Fiat Grizzly Fastback: altro avvistamento, questa volta in tinta Gold

La Fiat Grizzly arriverà in strada tra marzo ed aprile, ma ormai conosciamo quasi tutto di questo nuovo modello, un SUV dedicato alle famiglie declinato nella versione classica ed in quella Fastback. Proprio quest’ultima è oggetto di un nuovo avvistamento, sempre sulle strade di Torino, ma questa volta con la tinta Gold. Un colore che non passa certamente inosservato, come mostrato dalle immagini pubblicate sui profili social dal carspotter Walter Vayr.

Linea dinamica e sportiva

Un modello che propone una base tecnica comune, ma con diverse interpretazioni stilistiche, tra le due versioni. La Fastback, infatti, propone una linea più sportiva, grazie al tetto discendente in stile coupé, dedicato a chi vuole una vettura con un’anima più dinamica. È nero a contrasto, in questo caso. Per il resto, le caratteristiche dei due modelli sono piuttosto simili, con il frontale con la firma luminosa a pixel e gli elementi LED, che richiamano la Grande Panda, ed una silhouette robusta, con proporzioni squadrate e passaruota marcati, con cerchi in lega da 18 pollici.

L’abitacolo mette in primo piano la tecnologia, con il doppio schermo digitale: quello dietro al volante per il quadro strumenti e quello centrale, da 10,25 pollici, per la gestione del sistema di infotainment. La consolle centrale è sospesa e libera spazio sotto il tunnel, dove sono presenti le prese USB per ricaricare i dispositivi. L’ambiente propone materiale principalmente morbido, con plastica rigida in particolare nella parte alta del cruscotto. Sotto il display centrale ci sono alcuni tasti fisici e non mancano bocchette per l’aria, piastra wireless e alcune rifiniture.

Lo spazio è uno dei temi chiave di questo modello, visto che è dedicato principalmente alle famiglie. Buono l’agio per i passeggeri posteriori, grazie ad un buon passo, mentre il bagagliaio della Grizzly Fastback ha una capacità di 600 litri, nonostante la coda più spiovente. In generale, entrambe le versioni condividono la stessa filosofia di spazio, versatilità e accessibilità, rivolta a un pubblico ampio e a famiglie con esigenze quotidiane concrete.

Motorizzazioni per tutti

La casa torinese non ha ancora comunicato i dati tecnici delle vetture, rimandando ogni informazione al lancio commerciale di inizio 2027, quando si apriranno gli ordini. Ma sappiamo già che sarà declinato in diversi tipi di motorizzazioni: benzina, mild hybrid o 100% elettrica, con una potenza fino a 145 cavalli e l’abbinamento al cambio manuale o automatico, a seconda della versione. In modo da offrire ai clienti la massima libertà di scelta.

Lo stesso prezzo

Anche i listini sono ancora da comunicare, ma il prezzo dovrebbe partire da circa 20.000 euro. Tuttavia, Fiat ha già comunicato l’intenzione di vendere entrambe le versioni con lo stesso prezzo, lasciando al cliente la possibilità di scegliere la silhouette preferita, senza doverla legare ad una questione economica. La Fiat Grizzly e Grizzly Fastback è già stata presentata in pubblico, sia in Italia al Salone Auto Torino 2026 sia a livello internazionale al Salone di Parigi 2026.

Che differenze ci sono tra Fiat Grizzly e Grizzly Fastback?

Le due versioni condividono la stessa base tecnica e gran parte delle caratteristiche, ma si distinguono per il design. La Fastback propone un tetto discendente in stile coupé, che le conferisce un aspetto più dinamico e sportivo. Entrambe mantengono una filosofia orientata allo spazio e alla versatilità.

Quali sono le caratteristiche degli interni della Fiat Grizzly Fastback?

L’abitacolo propone una configurazione tecnologica con doppio schermo digitale e display centrale da 10,25 pollici per l’infotainment. Sono presenti anche prese USB, piastra per la ricarica wireless, bocchette dell’aria e alcuni comandi fisici. Il bagagliaio offre una capacità di 600 litri, nonostante la linea spiovente del tetto.

Quali motorizzazioni saranno disponibili?

Fiat proporrà versioni a benzina, mild hybrid e completamente elettriche. La potenza arriverà fino a 145 CV, con cambio manuale oppure automatico a seconda della motorizzazione scelta. I dati tecnici completi saranno comunicati al lancio commerciale.

Quanto costerà la Fiat Grizzly e quando arriverà?

Il prezzo di partenza dovrebbe essere di circa 20.000 euro. Fiat ha inoltre anticipato che le versioni Grizzly e Grizzly Fastback avranno lo stesso prezzo, lasciando libertà di scelta sul design. L’arrivo nelle concessionarie è previsto tra marzo e aprile 2027, con apertura degli ordini a inizio anno.

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