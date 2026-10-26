BMW Italia e Favino lanciano “Cambiamo Prospettiva”

San Donato Milanese, 26 ottobre 2026 – In occasione del World Pasta Day del 25 ottobre, BMW Group Italia ha presentato “Cambiamo Prospettiva”, il primo filmato della nuova piattaforma narrativa di SpecialMente, il programma di Corporate Citizenship di BMW Italia. Protagonista del racconto è Pierfrancesco Favino, Brand Voice di BMW Italia, che entra nel laboratorio modenese Il Tortellante, con un breve cameo di Massimo Bottura.

Cos’è “Cambiamo Prospettiva” e dove vederlo

“Cambiamo Prospettiva” è il primo capitolo di una serie di racconti dedicata ai progetti sostenuti dal programma di responsabilità sociale del Gruppo BMW in Italia. Il filmato è stato sviluppato con strategia e creatività di M+C Saatchi Group Europe ed execution di Utopia ed è disponibile sul canale YouTube e sui profili social del Gruppo BMW in Italia. Inaugura una serie di contenuti destinati a raccontare le storie, le persone e le organizzazioni che ogni giorno contribuiscono a trasformare l’inclusione in una realtà concreta.

Il progetto nasce con l’obiettivo di rendere SpecialMente sempre più riconoscibile e rilevante, valorizzando con un linguaggio contemporaneo l’impegno sociale sviluppato dall’azienda insieme ai propri partner.

SpecialMente: il programma di Corporate Citizenship di BMW Italia

SpecialMente è il programma di Corporate Citizenship di BMW Italia che da oltre tredici anni promuove progetti capaci di generare impatto sociale nei campi dell’inclusione, dell’educazione, della cultura, dello sport e della leadership responsabile. La nuova piattaforma narrativa parte sempre da gesti comuni: mangiare i tortellini, giocare a pallone, sciare, andare in motocicletta, giocare a bocce. Sono gesti che facciamo tutti e che mettono immediatamente le persone sullo stesso piano, senza creare barriere.

Il messaggio centrale è che l’inclusione non consiste nel far entrare le persone nel sistema, ma nel cambiare il sistema perché funzioni per tutti. Da qui il concept “Cambiamo Prospettiva”, destinato a diventare il filo conduttore della futura comunicazione di SpecialMente.

Le parole di Sergio Solero e il richiamo ad Alex Zanardi

Sergio Solero, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha dichiarato: “Sin dall’inizio SpecialMente è nato per spostare lo sguardo, per cambiare prospettiva. Non per dare lezioni, ma per costruire insieme una società diversa, fondata sui bisogni di tutti, non adattata. Perché davanti a ogni ostacolo abbiamo due scelte: fermarci oppure osare”.

Solero ha proseguito: “E noi, guidati da Alex Zanardi, che è sempre stato l’ispiratore del nostro approccio, scegliamo di osare, trasformando le barriere in nuovi orizzonti. La lezione del talento residuo di Alex, in fondo, è tutta qui: non rimpiangere ciò che si è perso o che manca, ma pensare a cosa si può fare con quello che abbiamo. E guardare ad ogni essere umano in quanto tale”.

Il Tortellante di Modena, protagonista del primo episodio

Il primo episodio è dedicato a Il Tortellante, il laboratorio terapeutico e formativo di Modena che offre a ragazzi e ragazze opportunità di crescita, autonomia e inserimento sociale attraverso l’antica arte della pasta fatta a mano. Secondo BMW Group Italia, si tratta di una realtà che rappresenta in modo esemplare il concetto di inclusione promosso da SpecialMente: mettere al centro talenti, competenze e possibilità, superando stereotipi e barriere culturali.

Nel film Pierfrancesco Favino entra nel laboratorio con l’atteggiamento di chi desidera imparare e lasciarsi sorprendere. Attraverso la metafora della preparazione del tortellino, accompagna il pubblico in una riflessione sul significato più autentico dell’inclusione. La narrazione si sviluppa tra gesti semplici, competenze quotidiane e relazioni autentiche, fino al ribaltamento finale che dà forma al concept “Cambiamo Prospettiva”.

Il cameo di Massimo Bottura

A chiudere il racconto, con un breve cameo, è Massimo Bottura, sostenitore storico del Tortellante e punto di riferimento internazionale per una cucina capace di generare valore: per Bottura il cibo è un gesto d’amore. La sua presenza rafforza il legame tra il progetto e il territorio modenese, contribuendo ad amplificarne la visibilità e il messaggio culturale.

Il backstage e i contenuti social

Al film si affianca un contenuto di approfondimento in formato backstage, pensato per raccontare in modo più diretto la realtà del Tortellante e il significato del sostegno offerto da SpecialMente. Tra le voci protagoniste figurano Pierfrancesco Favino, Massimo Bottura, Erika Coppelli, Presidente e fondatrice del Tortellante, e Roberto Olivi, Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di BMW Group Italia, insieme ai tutor, ai volontari e ai ragazzi che animano il laboratorio.

Olivi ha dichiarato: “Con questo film inauguriamo una nuova fase di SpecialMente. Vogliamo raccontare storie capaci di cambiare il punto di vista delle persone e mostrare come l’inclusione possa diventare una forza concreta di trasformazione sociale. Il Tortellante rappresenta perfettamente questa visione: un progetto che mette al centro competenze, autonomia e partecipazione, contribuendo ogni giorno a costruire una società più aperta e accessibile”. Il film dedicato al Tortellante, ha aggiunto, è il primo capitolo di una più ampia serie editoriale che racconterà altre iniziative sostenute dal programma.

Domande frequenti su “Cambiamo Prospettiva” di BMW Group Italia

Che cos’è “Cambiamo Prospettiva”?

“Cambiamo Prospettiva” è il primo filmato della nuova piattaforma narrativa di SpecialMente, il programma di Corporate Citizenship di BMW Italia. È stato presentato in occasione del World Pasta Day, il 25 ottobre 2026, ed è il primo capitolo di una serie di racconti sui progetti sociali sostenuti dal Gruppo BMW in Italia.

Chi è il protagonista del film?

Il film è guidato da Pierfrancesco Favino, Brand Voice di BMW Italia. Il progetto raccontato è Il Tortellante, laboratorio terapeutico e formativo di Modena, e il racconto si chiude con un breve cameo di Massimo Bottura.

Che cos’è SpecialMente?

SpecialMente è il programma di Corporate Citizenship di BMW Italia. Da oltre tredici anni promuove progetti a impatto sociale nei campi di inclusione, educazione, cultura, sport e leadership responsabile.

Dove si può vedere “Cambiamo Prospettiva”?

Il filmato è disponibile sul canale YouTube e sui profili social del Gruppo BMW in Italia. Un contenuto backstage accompagna il film con interviste e testimonianze.

Chi ha realizzato il filmato?

La strategia e la creatività sono di M+C Saatchi Group Europe, mentre l’execution è di Utopia. Il progetto è stato sviluppato insieme a BMW Group Italia.

Che cos’è Il Tortellante?

Il Tortellante è un laboratorio terapeutico e formativo di Modena che offre a ragazzi e ragazze opportunità di crescita, autonomia e inserimento sociale attraverso la preparazione della pasta fatta a mano. Presidente e fondatrice è Erika Coppelli.

Ci saranno altri episodi?

Sì. BMW Italia ha spiegato che il film dedicato al Tortellante è il primo capitolo di una più ampia serie editoriale, che racconterà altre iniziative sostenute da SpecialMente.

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