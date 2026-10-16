BMW iX3 M60 xDrive: 612 CV e 754 km di autonomia

Monaco, 16 ottobre 2026 – BMW presenta la BMW iX3 M60 xDrive, la variante più potente mai realizzata del SUV elettrico della Neue Klasse e nuovo modello BMW M Performance completamente elettrico. Con un motore su ciascun asse, eroga 450 kW (612 CV) e 875 Nm di coppia, accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e raggiunge i 240 km/h. Gli ordini apriranno a fine gennaio 2027.

BMW iX3 M60 xDrive: potenza e prestazioni

La BMW iX3 M60 xDrive è la versione al vertice della gamma iX3 e dispone di un motore elettrico sull’asse anteriore e di uno sul posteriore, per una potenza massima di 450 kW/612 CV e una coppia massima di 875 Nm. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 3,9 secondi, mentre la velocità massima è di 240 km/h. Tutti i dati sono ancora provvisori.

Parte dell’incremento di potenza arriva dal nuovo motore sincrono a eccitazione elettrica Gen6 EESM montato al posteriore, basato su uno statore di nuova concezione e su un inverter più potente, da 420 A anziché 300 A. Un rapporto più lungo e un regime massimo del rotore più elevato portano la velocità massima a 240 km/h. La tecnologia Gen6 M eDrive abbina prestazioni sportive e fruibilità quotidiana, con architettura a 800 V e ricarica bidirezionale.

Batteria, autonomia e ricarica

La batteria ad alto voltaggio con celle cilindriche ha una capacità utilizzabile di 108,7 kWh e consente un’autonomia fino a 754 km nel ciclo WLTP (valore provvisorio), con consumi di 20,5–17,6 kWh/100 km e classe CO2 A. La potenza di ricarica massima in corrente continua è di 400 kW: a una stazione rapida a 800 V bastano dieci minuti per recuperare fino a 340 km di autonomia. Di serie c’è anche AC Charging Professional, con ricarica in corrente alternata fino a 22 kW.

Design esterno: M Yellow Lights e look sportivo

Il frontale introduce i nuovi M Yellow Lights, ispirati alle vetture da competizione come la BMW M Hybrid V8 e utilizzabili solo in abbinamento agli anabbaglianti, a seconda del mercato. Ai lati del doppio rene sono presenti elementi luminosi composti da tre segmenti ispirati alle strisce BMW M, mentre il logo M fa parte della firma luminosa. Di serie ci sono gli elementi esterni M Sport e il pacchetto BMW Iconic Glow, che comprende BMW Selective Beam, Adaptive Headlights e distribuzione luminosa autostradale.

I cerchi in lega M sono da 21 pollici di serie, con soluzioni opzionali fino a 22 pollici aerodinamici in esclusiva per questo modello. Barre portatutto in nero lucido, calotte degli specchietti M, diffusore nero, badge “M60” con caratteri neri e cornice argentata e spoiler M sul bordo del tetto con due aeroblade completano la linea. Al lancio sono disponibili 25 finiture “special request”.

Le dimensioni sono di 4.782 mm in lunghezza, 1.895 mm in larghezza e 1.635 mm in altezza, con passo di 2.897 mm.

Interni M: BMW Panoramic iDrive e sedili M Sport

L’abitacolo porta il design Neue Klasse in chiave sportiva con BMW Panoramic iDrive e BMW Operating System X, che riunisce BMW Panoramic Vision di serie, il Central Display free-cut da 17,9 pollici e il volante M Sport con comandi shy-tech, riferimento rosso a ore 12 e due tasti dedicati a Boost Mode e M Mode. I My Modes specifici “M Sport” e “M Sport Plus” si attivano con un tasto.

I sedili M Sport hanno regolazione elettrica a dieci vie, funzione massaggio e logo M illuminato nei poggiatesta; le cinture M e la grafica specifica con Powermeter completano l’ambiente. L’impianto hi-fi Harman Kardon di serie ha 13 altoparlanti e 430 watt, con supporto Dolby Atmos. Sono previsti tre ambienti interni e sette varianti di rivestimento; di serie c’è l’ambiente BMW M con Veganza e M PerformTex neri, in alternativa Contemporary o BMW Individual con pelle Merino. Con BMW Digital Premium opzionale arrivano le app M Cockpit e M Drag Meter.

Dinamica di guida: Heart of Joy e sospensioni adattive M

Il superbrain Heart of Joy gestisce propulsione, frenata, funzioni secondarie dello sterzo, ricarica e recupero dell’energia ed è dieci volte più veloce dei sistemi precedenti. Insieme al Driving Stack BMW M Dynamic Performance Control coordina in pochi millisecondi le informazioni rilevanti per la guida. La funzione Soft Stop consente arresti fluidi, senza scossoni, grazie al recupero di energia.

Di serie ci sono sospensioni adattive M con ammortizzatori a controllo elettronico, sterzo sportivo a rapporto variabile, differenziale M Sport a controllo elettronico sull’asse posteriore e freni M Sport rossi o blu. L’assetto è stato rivisto con molle e ammortizzatori specifici, nuove biellette della barra antirollio anteriore ed elementi di irrigidimento nella parte anteriore per aumentare la rigidità trasversale e torsionale.

Assistenza alla guida e arrivo sul mercato

La iX3 M60 xDrive adotta sistemi di assistenza di Livello 2 SAE con BMW Symbiotic Drive; il Motorway Assistant consente la guida senza mani in autostrada fino a 130 km/h. La produzione partirà nella primavera 2027 nello stabilimento BMW Group di Debrecen, in Ungheria, mentre gli ordini apriranno a fine gennaio 2027. Il comunicato non indica i prezzi per il mercato italiano.

Domande frequenti sulla BMW iX3 M60 xDrive

Quanta potenza ha la BMW iX3 M60 xDrive?

La BMW iX3 M60 xDrive ha due motori elettrici, uno per asse, che erogano insieme 450 kW (612 CV) e 875 Nm di coppia massima. I dati sono provvisori.

Quanto accelera la BMW iX3 M60 xDrive?

La BMW iX3 M60 xDrive accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 240 km/h.

Qual è l’autonomia della BMW iX3 M60 xDrive?

L’autonomia massima dichiarata è di 754 km nel ciclo WLTP, con una batteria da 108,7 kWh utilizzabili. Il valore è provvisorio in attesa dell’omologazione.

Quanto è veloce la ricarica della BMW iX3 M60 xDrive?

La potenza massima di ricarica in corrente continua è di 400 kW: in dieci minuti si recuperano fino a 340 km di autonomia. In corrente alternata si arriva a 22 kW.

Quando arriva la BMW iX3 M60 xDrive?

Gli ordini apriranno a fine gennaio 2027 e la produzione inizierà nella primavera 2027 a Debrecen, in Ungheria.

Quali sono le dimensioni della BMW iX3 M60 xDrive?

La BMW iX3 M60 xDrive è lunga 4.782 mm, larga 1.895 mm e alta 1.635 mm, con passo di 2.897 mm.

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