Maserati Corse chiude a Portimão: vittoria assoluta e nove podi

Maserati Corse ha chiuso la stagione 2026 del GT2 European Series powered by Pirelli, l’anno del suo primo centenario nel motorsport, con una vittoria assoluta e nove podi di classe a Portimão. Il successo in Gara 2 è di Philippe e Louis Prette (LP Racing), padre e figlio, davanti a Niccolò Pirri e Stefano Rosina.

Sul tracciato portoghese il Tridente ha conquistato cinque podi di categoria in Gara 1 (una vittoria, tre secondi posti e un terzo) e quattro in Gara 2 (tre vittorie di classe e un terzo posto). Maserati, presente lungo i 4,6 chilometri di Portimão con sei equipaggi, ha inoltre ottenuto la pole in entrambe le qualifiche, occupando le prime due caselle della griglia nella prima gara e le prime quattro nella seconda.

Philippe e Louis Prette (LP Racing), vincitori assoluti in Gara 2

Gara 1: Potty secondo assoluto e primo in Silver

Al via della prima gara, disputata domenica mattina, la prima fila era occupata dalle GT2 del Tridente, con Antoine Potty (i4Race) in pole e Pirri in seconda casella. Il giovane italiano è stato protagonista di un controsorpasso a difesa della seconda posizione, poi una Safety Car a metà gara ha innescato la girandola di pit stop e alla ripartenza sono state proprio le vetture del Tridente a dare spettacolo.

Nella classifica generale Potty è arrivato secondo, la famiglia Prette terza e Pirri-Rosina quarti. In Silver Potty ha vinto e Pirri-Rosina sono stati secondi. In Pro Am i Prette hanno chiuso al secondo posto, con le Iron Dames Sarah Bovy e Laura Van den Hengel terze, mentre in Masters Thomas Yu Lee (LP Racing) è arrivato secondo.

Antoine Potty (i4Race), secondo assoluto e primo in Silver in Gara 1

Gara 2: vittoria assoluta Prette, tre successi di classe

Nella seconda prova del pomeriggio, dopo una qualifica superba, Maserati ha occupato le prime due file: in pole Louis Prette, poi Potty, Roberto Pampanini e Mauro Calamia (DINAMIC Motorsport) e Rosina. In una corsa ricca di colpi di scena la vittoria assoluta è andata a Louis e Philippe Prette, davanti a Pirri-Rosina, che hanno vinto la propria classe. Potty ha chiuso terzo, mentre Yu Lee, protagonista di una bella rimonta, ha trionfato in Masters.

Philippe Prette, già campione nella categoria Masters nella tappa precedente di Zandvoort, a titolo già acquisito è sceso in pista in Pro Am. Pampanini e Calamia sono stati quarti in Pro Am nell’evento del pomeriggio. Sono tornate a podio, nella rispettiva classe, anche le Iron Dames Bovy e Van den Hengel, mentre Potty, dopo aver saltato il round olandese, è tornato alle corse facendo incetta di punti in entrambe le gare.

Stefano Rosina e Niccolò Pirri (LP Racing), secondi assoluti e vincitori in Silver in Gara 2

Maserati GT2 tra GT World Challenge Europe e GT America

L’impegno di Maserati Corse nel campionato è rafforzato dalla presenza, per il secondo anno consecutivo, come official car supplier del GT World Challenge Europe powered by AWS, con Maserati GT2 Stradale e MCPURA nei ruoli rispettivamente di Safety Car e Leading Car.

La Maserati GT2 è reduce anche da un debutto con il botto nella GT America powered by AWS, con due vittorie assolute all’Indianapolis Motor Speedway. La vettura numero 100 del team Risi Competizione, affidata a Peter Dempsey, ha vinto entrambe le gare da 40 minuti disputate il 10 e 11 ottobre.

Thomas Yu Lee (LP Racing), vincitore in Masters in Gara 2

Biard: «Crediamo fermamente nel GT2 European Series»

Vincent Biard, Head of Maserati Corse, commenta: «Questo finale di stagione è il modo migliore per celebrare un altro anno importante per Maserati GT2, nell’anno in cui Maserati celebra 100 anni nel motorsport. Vedere così tante vetture e team diversi competere con il Tridente è per noi motivo di grande orgoglio. I risultati ottenuti qui a Portimão confermano ancora una volta la competitività della Maserati GT2 e la sua capacità di essere protagonista con team e piloti diversi».

Biard aggiunge che, insieme al terzo titolo consecutivo conquistato da Philippe Prette, i risultati «premiano l’impegno di Maserati Corse»: «Crediamo fermamente nel GT2 European Series e vogliamo continuare a crescere in questo campionato, consolidando GT2 e guardando al futuro con lo sviluppo di Project GT4».

Domande frequenti su Maserati Corse a Portimão

Chi ha vinto la gara assoluta a Portimão?

Philippe e Louis Prette (LP Racing), padre e figlio, in Gara 2 davanti a Niccolò Pirri e Stefano Rosina.

Quanti podi ha conquistato Maserati a Portimão?

Nove podi di classe: cinque in Gara 1 (una vittoria, tre secondi posti e un terzo) e quattro in Gara 2 (tre vittorie di classe e un terzo posto).

Quanti equipaggi Maserati erano in pista?

Sei equipaggi, con la pole in entrambe le qualifiche.

Chi ha vinto in Masters in Gara 2?

Thomas Yu Lee (LP Racing), protagonista di una bella rimonta.

Che cosa è successo in GT America?

La Maserati GT2 numero 100 di Risi Competizione, con Peter Dempsey, ha vinto entrambe le gare da 40 minuti all’Indianapolis Motor Speedway il 10 e 11 ottobre.

Quali sono i progetti futuri di Maserati Corse?

Secondo Vincent Biard, crescere nel GT2 European Series, consolidare la GT2 e guardare al futuro con lo sviluppo di Project GT4.

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