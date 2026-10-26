Bentley Supersports Convertible, foto spia della nuova cabrio da 675 CV

Dopo aver recentemente lanciato la Supersports Coupé, Bentley s’appresta ad ampliare la gamma delle Continental più cattiva lavorando allo sviluppo della variante cabriolet del modello.

Il prototipo della Bentley Supersports Convertible è protagonista di un nuovo set di foto spia che lo hanno immortalato durante i test nei pressi del circuito del Nurburgring, con camuffature ridotte al minimo che ne suggeriscono un debutto non troppo lontano nel tempo. La nuova versione a cielo aperto della Bentley Supersport Convertible mostra la carrozzeria in nero opaco e una assetto aerodinamico che, come abbiamo visto sulla coupé, la separa nettamente dalla Continental GTC.

Una GTC, ma con il coltello tra i denti

Mentre la Continental GTC punta su eleganza e raffinatezza, la Supersports Convertible esalta il desiderio di alzare il livello delle prestazioni e di aggredire l’asfalto con una vemenza ancora maggiore. A livello estetico, la Bentley Supersports Cabrio perde il tetto fisso a vantaggio di una capote in tela retrattile. Sul frontale spiccano calandra e paraurti specifici, con quattro piccole alette laterali per ridurre la portanza e prese d’aria dedicate al raffreddamento di motore e freni. La vettura è dotata di minigonne maggiorate, cerchi neri con pneumatici Pirelli e freni carboceramici, mentre al posteriore troviamo lo spoiler pronunciato, un vistoso estrattore e quattro terminali di scarico.

Trazione posteriore, niente ibrido

Come sulla variante coupé, la Bentley Supersports non si affida a trazione integrale e powertrain ibrido plug-in, optando per una meccanica più pura. Sotto il cofano c’è il confermato motore benzina V8 biturbo 4.0 litri che eroga 675 CV di potenza e 800 Nm di coppia massima, abbinati a trazione posteriore e cambio automatico a doppia frizione. A completare l’assetto ci sono le sospensioni dedicate con sistema di sterzata posteriore e differenziale posteriore autobloccante a controllo elettronico, oltre al sistema di scarico Akrapovic alleggerito.

Il nodo del peso

La Supersports coupé pesa 1.998 kg, risultato di un’opera di alleggerimento che ha previsto la riduzione dell’equipaggiamento che è stato limitato all’essenziale. Con il meccanismo del tetto retrattile, si prevede che la versione Convertible possa leggermente aumentare il suo peso complessivo, ma senza che questa comprometta le prestazioni, per una cabrio che dovrebbe garantire un’accelerazione da 0 a 100 km/h sotto i 4 secondi ed una velocità massima a capote chiusa attesa intorno ai 320 km/h.

Possibile debutto a Los Angeles

Mentre i 500 esemplari prevista per la Bentley Supersports Coupé sono già stati tutti venduti, per la Convertible è solo questione di tempo. Considerata la scarsa mimetizzazione del prototipo, il debutto potrebbe avvenire già nelle prossime settimane, forse al Salone di Los Angeles 2026 in programma a novembre.

Domande frequenti su Bentley Supersports Convertible

Quando debutta la nuova Bentley Supersports Convertible?

Il debutto della Bentley Supersports Convertible potrebbe avvenire nelle prossime settimane, forse al Salone di Los Angeles 2026, in programma a novembre. Per il momento, la Casa britannica non ha ancora confermato la data di presentazione.

Che motore avrà la Bentley Supersports Convertible?

La nuova cabriolet dovrebbe adottare un motore V8 biturbo benzina da 4.0 litri, capace di erogare 666 CV e 800 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione e alla trazione posteriore.

Quali prestazioni avrà la Bentley Supersports Convertible?

Le prestazioni non sono ancora state ufficializzate. Sulla base delle stime per la versione cabriolet, l’accelerazione da 0 a 100 km/h potrebbe richiedere meno di 4 secondi, mentre la velocità massima a capote chiusa potrebbe avvicinarsi ai 320 km/h.

Quali sono le differenze tra la Bentley Supersports Convertible e la Continental GTC?

La Supersports Convertible punta maggiormente sulle prestazioni e sulla guida sportiva, con un’aerodinamica specifica, freni carboceramici, sospensioni dedicate e trazione posteriore. Rispetto alla più elegante Continental GTC, adotta inoltre una configurazione orientata alla riduzione del peso e un V8 da 666 CV senza sistema ibrido plug-in.

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