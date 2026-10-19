Ola Kallenius: “Mercedes-AMG GT SUV, il meglio dei due mondi”

È stato un weekend importante in casa Mercedes, quello appena trascorso. Il brand della Stella ha festeggiato i suoi 140 anni di storia al museo di Stoccarda, con un grande evento con tanto pubblico presente, in cui il momento clou è stata la presentazione dell’ultima novità: la Mercedes-AMG GT SUV. Il modello a ruote alte, 100% elettrico e con la firma del brand di Affalterbach, per una potenza fino a quasi 1.200 cavalli e prestazioni di altissimo livello.

”Non è semplicemente un veicolo nuovo”

Il padrone di casa è stato, ovviamente, Ola Kallenius, il CEO di Mercedes-Benz, che ha lanciato sul palco di Stoccarda questa novità e l’ha poi celebrata sul proprio profilo Linkedin. “Gli appassionati di AMG tra voi sapranno che questo non è semplicemente un veicolo nuovo per noi – le sue parole – È il primo SUV full-size sviluppato da zero da Mercedes-AMG. Ha tutto ciò che i nostri clienti AMG amano: prestazioni, una posizione di guida sportiva, una silhouette dinamica, tutto quello che puoi immaginare. E non sarebbe un AMG senza un’esperienza sonora immersiva”.

Un modello ad altissime prestazioni, come lo scatto da 0 a 100 chilometri orari in 2,7 secondi, ma anche il comfort per poter utilizzare la vettura anche con la famiglia, tipico dei modelli a ruote alte: “I clienti godono davvero il meglio di entrambi i mondi: tutti i vantaggi di un SUV full-size combinati con il carattere e l’esperienza di guida di un AMG”. Insomma, un’auto non solo per divertirsi al volante, ma anche per essere usata tutti i giorni: “Sto praticamente cercando di venderti qualcosa che potrebbe anche vendersi da solo!”, scherza Kallenius.

Il giro del mondo in Classe S

L’evento di Stoccarda non ha solo visto la presentazione del nuovo modello AMG, ma è stata anche la celebrazione del rientro ‘a casa’ dei tre clienti con Mercedes Classe S, che hanno completato il giro del mondo con il modello della Stella: “Abbiamo accolto a casa i nostri tre globetrotter di Classe S dopo oltre 65.000 chilometri in 55 paesi. Il loro viaggio è iniziato a gennaio, quando abbiamo presentato la nuova Classe S al Museo Mercedes-Benz. Questa sera sono tornati a casa, accompagnati da 140 Mercedes-Benz del passato e del presente”.

Per una serata di grande festa, nonostante un meteo non particolarmente clemente, con pioggia battente sulla città tedesca: “È stato anche incredibile vedere quante persone si sono presentate, anche se il tempo non era esattamente quello che speravamo – scrive Kallenius – Ho avuto i brividi sul palco (quelli buoni) quando ho guardato i volti di migliaia di colleghi e ospiti”. Con anche un’ospite davvero speciale: “Ho condiviso il palco con l’auto più preziosa al mondo, la Uhlenhaut Coupé. Questo ha reso la serata ancora più speciale per me”.

E non è finita qui

Una storia lunga 140 anni, che vuole vivere ancora tanti momenti entusiasmanti in futuro: “Sono entusiasta di vedere che il più grande programma di lancio di prodotti e tecnologie nella storia di Mercedes-Benz sta raggiungendo una tappa dopo l’altra – ha concluso il CEO del marchio tedesco – E siamo solo al secondo anno, quindi ci sono molte altre novità in arrivo”. Le scopriremo passo dopo passo, nel corso dei prossimi anni. Già a partire dai mesi in arrivo.

Che cos’è la nuova Mercedes-AMG GT SUV?

È il primo SUV full-size sviluppato da zero da Mercedes-AMG. Il modello è completamente elettrico e punta a combinare le prestazioni e il carattere sportivo tipici di AMG con il comfort e la versatilità di un SUV.

Quali sono le prestazioni della Mercedes-AMG GT SUV?

La nuova vettura offre una potenza fino a quasi 1.200 CV e uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi. Tra gli elementi distintivi indicati da Ola Källenius figura anche un’esperienza sonora immersiva.

Perché Ola Källenius parla del meglio dei due mondi?

Secondo il CEO di Mercedes-Benz, il modello unisce i vantaggi di un SUV full-size, tra cui il comfort per l’utilizzo quotidiano e familiare, al carattere e all’esperienza di guida di una Mercedes-AMG.

Come sono stati celebrati i 140 anni di Mercedes-Benz a Stoccarda?

L’evento al museo Mercedes-Benz ha visto la presentazione della nuova AMG GT SUV e il ritorno di tre clienti che hanno completato un giro del mondo in Classe S, percorrendo oltre 65.000 chilometri in 55 Paesi. Il loro viaggio era iniziato a gennaio, in occasione della presentazione della nuova Classe S. Al rientro sono stati accompagnati da 140 Mercedes-Benz del passato e del presente. Alla serata ha partecipato anche la Uhlenhaut Coupé, descritta da Källenius come l’auto più preziosa al mondo.

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