BMW Concept 7 Protection: la Serie 7 blindata che non dà nell’occhio

Discrezione è la parola d’ordine della BMW Concept 7 Protection, il nuovo prototipo della Casa bavarese appena svelato che altro non è che una Serie 7 blindata che non vuole dare nell’occhio, tenendo più possibili nascosti i suoi sistemi di protezione aggiuntiva. Una vettura pensata per chi necessita di particolari esigenze di sicurezza e non vuole attirare l’attenzione. Collocandosi al di sotto delle versioni blindate più estreme del marchio dell’Elica, la Serie 7 Protection VR9 e la X5 Protection VR6, la BMW Concept 7 Protection si rivolge a privati, aziende e organizzazioni con profilo di rischio intermedio.

Una blindatura che non si vede

L’idea che ha guidato lo sviluppo di questa concept car da parte di BMW è che resti una Serie 7 in tutto per tutto, per quanto riguarda il comfort di viaggio, l’eleganza del design e tutte le funzionalità di una normale berlina di serie, pur disponendo di una capacità protettiva specifica e decisamente più elevata rispetto allo standard. Dunque conservare la raffinatezza estetica e la pratica funzionalità, pur nascondendo sottopelle una solida corazza.

La vettura dispone di vetro antiproiettile, molto più spesso di quello di serie, mentre nelle portiere trovano posto acciaio balistico e compositi rinforzati con fibre, che coprono anche le zone di sovrapposizione tra porte, cristalli e carrozzeria. Sotto il tetto panoramico c’è uno strato di acciaio e materiale composito. Completano la dotazione un interfono con microfoni e altoparlanti esterni, un allarme anti-aggressione e finestrini che non si abbassano mai del tutto.

Cosa può fermare

La BMW Concept 7 Protection rispetta il nuovo standard BayB ed è progettata per resistere alle munizioni di alcune delle pistole più diffuse, come 9×19 mm e .44 Magnum, proteggendo dunque gli occupanti in caso di aggressioni armate durante gli spostamenti. Il livello di blindatura di questa vettura non offre invece protezione dalle esplosioni, per le quali chi ne ha bisogno deve guardare ai veicoli con standard per profili di rischio livelli superiori.

Spinta da 612 CV con l’ibrido della M760e xDrive

La base tecnica del concept di BMW è la M760e xDrive, equipaggiata con motore ibrido plug-in con il sei cilindri in linea da 3.0 litri e il motore elettrico integrato nel cambio Steptronic a 8 rapporti, a cui si affianca il sistema di trazione integrale. La potenza complessiva del powertrain ibrido è di 612 CV, mentre la coppia massima è di 800 Nm. Rispetto alla versione standard telaio, freni e sistemi di assistenza sono stati tarati per compensare il peso extra della vettura.

Interni premium

L’abitacolo della BMW Concept 7 Protection non rinuncia a nulla in termini di comfort e raffinatezza estetica, con gli interni rivestiti in pelle Merino Smoke White con inserti e cielo in Alcantara, tendine elettriche per la privacy e specchietto interno digitale. A bordo trova posto anche la console posteriore BMW Individual con tavolino, ricarica wireless e mini frigo, dotazione in arrivo sulle Serie 7 nella seconda metà del 2027. La Casa bavarese non ha ancora deciso se e quando la Concept 7 Protection entrerà in produzione, limitandosi ad affermare che il primo obiettivo è quello di proporla in alcuni mercati europei selezionati.

Domande frequenti su BMW Concept 7 Protection

Che cos’è la BMW Concept 7 Protection?

La BMW Concept 7 Protection è un prototipo basato sulla Serie 7 che combina il lusso e il comfort della berlina bavarese con sistemi di protezione balistica integrati nella carrozzeria, progettati per risultare il meno visibili possibile.

Da quali armi protegge la BMW Concept 7 Protection?

La vettura rispetta il nuovo standard BayB ed è progettata per resistere a munizioni come quelle calibro 9×19 mm e .44 Magnum. La blindatura è pensata per proteggere gli occupanti da aggressioni armate, ma non offre protezione dalle esplosioni.

Quanti CV ha la BMW Concept 7 Protection?

La BMW Concept 7 Protection adotta il sistema ibrido plug-in della BMW M760e xDrive, composto da un motore sei cilindri in linea da 3,0 litri e da un’unità elettrica. La potenza complessiva è di 612 CV, con una coppia massima di 800 Nm e trazione integrale.

Quando arriverà sul mercato la BMW Concept 7 Protection?

BMW non ha ancora confermato l’eventuale produzione in serie della Concept 7 Protection né una data di lancio commerciale. La Casa bavarese ha dichiarato che sta valutando la possibilità di proporla in alcuni mercati europei selezionati.

Vota: post