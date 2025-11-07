Hyundai trionfa ai Red Dot Award 2025 con nove premi e il titolo “Best of the Best” per Night Fishing

Hyundai fa incetta di premi ai Red Dot Award: Brands & Communication Design 2025, dove ha conquistato nove riconoscimenti, tra cui l’ambito titolo “Best of the Best” assegnato al suo primo cortometraggio Night Fishing. I premi ottenuti dalla Casa sudcoreana sono un riconoscimento all’innovazione e alla creatività distintiva che Hyundai è in grado di mettere nelle sue attività di branding, comunicazione e design.

Al Red Dot Award: Brands & Communication Design di quest’anno Hyundai ha visto premiare diverse sue creazioni, a partire appunto da Night Fishing, l’innovativo cortometraggio, premiato con il “Best of the Best”, girato interamente con una telecamera montata sull’auto, rappresentando un esempio di creatività e sperimentazione.

Gli altri progetti Hyundai premiati

Riconoscimenti sono poi stati assegnati a diversi altri progetti di Hyundai: HMGICS CX Area, una smart farm interattiva basata sulla robotica; HMGICS Na Oh Restaurant, il ristorante Na Oh situato nel quartier generale del Gruppo Hyundai di Singapore che celebra la cultura e la cucina coreana; la campagna “Hyundai Achieves 100M Units Global Production” che celebra il traguardo dei 100 milioni di veicoli prodotti a livello globale; Mobilet, la campagna realizzata in occasione del Pesce d’Aprile con protagonista “il primo bagno autonomo al mondo su ruote”; Hydrogen Wave, un racconto visivo focalizzato sulla produzione di acciaio verde alimentata a idrogeno; e Hyundai AD Creator for Car Dealers, piattaforma basata su AI che consente a dipendenti e concessionari Hyundai di tutto il mondo di creare contenuti pubblicitari di alta qualità per la stampa, il digitale e i social media.

