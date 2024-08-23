Bentley entra a far parte dell’organismo globale per la pelle di origine responsabile

Bentley Motors è il primo marchio automobilistico ad aderire a Leather Naturally, un’organizzazione internazionale dedicata alla promozione della pelle sostenibile e certificata come sottoprodotto di un’economia circolare. Questa partnership rappresenta un ulteriore passo nella strategia Beyond100 di Bentley, mirata a diventare il leader globale nella mobilità di lusso sostenibile.

Già nel 2021, la casa inglese è stato il primo costruttore automobilistico a unirsi al Leather Working Group, che promuove pratiche commerciali responsabili e il rispetto delle normative ambientali nel settore della pelle.

Allo stesso tempo, Bentley ha introdotto per i suoi clienti la prima opzione di pelle sostenibile, utilizzando un processo di conciatura ecocompatibile basato su un sottoprodotto organico dell’industria dell’olio d’oliva. Questa pelle, conciata con Olive Mill Waste Water (un metodo sostenibile per trattare le acque reflue degli oleifici), viene lavorata senza l’uso di agenti concianti contenenti metalli pesanti, minerali o aldeidi nocivi.

Leather Naturally ha una partecipazione internazionale che coinvolge vari settori. Questa ONG incoraggia l’uso di pelle ottenuta da sottoprodotti dell’industria alimentare, supportando così un’economia circolare sostenibile. Attraverso iniziative educative e promozionali, l’organizzazione dimostra come questi materiali, che altrimenti finirebbero come rifiuti, possano essere trasformati in prodotti di valore.

Marc Stang, responsabile dello sviluppo di pelle e colori presso Bentley Motors, ha dichiarato: “La pelle è un materiale di grande pregio, simbolo di eleganza, resistenza e qualità artigianale negli interni Bentley. Da decenni è parte integrante delle nostre vetture, dimostrando la sua capacità di sfidare il tempo. L’introduzione di pellami sostenibili amplia ulteriormente le opzioni a disposizione dei nostri clienti, supportando la nostra strategia Beyond100 e consolidando il nostro ruolo di leader nel settore.”

