Nel dicembre 1936 Opel lanciava la prima Kadett, la prima auto compatta accessibile e pensata per le famiglie prodotta da un costruttore tedesco. Novanta anni e dodici generazioni più tardi, l’eredità di quel modello vive nell’attuale Opel Astra, che il marchio di Rüsselsheim presenta oggi ancora più affilata e moderna, confermando la tradizione di un segmento in cui Opel è stata ripetutamente pioniera.

Con il sottile frontale Opel Vizor, i fari a matrice di LED Intelli-Lux HD e una gamma di motorizzazioni che spazia dall’elettrico a batteria all’ibrido plug-in, dall’Hybrid al diesel, la Opel Astra più recente porta ancora più avanti una storia di successo cominciata con la Kadett.

1936: la Kadett, la prima compatta accessibile di Opel

La prima Opel Kadett, lanciata nei primi giorni di dicembre del 1936, fu tra le prime vetture tedesche con carrozzeria interamente in acciaio, derivata dall’esperienza della Opel Olympia. Il nuovo metodo costruttivo garantiva un peso inferiore, migliori prestazioni e consumi, oltre a una maggiore sicurezza grazie alla cella passeggeri più stabile. Il motore a quattro cilindri in ghisa, ripreso dalla Opel P4, generava 23 CV da 1.073 cm³ e permetteva alla quattro posti di superare quasi i 100 km/h. Tra il 1936 e il 1940 ne furono prodotte 107.608 unità.

Dalla Kadett A all’Astra: dodici generazioni di innovazioni

Il dopoguerra riparte nel 1962 con la Kadett A, protagonista del miracolo economico tedesco grazie al nuovo motore anteriore raffreddato ad acqua da 993 cm³ e 40 CV. Seguono la Kadett B (1965), la Kadett C (1973, anche in versione GT/E da 105 CV) e la Kadett D (1979), la prima Opel a trazione anteriore. Con la Kadett E (1984), eletta Auto dell’Anno, Opel conquista il record di aerodinamica del segmento con un Cd di 0,32, migliorato fino a 0,30 sulla versione sportiva GSi.

Nel 1991 il nome cambia in Astra: la prima generazione, la Astra F, diventa con 4,13 milioni di unità prodotte il modello Opel più venduto di sempre. Seguono la Astra G (1998), la Astra H (2004, disponibile con dodici motorizzazioni da 90 a 240 CV) e la Astra J (2009), con il sistema di telecamere Opel Eye e il telaio adattivo FlexRide. La Astra K (2015) viene eletta Auto Europea dell’Anno 2016 ed è la prima a introdurre i fari a matrice di LED Intelli-Lux LED.

Opel Kadett (1936), la prima compatta accessibile del marchio tedesco

Dal 2021: la Astra L e il nuovo volto del marchio

Con la prima mondiale della Astra L nell’autunno 2021, Opel apre un nuovo capitolo: per la prima volta il modello compatto è disponibile anche con trazione elettrica. È inoltre la prima Astra a introdurre il nuovo volto del marchio, l’Opel Vizor. Il modello ha ottenuto per tre anni consecutivi il premio “Volante d’Oro”, risultato che ha coinciso con la vittoria del marchio Opel per il terzo anno di fila nella stessa classifica.

Oggi, nel 2026, la gamma Astra si presenta ulteriormente rinnovata: tra le novità, l’emblema Opel Blitz illuminato per la prima volta sulla parte anteriore dell’auto, i fari a matrice Intelli-Lux HD e i sedili Intelli-Seat con incassi ergonomici di serie. La gamma motori comprende oggi versioni elettriche a batteria, ibride plug-in, Hybrid e diesel, progettate, sviluppate e costruite nello stabilimento Opel di Rüsselsheim.

La nuova Opel Astra (2026)

Domande frequenti su Opel Kadett e Astra

Quando è nata la prima Opel Kadett?

La prima Opel Kadett fu lanciata nel dicembre 1936, come prima auto compatta accessibile prodotta da un costruttore tedesco.

Quante generazioni di Kadett e Astra ha prodotto Opel?

In 90 anni Opel ha realizzato dodici generazioni complessive tra Kadett (dalla A alla E) e Astra (dalla F alla L, oggi aggiornata nel 2026).

Qual è il modello Opel più venduto di sempre?

È la Opel Astra F, con circa 4,13 milioni di unità prodotte tra il 1991 e il 1997.

Quando la Astra è diventata disponibile anche elettrica?

Con la generazione Astra L, presentata in prima mondiale nell’autunno 2021, che per la prima volta ha introdotto anche una variante a trazione elettrica.

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