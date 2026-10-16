BMW Italia miglior brand nel service per i dealer

Verona, 16 ottobre 2026 – BMW Italia è stata premiata come miglior brand nel service secondo i dealer nell’ambito di DealerSTAT 2026. Il riconoscimento è stato annunciato durante la sesta edizione di Service Day, l’appuntamento dedicato all’evoluzione del post-vendita automotive. BMW ha ottenuto una valutazione di 4,18 su 5, contro una media italiana di 3,24.

DealerSTAT 2026: come funziona la rilevazione

DealerSTAT è lo studio elaborato da Quintegia che rileva ogni anno, attraverso la voce dei concessionari, i punti di forza e le aree di miglioramento nel rapporto con le Case automobilistiche, favorendo il confronto con il management e lo sviluppo di iniziative condivise con la Rete. La rilevazione 2026 è stata condotta dal 2 marzo al 3 aprile e ha coinvolto 33 marchi e il 63% dei dealer italiani.

I risultati di BMW e MINI nel post-vendita

Con 4,18 su 5, BMW si colloca ampiamente sopra la media italiana di 3,24. MINI si è classificata al secondo posto, completando un risultato di particolare rilievo per il BMW Group. BMW è risultata al vertice nel business dei ricambi, nel marketing post-vendita, nella gestione delle richieste di garanzia e nella competitività dei pacchetti di manutenzione proposti dalla Casa.

Il marchio si è posizionato tra i primi tre in 11 categorie su 12, con un risultato stabile o in crescita in tutte le aree analizzate.

Le parole di Gianluca Durante

Gianluca Durante, Customer Support Director di BMW Italia, ha dichiarato: “Ricevere questo riconoscimento è, per me, per il mio team e per BMW Italia, motivo di grande orgoglio, soprattutto perché arriva direttamente dai nostri Dealer”. Durante ha ricordato che si tratta della terza volta in cui BMW viene premiata come marchio numero uno nel Service, a conferma di una collaborazione “costruita ogni giorno sulla fiducia, sulla qualità e sulla volontà comune di mettere il cliente al centro”.

Il manager ha aggiunto che il premio appartiene a tutta la Rete BMW Italia e che non viene considerato un punto di arrivo, bensì “un nuovo punto di partenza per continuare a essere il riferimento del mercato”.

Il secondo riconoscimento del 2026 dopo l’Automotive Dealer Day

Il premio ottenuto a Service Day si aggiunge a quello assegnato a BMW nel maggio 2026 in occasione dell’Automotive Dealer Day, quando DealerSTAT ha riconosciuto al marchio il miglior grado di soddisfazione dei dealer in Italia tra le Case automobilistiche. Considerati insieme, i due riconoscimenti confermano, secondo BMW Italia, la qualità della relazione con la propria Rete.

Domande frequenti su BMW Italia e DealerSTAT 2026

Che cos’è DealerSTAT?

DealerSTAT è lo studio elaborato da Quintegia che raccoglie ogni anno il giudizio dei concessionari sulle Case automobilistiche. L’edizione 2026 ha coinvolto 33 marchi e il 63% dei dealer italiani.

Quale punteggio ha ottenuto BMW nel service?

BMW ha ottenuto 4,18 su 5 nella valutazione dei dealer sul post-vendita, a fronte di una media italiana di 3,24.

Quale marchio è arrivato secondo?

MINI, anch’esso del BMW Group, si è classificata al secondo posto nella classifica DealerSTAT 2026 sul service.

In quali aree BMW è risultata prima?

BMW è risultata al vertice nel business dei ricambi, nel marketing post-vendita, nella gestione delle richieste di garanzia e nella competitività dei pacchetti di manutenzione, ed è tra i primi tre in 11 categorie su 12.

Quando è stato assegnato il premio?

Il riconoscimento è stato annunciato il 16 ottobre 2026 durante la sesta edizione di Service Day. La rilevazione si è svolta dal 2 marzo al 3 aprile 2026.

Quante volte BMW è stata premiata come numero uno nel Service?

Secondo Gianluca Durante, Customer Support Director di BMW Italia, è la terza volta che BMW viene premiata come marchio numero uno nel Service dai dealer.

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