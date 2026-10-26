Google Gemini arriva sulla nuova Mazda CX-5

La nuova Mazda CX-5 diventa ancora più intuitiva con l’arrivo di Google Gemini. L’assistente AI di Google è ora disponibile sui veicoli dotati di Google built-in, nei mercati e nelle lingue europee supportate, e porta con sé conversazioni più naturali e una gamma più ampia di funzioni a mani libere.

Una volta attivato dall’utente, Gemini sostituisce Google Assistant come assistente vocale predefinito. Grazie alla capacità di comprendere il linguaggio naturale, il contesto e le domande di approfondimento, consente ai guidatori di esprimere ciò di cui hanno bisogno in modo colloquiale, senza dover ricordare comandi specifici.

Navigazione, intrattenimento e messaggi a mani libere

I guidatori possono cercare destinazioni in base alle proprie preferenze, all’umore o allo scopo del viaggio, anche senza avere in mente un luogo preciso: possono ad esempio chiedere a Gemini di trovare un caffè ben recensito con posti all’aperto lungo il percorso, affinando la richiesta con domande successive. Lo stesso approccio conversazionale si estende all’intrattenimento, permettendo di richiedere musica adatta a un certo stato d’animo o di trovare un brano partendo da informazioni di contesto. Tra i servizi supportati figurano Spotify, YouTube Music e Amazon Music, mentre Apple Music resta disponibile tramite Apple CarPlay.

Con Google built-in, Gemini può inoltre riassumere e leggere ad alta voce i messaggi in arrivo, aiutando il guidatore a comprenderne il contesto prima di rispondere. Le sue capacità di linguaggio naturale permettono anche di scrivere, modificare o tradurre le risposte senza toccare lo smartphone. Servizi di messaggistica diffusi come WhatsApp e Messenger possono essere utilizzati a mani libere tramite Apple CarPlay o Android Auto.

Integrazione profonda con l’abitacolo Mazda

Integrato direttamente nella nuova Mazda CX-5 con Google built-in, Gemini comprende il contesto e permette di gestire alcune funzioni del veicolo tramite comandi in linguaggio naturale, senza bisogno di frasi predefinite. Ad esempio, dire “Fa freddo e c’è nebbia” porta Gemini a regolare automaticamente il climatizzatore. I guidatori possono anche controllare l’autonomia residua o regolare alcuni comandi supportati a mani libere.

Gemini viene distribuito tramite aggiornamento over-the-air e supporta 12 varianti linguistiche europee, tra cui l’italiano. Per attivarlo al posto di Google Assistant è necessario accedere con il proprio account Google e dare il consenso. La piena funzionalità richiede una connessione dati, anche se alcune funzioni restano disponibili offline.

Reso possibile dall’architettura Mazda E/E Architecture+, l’arrivo di Gemini mantiene la promessa fatta al lancio della nuova Mazda CX-5: un abitacolo digitale pensato non solo per il giorno in cui il veicolo raggiunge il proprietario, ma per continuare a evolversi lungo tutta l’esperienza di possesso. Questa tecnologia intuitiva e a mani libere riflette l’approccio Mazda centrato sulla persona nella progettazione dei veicoli, con l’obiettivo di aiutare i guidatori a restare concentrati sulla strada.

Domande frequenti su Google Gemini e Mazda CX-5

Cosa cambia con Google Gemini sulla Mazda CX-5?

Gemini sostituisce Google Assistant come assistente vocale, offrendo conversazioni più naturali e funzioni a mani libere per navigazione, comunicazione, intrattenimento e alcuni comandi del veicolo.

Come si attiva Google Gemini sulla Mazda CX-5?

Gemini arriva tramite aggiornamento over-the-air sui veicoli con Google built-in; per attivarlo occorre accedere con il proprio account Google e dare il consenso, sostituendo così Google Assistant.

In quali lingue è disponibile Google Gemini su Mazda CX-5?

Al lancio Gemini supporta 12 varianti linguistiche europee: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, polacco, olandese, danese, norvegese, sloveno, svedese e turco.

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