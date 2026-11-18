La nuova Nissan Leaf ottiene le quattro stelle Euro NCAP nella valutazione 2026: 59% in Safe Driving (Guida sicura), 58% in Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti), 78% in Crash Protection (Protezione in caso di incidente) e 85% in Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente). Secondo Euro NCAP, la Leaf emerge dalla valutazione 2026 con un “apprezzabile” rating a quattro stelle, con una buona protezione in ciascuna delle quattro fasi della sicurezza.

I risultati nei quattro ambiti del nuovo protocollo 2026

Secondo la scheda di Euro NCAP, la Nissan Leaf ottiene: 59% in Safe Driving (Guida sicura), 58% in Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti), 78% in Crash Protection (Protezione in caso di incidente) e 85% in Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente). Si tratta delle quattro aree del nuovo protocollo di valutazione Euro NCAP in vigore dal 2026, che sostituisce le precedenti categorie Adult Occupant, Child Occupant, Vulnerable Road Users e Safety Assist.

Euro NCAP indica come modello testato la Nissan Leaf Engage+ con batteria da 75 kWh e guida a sinistra: con la nuova generazione, la Leaf passa a una carrozzeria SUV e ha una massa a vuoto di 1.881 kg.

Il video del crash test

Euro NCAP ha pubblicato il video con i test di sicurezza della Nissan Leaf.

Domande frequenti su Nissan Leaf e Euro NCAP

Quante stelle ha ottenuto la nuova Nissan Leaf ai test Euro NCAP 2026?

Quattro stelle su cinque.

Quali sono i punteggi nei quattro ambiti?

59% in Safe Driving (Guida sicura), 58% in Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti), 78% in Crash Protection (Protezione in caso di incidente) e 85% in Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente).

Cosa cambia nel protocollo Euro NCAP 2026?

Dal 2026 Euro NCAP valuta le vetture su quattro nuove aree (Safe Driving (Guida sicura), Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti), Crash Protection (Protezione in caso di incidente), Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente)), al posto delle precedenti Adult Occupant, Child Occupant, Vulnerable Road Users e Safety Assist.

Quale versione di Nissan Leaf è stata testata?

La versione testata è la Nissan Leaf Engage+ con batteria da 75 kWh e guida a sinistra, con carrozzeria SUV e massa a vuoto di 1.881 kg.

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