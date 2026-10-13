Honda a Barcolana 58: anteprima del CR-V Urban Edition

Trieste, 13 ottobre 2026 – Honda è stata protagonista di Barcolana 58, confermandosi per il secondo anno consecutivo Automotive Partner della manifestazione e naming sponsor di Barcolana Nuota powered by Honda. Il palcoscenico triestino ha ospitato l’anteprima nazionale del nuovo Honda CR-V Urban Edition, serie limitata del CR-V Full Hybrid realizzata in soli 150 esemplari.

Honda a Barcolana 58: Automotive Partner per il secondo anno

Honda ha accompagnato Barcolana 58 come Automotive Partner per il secondo anno consecutivo, con una presenza attiva nel Villaggio Barcolana, una flotta di vetture a supporto dell’organizzazione e numerose attività dedicate al pubblico. La manifestazione ha trasformato Trieste nel centro della vela mondiale, richiamando migliaia di appassionati, sportivi e visitatori. L’edizione 2026 ha fatto registrare la partecipazione straordinaria di 1858 imbarcazioni iscritte, a conferma del ruolo unico della Barcolana nel panorama velico internazionale.

Lo stand in Piazza Unità d’Italia: Prelude e HR-V Sport

Nel cuore di Piazza Unità d’Italia lo stand Honda è stato un punto di incontro per appassionati, visitatori e media, con alcune delle principali novità della gamma elettrificata della Casa giapponese. Tra le protagoniste dell’esposizione la nuova Prelude, che segna il ritorno di uno dei modelli più iconici della storia Honda in una veste elettrificata, e il nuovo HR-V Sport, caratterizzato da uno stile ancora più dinamico e distintivo.

Honda CR-V Urban Edition: 150 esemplari numerati

Il Honda CR-V Urban Edition è un’esclusiva serie limitata del CR-V Full Hybrid, prodotta in soli 150 esemplari e presentata per la prima volta al pubblico italiano proprio a Barcolana 58. Nasce dall’incontro tra due marchi accomunati dall’attenzione per design, qualità e funzionalità e interpreta il viaggio come esperienza, scoperta e libertà di movimento, unendo le qualità che hanno reso il CR-V un punto di riferimento tra i SUV a livello mondiale a uno stile più ricercato.

Tra i dettagli esclusivi figurano i battitacco illuminati, lo spoiler posteriore nero, gli emblemi neri, la soglia del bagagliaio illuminata e l’illuminazione LED premium del vano di carico. Ogni vettura sarà consegnata con un esclusivo portachiavi numerato, custodito in un cofanetto dedicato e contraddistinto dal numero progressivo dell’esemplare, da 1 a 150, a sottolineare il carattere collezionistico della serie speciale.

Test drive con la tecnologia e:HEV Full Hybrid

Accanto all’area espositiva Honda ha proposto un programma di test drive per scoprire efficienza, comfort e piacere di guida della tecnologia e:HEV Full Hybrid. I partecipanti hanno potuto guidare Jazz Crosstar, HR-V, Civic e ZR-V, quattro modelli rappresentativi della gamma, dalla praticità della Jazz Crosstar al design elegante e dal DNA sportivo dello ZR-V.

Gregorio Paltrinieri e Barcolana Nuota powered by Honda

Particolarmente significativa la presenza di Gregorio Paltrinieri, campione di nuoto e ambassador Honda, protagonista di Barcolana Nuota powered by Honda. Dopo l’edizione dello scorso anno, in cui le condizioni meteorologiche avevano impedito lo svolgimento della competizione, il ritorno a Trieste del fuoriclasse azzurro è stato uno dei momenti più attesi, con il numero record di 410 iscritti.

L’Onda Perfetta, la regata dal mare e il concorso

Il secondo weekend ha rappresentato il momento culminante della presenza Honda. Il sabato sera la terrazza Honda ha ospitato “L’Onda Perfetta”, appuntamento dedicato a giornalisti, partner e ospiti internazionali con il live set di New Sound. Domenica Honda ha seguito la regata direttamente dal mare insieme a ospiti e media. La giornata si è chiusa con l’estrazione del concorso riservato ai visitatori dello stand: la moto elettrica Honda WN7 è andata al mascone 322 “Bijou”, l’Honda SH125i Vetro al mascone 1510 “Nulla è scritto”. Alla presenza di Honda a Barcolana 58 hanno contribuito anche le divisioni Moto e Marine.

Domande frequenti su Honda a Barcolana 58 e CR-V Urban Edition

Che cos’è il Honda CR-V Urban Edition?

Il Honda CR-V Urban Edition è una serie limitata del CR-V Full Hybrid realizzata in soli 150 esemplari. Offre dettagli esclusivi come battitacco illuminati, spoiler posteriore nero, emblemi neri e illuminazione LED premium del vano di carico.

Quanti esemplari del CR-V Urban Edition verranno prodotti?

La serie speciale Honda CR-V Urban Edition è limitata a 150 esemplari. Ciascuna vettura sarà consegnata con un portachiavi numerato da 1 a 150, custodito in un cofanetto dedicato.

Dove è stato presentato il nuovo Honda CR-V Urban Edition?

Il Honda CR-V Urban Edition è stato presentato in anteprima nazionale a Barcolana 58, a Trieste, nello stand Honda allestito in Piazza Unità d’Italia.

Che ruolo ha avuto Honda a Barcolana 58?

Honda è stata Automotive Partner di Barcolana 58 per il secondo anno consecutivo e naming sponsor di Barcolana Nuota powered by Honda, con stand, flotta di vetture di supporto e test drive per il pubblico.

Quali modelli Honda si potevano provare a Trieste?

Il programma di test drive con tecnologia e:HEV Full Hybrid comprendeva Honda Jazz Crosstar, HR-V, Civic e ZR-V. Nello stand erano inoltre esposte la nuova Prelude e il nuovo HR-V Sport.

Quante imbarcazioni hanno partecipato a Barcolana 58?

L’edizione 2026 della Barcolana ha registrato 1858 imbarcazioni iscritte. Barcolana Nuota powered by Honda ha fatto segnare il record di 410 iscritti, con la partecipazione di Gregorio Paltrinieri.

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