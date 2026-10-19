BMW avvia a Shenyang la produzione delle batterie Gen6

Monaco/Shenyang, 19 ottobre 2026 – BMW Group ha avviato a Shenyang, in Cina, la produzione in serie delle batterie ad alta tensione Gen6, la sesta generazione di accumulatori destinata ai modelli completamente elettrici della Neue Klasse. Dopo gli impianti di Debrecen e Irlbach-Straßkirchen, il sito cinese è il terzo a entrare nella nuova rete produttiva globale dedicata a questa tecnologia.

Shenyang, terzo sito della rete produttiva Gen6

Con l’avvio della produzione a Shenyang, BMW Group porta in Cina un’ulteriore tappa del percorso di industrializzazione globale della Gen6. Le batterie ad alta tensione realizzate localmente costituiranno il cuore energetico dei futuri modelli Neue Klasse costruiti nel Paese. Il sito entra così nella rete che comprende già Debrecen, in Ungheria, e Irlbach-Straßkirchen, in Germania.

Nei prossimi mesi la produzione in serie partirà anche negli impianti di assemblaggio delle batterie di Woodruff, negli Stati Uniti, e San Luis Potosí, in Messico. Tutti i siti adottano gli stessi standard di produzione, qualità e sicurezza, valorizzando al tempo stesso le competenze maturate a livello regionale nei processi produttivi e nella gestione dei fornitori.

Le dichiarazioni di Raymond Wittmann

“La batteria ad alta tensione è un componente fondamentale dei nostri veicoli completamente elettrici e una delle tecnologie strategiche di BMW Group per il futuro”, ha dichiarato il Dr. Raymond Wittmann, membro del Board of Management di BMW AG responsabile della Produzione. “L’avvio della produzione delle batterie Gen6 in Cina dimostra la rapidità e la determinazione con cui stiamo industrializzando la nostra tecnologia più avanzata nell’intera rete produttiva globale. Poniamo così una premessa essenziale per il successo del lancio globale della Neue Klasse”.

Wittmann ha aggiunto che lo stabilimento di Shenyang riflette pienamente l’approccio globale del gruppo: “produciamo localmente, in modo efficiente e vicino ai mercati, applicando standard uniformi a livello mondiale e garantendo i più elevati livelli di qualità”.

Cosa cambia con la tecnologia Gen6

La batteria ad alta tensione Gen6 segna un importante salto tecnologico per i modelli elettrici della Neue Klasse. Rispetto alla generazione precedente, le nuove celle cilindriche sviluppate da BMW Group offrono una densità energetica superiore di oltre il 20%, mentre la velocità di ricarica e l’autonomia aumentano fino al 30%.

Questi risultati sono resi possibili dal concetto cell-to-pack: le celle cilindriche vengono integrate direttamente nell’alloggiamento della batteria, eliminando il tradizionale livello dei moduli. In questo modo si sfrutta più efficacemente lo spazio disponibile e si integra con maggiore flessibilità la batteria nei diversi modelli di veicolo.

Un ruolo centrale è affidato all’Energy Master, unità di controllo sviluppata da BMW Group e installata direttamente sulla batteria, che integra le principali funzioni di alimentazione e gestione.

Come nasce una batteria Gen6

Le celle vengono prima controllate e poi abbinate alle unità di raffreddamento per formare i cluster. Dopo la pulizia laser, i cluster e il sistema di contatto delle celle sono saldati tra loro con la massima precisione. Uno speciale processo di schiumatura li unisce in un’unica struttura meccanica, contribuendo a sicurezza, stabilità e durata. L’alloggiamento viene quindi chiuso, sigillato e rivettato; nell’ultima fase si installa l’Energy Master e ogni batteria è sottoposta a un test completo di fine linea.

Qualità digitale e strategia “local for local”

La produzione combina processi di elevata precisione con un sistema digitale di controllo qualità esteso all’intera catena produttiva. I dati vengono raccolti e analizzati in ogni fase: digital twins, analisi dei dati e metodi di ispezione supportati dall’intelligenza artificiale consentono di individuare tempestivamente le anomalie e di assicurare la tracciabilità, mentre i sistemi in linea monitorano in tempo reale parametri come la qualità delle saldature laser.

Con la produzione locale delle batterie BMW Group rafforza la strategia “local for local”: le tecnologie del futuro vengono industrializzate vicino ai mercati e in prossimità degli stabilimenti in cui nascono i veicoli, riducendo le distanze di trasporto e rendendo più efficienti e resilienti produzione e logistica.

Domande frequenti sulle batterie BMW Gen6 a Shenyang

Quando è partita la produzione delle batterie Gen6 a Shenyang?

BMW Group ha annunciato l’avvio della produzione in serie a Shenyang il 19 ottobre 2026. Il sito cinese è il terzo della rete globale Gen6 dopo Debrecen e Irlbach-Straßkirchen.

A quali modelli sono destinate le batterie prodotte a Shenyang?

Le batterie ad alta tensione Gen6 di Shenyang alimenteranno i futuri modelli Neue Klasse di BMW costruiti in Cina, riducendo le distanze di trasporto e rendendo la catena di fornitura più resiliente.

Quali vantaggi offre la batteria BMW Gen6 rispetto alla generazione precedente?

Le nuove celle cilindriche offrono una densità energetica superiore di oltre il 20%, mentre velocità di ricarica e autonomia crescono fino al 30%.

Che cos’è il concetto cell-to-pack?

Nel cell-to-pack le celle cilindriche sono integrate direttamente nell’alloggiamento della batteria, senza il tradizionale livello dei moduli. Questo sfrutta meglio lo spazio e rende più flessibile l’integrazione nei diversi modelli.

Che cos’è l’Energy Master di BMW Group?

L’Energy Master è l’unità di controllo sviluppata da BMW Group e montata direttamente sulla batteria ad alta tensione Gen6: integra le principali funzioni di alimentazione e gestione della batteria.

Dove verranno prodotte le batterie Gen6 nei prossimi mesi?

Dopo Debrecen, Irlbach-Straßkirchen e Shenyang, la produzione in serie partirà anche a Woodruff (Stati Uniti) e San Luis Potosí (Messico), con gli stessi standard di qualità e sicurezza.

Come controlla la qualità BMW Group nella produzione Gen6?

Con digital twins, analisi dei dati, ispezioni supportate dall’intelligenza artificiale e sistemi in linea per monitorare le saldature laser; a fine assemblaggio ogni batteria supera un test completo di qualità, sicurezza e funzionalità.

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