Toyota: «Made with Europe» per la competitività del settore

Bruxelles, 16 ottobre 2026 – Toyota Motor Europe chiede ai legislatori dell’Unione Europea e al governo britannico un approccio normativo “Made with Europe”, che riconosca come partner di fiducia anche Regno Unito, Turchia e Giappone. Mentre l’UE elabora l’Industrial Accelerator Act e l’Automotive Package e Londra rivede il mandato Zero Emission Vehicle (ZEV), Toyota invita a regole pragmatiche, tecnologicamente neutrali e raggiungibili.

Da “Made in Europe” a “Made with Europe”: la proposta di Toyota

Toyota sostiene l’ambizione dell’Industrial Accelerator Act di rafforzare la base industriale europea, ma ritiene che alla ambizione debba corrispondere una scala adeguata. Insieme a Regno Unito, Turchia e Giappone, il mercato europeo raggiunge circa 31 milioni di veicoli, la dimensione necessaria per competere a livello globale. Secondo l’azienda, una norma che preveda l’assemblaggio esclusivamente nell’UE invierebbe un segnale sbagliato agli investitori di lungo periodo: un veicolo prodotto in Europa rappresenta anche ingegneria, ricerca e sviluppo, assemblaggio e posti di lavoro qualificati.

Le richieste ai legislatori UE sono sei: riconoscere un numero limitato di partner affidabili per il libero scambio e l’unione doganale dove esiste piena reciprocità; introdurre gradualmente i requisiti di contenuto europeo fino al 70% in tre anni, sulla base del valore del veicolo all’uscita dalla fabbrica; non applicare requisiti sostanziali per il settore automobilistico prima del 2030; fissare una soglia di vendite del 70% evitando l’85% proposto, che crea rischi sproporzionati di conformità; applicare regole coerenti per appalti pubblici, incentivi e flotte aziendali; escludere temporaneamente i veicoli a celle a combustibile dalle regole di localizzazione.

Regole CO₂ 2035: finestra di conformità e flessibilità

Per Toyota l’Automotive Package dovrebbe mantenere una direzione ambiziosa per il 2035 e lasciare ai costruttori la flessibilità di rispondere al reale ritmo della domanda. L’azienda ricorda che si prevede che le auto elettriche a batteria rappresentino circa il 45% delle nuove immatricolazioni entro il 2030, mentre le norme attuali richiedono oltre il 55%; per i veicoli commerciali leggeri (LCV) il divario è ancora maggiore.

Le richieste comprendono una finestra di conformità quinquennale dal 2028 al 2032, un obiettivo di riduzione della CO₂ del 90% al 2035 con ulteriori flessibilità per combustibili rinnovabili e acciaio verde, un trattamento separato per gli LCV con obiettivi del 35% al 2030 e dell’80% al 2035 e una revisione periodica degli obiettivi se domanda o infrastrutture non si sviluppano come previsto.

Veicoli a carburanti rinnovabili e celle a combustibile

Toyota chiede che i veicoli alimentati esclusivamente con carburanti ammissibili (VEEF) siano riconosciuti come a emissioni zero, secondo una definizione UE allineata alla Direttiva sulle Energie Rinnovabili RED III. I veicoli a celle a combustibile dovrebbero invece restare fuori dall’ambito delle regole di localizzazione finché il mercato e la filiera europea non si saranno sviluppati ulteriormente.

Il mandato ZEV del Regno Unito

Toyota accoglie con favore la revisione del mandato ZEV del governo britannico e chiede di fissare per il 2030 una quota massima ZEV del 50% per le auto e del 40% per gli LCV con margini di flessibilità, di definire fin da ora un quadro per il 2035, di mantenere opzioni di conformità pragmatiche, di allinearsi all’approccio quinquennale dell’UE, di riconoscere i carburanti rinnovabili come via alla decarbonizzazione e di completare la revisione nel 2027.

Le dichiarazioni di Nakata e Harrison

Yoshihiro Nakata, Presidente e CEO di Toyota Motor Europe, ha dichiarato: “Toyota non è un ospite in Europa. Siamo un produttore europeo e vogliamo che l’industria automobilistica europea abbia successo”. L’azienda ricorda di avere oltre 60 anni di esperienza in Europa, dove progetta, sviluppa e costruisce veicoli, motori e sistemi ibridi.

Matt Harrison, Chief Corporate Officer di Toyota Motor Europe, ha aggiunto: “L’isolamento ci rende più deboli. L’Europa dispone delle capacità, delle persone e dei partner necessari per svolgere un ruolo di guida”, definendo “Made with Europe” la richiesta principale perché “insieme siamo più forti”.

Domande frequenti su Toyota e la proposta “Made with Europe”

Che cosa significa “Made with Europe” per Toyota?

È l’approccio normativo proposto da Toyota Motor Europe: riconoscere come partner di fiducia anche Regno Unito, Turchia e Giappone, con cui il mercato europeo arriva a circa 31 milioni di veicoli.

Quale quota di contenuto europeo propone Toyota?

Toyota propone di introdurre gradualmente i requisiti fino al 70% in tre anni e una soglia di vendite del 70%, anziché l’85% proposto.

Cosa chiede Toyota sugli obiettivi CO₂ al 2035?

Chiede una finestra di conformità dal 2028 al 2032 e un obiettivo di riduzione della CO₂ del 90% al 2035, con flessibilità per combustibili rinnovabili e acciaio verde.

Che cosa sono i veicoli VEEF?

Sono i veicoli alimentati esclusivamente con carburanti ammissibili. Toyota chiede che siano riconosciuti come a emissioni zero, in linea con la Direttiva RED III.

Cosa chiede Toyota per il Regno Unito?

Chiede per il 2030 una quota massima ZEV del 50% per le auto e del 40% per i veicoli commerciali leggeri, un quadro per il 2035 e la conclusione della revisione nel 2027.

Chi ha rilasciato le dichiarazioni nel comunicato?

Le dichiarazioni sono di Yoshihiro Nakata, Presidente e CEO di Toyota Motor Europe, e di Matt Harrison, Chief Corporate Officer di Toyota Motor Europe.

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