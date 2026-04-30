Bentley Flying Spur: in arrivo il secondo restyling, foto spia dal Nurburgring

La Bentley Flying Spur continua il suo percorso evolutivo puntando su aggiornamenti mirati, con all’orizzonte un nuovo facelift, piuttosto che su una rivoluzione completa legata al lancio di una nuova generazione. L’ammiraglia britannica, lanciata nel 2019, si prepara infatti a ricevere un secondo restyling, segno della volontà di Bentley di prolungarne il ciclo di vita mantenendola competitiva nel segmento delle berline di lusso.

Nonostante un primo aggiornamento già introdotto nella seconda metà del 2024, il marchio inglese sembra deciso nel continuare a sviluppare l’attuale generazione prolungando ulteriormente il ciclo di vita. Una scelta strategica che punta a valorizzare una base tecnica ancora solida, costruita attorno alla piattaforma MSB del Gruppo Volkswagen, condivisa con modelli come la Porsche Panamera e la Continental GT.

Test in pista per la nuova Flying Spur

Il prototipo del nuovo restyling della Bentley Flying Spur è stato avvistato dai nostri fotografi durante i test sul tracciato del Nurburgring. La vettura immortalata in queste foto spia mostra alcune interessanti novità a livello estetico, a partire dal frontale dove si notano dei nuovi gruppi ottici anteriori, ispirati a quelli della più recente Continental, anche se ancora parzialmente camuffati. La griglia mantiene dimensioni importanti ma introduce un design aggiornato, mentre il paraurti anteriore appare totalmente rivisto, con prese d’aria più ampie e una maggiore enfasi sulla sportività. Non manca poi il celebre Flying B, iconico simbolo della Casa inglese.

Novità mirate per gli interni

Anche il posteriore sarà oggetto di modifiche, con nuovi fanali, anch’essi al momento nascosti, e un paraurti rivisto che dovrebbe accentuare ulteriormente l’eleganza della berlina. Più mistero avvolge invece gli interni, nei quali è lecito aspettarsi aggiornamenti tecnologici, come nuovi display o un sistema infotainment evoluto, pur mantenendo l’inconfondibile raffinatezza e lusso che contraddistingue l’abitacolo di ogni Bentley.

Sul piano tecnico, le modifiche dovrebbero essere più contenute ma comunque mirate a migliorare comfort e prestazioni. Non si prevedono cambiamenti radicali sul restyling della Flying Spur, anche perché Bentley intende mantenere l’attuale collaudata “formula” vincente per la sua ammiraglia per continuare a competere con le consuete rivali di alta gamma del calibro di Mercedes-Maybach Classe S e Rolls-Royce Ghost.

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