolo sempre più rilevante: il prezzo. Quasi tre consumatori su quattro (73%) ritengono che le vetture oggi proposte dalle Case automobilistiche presentino prezzi troppo elevati o un rapporto qualità/prezzo poco conveniente. Per il 65% degli intervistati la priorità dei costruttori dovrebbe essere proprio quella di rendere le auto economicamente più accessibili, attraverso una riduzione dei prezzi di listino e l’introduzione di modelli meno costosi.

È quanto emerge dalla nuova instant survey “Il consumatore italiano è soddisfatto dell’offerta automobilistica?”, realizzata da Areté, società di consulenza operativa e strategica per il settore automotive. L’indagine evidenzia un mercato nel quale le aspettative dei potenziali acquirenti non sempre trovano piena corrispondenza nell’offerta disponibile. Se il 43% degli intervistati si dichiara molto soddisfatto dei modelli oggi in commercio, il 36% esprime una soddisfazione soltanto parziale e il restante 21% valuta l’offerta poco o per nulla rispondente alle proprie esigenze.

Il prezzo resta decisivo: il 75% non vuole spendere più di 30mila euro

La convenienza economica rappresenta il principale criterio di scelta della prossima automobile. Il 43% degli intervistati considera indispensabile un prezzo di acquisto accessibile, mentre il 28% attribuisce la massima importanza a consumi ridotti e costi di gestione contenuti. Complessivamente, dunque, per oltre 7 italiani su 10 l’aspetto economico prevale su caratteristiche quali sicurezza, tecnologia, comfort e servizi.

A confermarlo sono anche i budget di spesa dichiarati dai consumatori. Il 38% è disposto a investire meno di 20mila euro per un’auto nuova, mentre un ulteriore 37% colloca il proprio limite tra 20mila e 30mila euro. Solo il 16% potrebbe arrivare a spendere tra 31mila e 40mila euro e appena il 9% prenderebbe in considerazione una spesa superiore.

La distanza tra aspettative e offerta emerge anche quando si chiede agli automobilisti cosa potrebbe convincerli maggiormente all’acquisto. Il 44% indica prezzi di listino più accessibili, il 23% dotazioni e accessori migliori, mentre il 14% punta su una riduzione dei consumi e dei costi di gestione. Dall’instant survey emerge un messaggio diretto alle Case automobilistiche: il 65% degli intervistati ritiene prioritaria la riduzione dei prezzi di listino e l’introduzione di modelli economicamente più accessibili.

Le principali evidenze della instant survey Areté sui prezzi delle auto nuove

Ibrido in testa alle preferenze, city car e crossover i modelli più richiesti

Tra i risultati più interessanti dell’indagine emerge la significativa attenzione verso le alimentazioni elettrificate. Alla domanda su quale motorizzazione vorrebbero trovare maggiormente nell’offerta di auto nuove, il 47% degli intervistati indica l’ibrido (mild e full), davanti a benzina/diesel (20%), elettrico (18%) e plug-in (15%). Un dato che segnala l’interesse verso le nuove tecnologie, ma che deve confrontarsi con la centralità del fattore economico nelle decisioni di acquisto.

Sul fronte delle carrozzerie, sono due le tipologie che raccolgono i maggiori consensi: city car e SUV/crossover, entrambe indicate dal 36% degli intervistati. Il restante 24% guarda alle berline e soltanto il 5% alle station wagon. La ricerca delinea così un consumatore che privilegia vetture compatte o versatili, con costi di acquisto e utilizzo sostenibili, ma che al tempo stesso guarda con interesse all’evoluzione tecnologica dell’automobile.

Per rilanciare gli acquisti servono auto più accessibili

L’indagine Areté restituisce alle Case automobilistiche un’indicazione precisa sulle aspettative del mercato: l’accessibilità economica è oggi la leva principale per stimolare la domanda.

«La nostra indagine evidenzia un messaggio molto chiaro da parte dei consumatori: l’interesse per l’automobile nuova resta elevato, ma il prezzo rappresenta oggi il principale elemento di distanza tra domanda e offerta», commenta Massimo Ghenzer, Presidente di Areté. «Gli italiani non chiedono necessariamente automobili più ricche di tecnologia o di dotazioni, ma vetture che rispondano concretamente alle loro esigenze di mobilità e, soprattutto, alle loro possibilità economiche. Per le Case automobilistiche la sfida sarà riuscire a coniugare innovazione, sostenibilità e accessibilità economica: è su questo equilibrio che si giocherà una parte importante della capacità di rilanciare il mercato nei prossimi anni».

Domande frequenti sull’instant survey Areté sui prezzi delle auto nuove

Quanti italiani ritengono le auto nuove troppo care?

Secondo l’instant survey di Areté, il 73% degli italiani ritiene che le vetture oggi proposte dalle Case automobilistiche abbiano prezzi troppo elevati o un rapporto qualità/prezzo poco conveniente.

Quanto sono disposti a spendere gli italiani per un’auto nuova?

Il 38% degli intervistati non vuole spendere più di 20mila euro, un ulteriore 37% si ferma tra 20mila e 30mila euro: complessivamente il 75% non supera quindi i 30mila euro di budget.

Qual è la motorizzazione preferita dagli italiani?

L’ibrido (mild e full) è la motorizzazione più richiesta, indicata dal 47% degli intervistati, davanti a benzina/diesel (20%), elettrico (18%) e plug-in (15%).

Quali carrozzerie sono le più richieste?

City car e SUV/crossover sono le carrozzerie preferite, entrambe indicate dal 36% degli intervistati, seguite dalle berline (24%) e dalle station wagon (5%).

Cosa chiedono gli italiani alle Case automobilistiche?

Il 65% degli intervistati chiede alle Case automobilistiche di rendere le auto più accessibili, attraverso listini più bassi e modelli meno costosi; il 44% indica i prezzi di listino più accessibili come fattore che più li convincerebbe all’acquisto.

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