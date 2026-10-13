CUPRA Formentor Impulse Hybrid a 195 euro al mese: l’offerta

CUPRA Formentor Impulse Hybrid 1.5 mild hybrid DSG da 150 CV è proposta a 195 euro al mese con il finanziamento CUPRA Way. Il prezzo promozionato è di 36.554 euro contro un listino di 42.975, grazie a un contributo di 6.421 euro; l’offerta vale fino al 31 ottobre 2026.

Il finanziamento CUPRA Way in dettaglio

Con un anticipo di 8.900 euro, il finanziamento è di 28.034 euro in 35 rate da 195 euro, TAN 6,45% fisso e TAEG 7,47%. Gli interessi ammontano a 5.265 euro. Alla fine è previsto un Valore Futuro Garantito pari alla rata finale di 26.474 euro, per un massimo di 30.000 km totali; in caso di restituzione, l’eccedenza chilometrica costa 0,20 euro/km.

Tra i costi: spese di istruttoria 380 euro (incluse nell’importo totale del credito), spese di incasso rata 3,40 euro al mese, imposta di bollo 70,08 euro. L’importo totale dovuto dal richiedente è di 33.494,48 euro. L’offerta è per clienti privati, con prezzi IVA inclusa, salvo approvazione di Volkswagen Financial Services.

Senza finanziamento

La Formentor Impulse Hybrid è disponibile anche senza finanziamento a partire da 34.900 euro. Il prezzo promozionato di 36.554 euro, calcolato sul listino di 42.975 euro (chiavi in mano, con 2 anni di garanzia aggiuntiva o fino a 40.000 km totali, IPT esclusa), include il contributo di 6.421 euro di CUPRA e dei CUPRA Garage aderenti.

Dotazione di serie e consumi

Di serie ci sono cerchi in lega da 19″ Artic Black Matt, tetto panoramico e vernice metallizzata. I consumi WLTP in ciclo combinato sono tra 5,8 e 6,4 l/100 km, con emissioni di CO2 tra 132 e 144 g/km.

Per un preventivo si può partire dalla pagina ufficiale delle offerte CUPRA.

Domande frequenti sull’offerta CUPRA Formentor Impulse

Quanto costa al mese la Formentor Impulse Hybrid?

195 euro al mese per 35 rate con il finanziamento CUPRA Way, con anticipo di 8.900 euro.

Qual è il prezzo promozionato?

36.554 euro, rispetto a un listino di 42.975 euro.

Quali sono TAN e TAEG?

TAN 6,45% fisso e TAEG 7,47%.

Quanto vale la rata finale?

26.474 euro, pari al Valore Futuro Garantito, con un massimo di 30.000 km totali.

Esiste un prezzo senza finanziamento?

Sì, a partire da 34.900 euro.

Fino a quando vale l’offerta?

Fino al 31 ottobre 2026, per clienti privati.

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