Se alla vigilia della presentazione delle Bentley Torcal, la prima elettrica della Casa britannica, c’era qualche dubbio sulla bontà della riuscita commerciale, ci ha pensato il primo feedback del mercato a spazzarlo via. Prima ancora di entrare in produzione infatti, la Bentley Torcal ha già riempito il portafoglio ordini per tutto l’anno prossimo.

Produzione 2027 della Torcal già sold out

A rivelare l’ottima accoglienza dei clienti per la prima elettrica di Bentley è stato il suo amministratore delegato Frank-Steffen Walliser, che ha annunciato che tutte le unità della Torcal previste per il 2027 sono già state prenotate. La produzione del nuovo SUV a batteria partirà nella prima metà del 2027 a Crewe, dove la Casa britannica ha investito 422 milioni di euro per adeguare lo stabilimento alla produzione di veicoli elettrici.

Il modello che rende l’universo Bentley più accessibile

Con un prezzo di partenza di circa 203.000 euro, la Torcal è la porta d’ingresso più accessibile al mondo Bentley, permettendo al brand di lusso britannico di avvicinarsi ad una platea più ampia di potenziali clienti. Walliser ha affermato che gli ordini arrivati finora per la Torcal arrivano principalmente da fedeli estimatori del marchio, attirando però una clientela nuova e più giovane. Non si tratta per forza di appassionati di elettrico, spiegano i vertici della Casa, dato che a convincerli è principalmente il nome, felici di acquistare una Bentley, fidandosi sia della tecnologia sia del marchio.

Strategia diversa rispetto alla rivale Rolls-Royce

La scelta strategica della Casa di Crewe è diversa da quella di Rolls-Royce, che ha esordito nel segmento elettrico con la coupé Spectre. Bentley ha invece puntato su un SUV crossover compatto, collocato sotto la Bentayga (con motore endotermico), e per il momento non appare intenzionata a realizzare alcuna coupé a due porte elettrica da contrapporre direttamente alla vettura di Rolls-Royce.

La speranza che Torcal possa frenare il calo di vendite e utili

La Torcal arriva in un momento delicato per Bentley, che spera che il SUV elettrico possa invertire il trend dal calo delle vendite che nei primi nove mesi del 2026 hanno subito una flessione del 17%, con gli utili che si sono dimezzati. Lo scorso anno Bentley ha chiuso il 2025 con 10.100 veicoli venduti, lontano dal record di consegne di tre anni prima, nel 2022, quando la Casa britannica aveva piazzato 15.174 vetture.

Più del numero di veicoli venduti, a sostenere i conti di Bentley c’è la personalizzazione che continua a rappresentare il vero motore dei margini. Nel 2025, attraverso la divisione Mulliner, che lo scorso anno ha offerto 46 miliardi di combinazioni possibili sulla Continental GT, Bentley ha raggiunto la redditività per il settimo anno consecutivo. Anche la Torcal seguirà questa strada, come ha affermato Walliser: “Vediamo vetture configurate per cifre superiori alle 300.000 sterline. La possibilità di personalizzazione non viene meno nel caso di un’auto elettrica”.

Quando arriverà sul mercato la Bentley Torcal?

La produzione della Bentley Torcal, primo SUV completamente elettrico del marchio britannico, inizierà nella prima metà del 2027 nello stabilimento di Crewe, in Inghilterra. Tutte le unità previste per il 2027 risultano già prenotate.

Quanto costa la nuova Bentley Torcal?

Il prezzo di partenza della Bentley Torcal è di circa 203.000 euro. Si tratta del modello più accessibile della gamma Bentley, anche se le possibilità di personalizzazione offerte dalla divisione Mulliner possono portare il prezzo degli esemplari più esclusivi a superare i 300.000 euro.

Quale posizione occupa la Bentley Torcal nella gamma del marchio?

La Torcal è un SUV crossover compatto che si colloca al di sotto della Bentayga. Con questo modello Bentley debutta nel mercato delle auto completamente elettriche scegliendo la carrozzeria SUV, anziché una coupé sportiva come fatto da Rolls-Royce con la Spectre.

Perché la Bentley Torcal è un modello strategico per il marchio?

La Torcal rappresenta un passaggio importante nella strategia di elettrificazione di Bentley e punta ad attirare anche una clientela nuova e più giovane. Il SUV elettrico arriva inoltre in una fase complessa per il costruttore britannico, caratterizzata dal calo delle vendite e degli utili, con l’obiettivo di contribuire al rilancio commerciale.

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