Volkswagen ID. Tiguan ordinabile in Italia da 41.100 euro

La nuova Volkswagen ID. Tiguan è ora ordinabile in Italia. La gamma parte da 44.750 euro, che diventano 41.100 euro con permuta o rottamazione, e comprende cinque configurazioni negli allestimenti Life e Style. Il SUV elettrico arriverà nelle Concessionarie all’inizio del 2027, in parallelo all’attuale Tiguan con motori benzina, diesel e ibridi.

La nuova Volkswagen ID. Tiguan, ordinabile in Italia

Dopo Polo e T-Cross, Volkswagen prosegue l’elettrificazione dei suoi modelli più iconici con ID. Tiguan, protagonista del segmento C-SUV. Il modello unisce spazio, versatilità, comfort e carattere da SUV a tecnologie di nuova generazione e a un’autonomia WLTP fino a 605 km. È sviluppato secondo la filosofia True Volkswagen.

Prezzi e gamma in Italia

Le configurazioni sono cinque, con due batterie da 58 e 77 kWh netti e tre livelli di potenza. La versione d’ingresso abbina l’allestimento Life alla batteria da 58 kWh e al motore da 140 kW (190 CV). Con la batteria da 77 kWh sono disponibili le versioni Life e Style a trazione posteriore da 210 kW (286 CV), affiancate dalle rispettive varianti 4MOTION da 220 kW (299 CV).

I prezzi di listino partono da 44.750 euro e scendono a 41.100 euro con permuta o rottamazione. Con la formula Progetto Valore Volkswagen la ID. Tiguan Life 58 kWh è proposta da 399 euro al mese per 48 mesi, con permuta o rottamazione, anticipo di 8.500 euro e 40.000 km inclusi (TAN 4,99%, TAEG 5,79%). Sono comprese la garanzia sulla batteria di 8 anni o 160.000 km e l’estensione di garanzia Extra Time di 2 anni o 80.000 km.

Motori, autonomia e traino

Al lancio la ID. Tiguan è disponibile in tre motorizzazioni:

140 kW (190 CV), trazione posteriore e batteria da 58 kWh;

210 kW (286 CV), trazione posteriore e batteria da 77 kWh;

220 kW (299 CV), trazione integrale 4MOTION e batteria da 77 kWh.

L’autonomia WLTP raggiunge 605 km. La capacità di traino arriva a 1.800 kg con la batteria da 58 kWh e a 2.000 kg con quella da 77 kWh.

Design e spazio a bordo

Lunga 4.618 mm e con un passo di 2.771 mm, la ID. Tiguan sfrutta l’architettura elettrica MEB+ per offrire un abitacolo ampio. Il bagagliaio ha una capacità di 534 litri, a cui si aggiungono i 32 litri del vano anteriore (frunk), indicato per riporre il cavo di ricarica. Lo stile adotta il linguaggio Pure Positive, con linee precise, superfici scolpite e un carattere SUV più deciso.

Interni, display e tecnologia

La plancia integra il Digital Cockpit da 10 pollici, lo schermo centrale da 15 pollici e, per la prima volta su una Volkswagen europea, un display da 12 pollici per il passeggero anteriore. Restano i pulsanti fisici per le funzioni principali, a cui si aggiungono due vani di ricarica wireless Qi2 e il volante multifunzione. La modalità “Retro” richiama nel Digital Cockpit la strumentazione blu e rossa della Golf IV e permette di personalizzare lo schermo centrale con sei modelli storici Volkswagen.

Tra gli assistenti ci sono la guida a un solo pedale e il Connected Travel Assist (optional) con cambio di corsia assistito e arresto ai semafori rossi, entro i limiti del sistema, con il conducente sempre responsabile. Tra le dotazioni opzionali figurano sedili elettrici con massaggio, memoria e ventilazione, impianto audio Harman Kardon da 480 watt, tetto panoramico, Chiave Digitale e funzione Vehicle-to-Load tramite PowerSocket.

Allestimenti Life e Style

Già l’allestimento Life offre di serie, tra gli altri:

cerchi in lega Hamar da 19 pollici;

fari anteriori LED con Light Assist;

Digital Cockpit da 10 pollici e navigatore Innovision Pro Max con schermo da 15 pollici;

climatizzatore Air Care Climatronic a tre zone;

App-Connect wireless e ricarica induttiva per smartphone;

Keyless Entry & Go;

sedili anteriori e volante multifunzione riscaldabili;

Ambient Light in 10 tonalità;

telecamera posteriore Rear View e sensori di parcheggio anteriori e posteriori;

ADAS: Adaptive Cruise Control, Front Assist, Front Cross Traffic Assist, Lane Assist, Side Assist con Rear Traffic Alert ed Exit Warning System e Reversing Assist;

cavo di ricarica Mode 3 Type 2 e funzione V2L per la ricarica bidirezionale.

L’allestimento Style aggiunge fari IQ.Light Matrix LED e Dynamic Light Assist, listello anteriore e logo illuminati, gruppi ottici posteriori LED 3D con indicatori di direzione dinamici, Ambient Light a 30 tonalità con ID.Light, Park Assist Plus, portellone posteriore elettrico Easy Open & Close, vetri posteriori e lunotto oscurati e presa da 230 V nel bagagliaio.

Domande frequenti sulla Volkswagen ID. Tiguan

Quanto costa la Volkswagen ID. Tiguan in Italia?

Il listino parte da 44.750 euro, che scendono a 41.100 euro con permuta o rottamazione.

Quando arriva nelle concessionarie?

Il lancio commerciale nelle Concessionarie Volkswagen è previsto all’inizio del 2027, nel primo trimestre.

Quali motorizzazioni sono disponibili?

Tre: 140 kW (190 CV) con batteria da 58 kWh, 210 kW (286 CV) con batteria da 77 kWh, e 220 kW (299 CV) 4MOTION a trazione integrale con batteria da 77 kWh.

Quanta autonomia ha la ID. Tiguan?

L’autonomia WLTP raggiunge 605 km, nella variante di equipaggiamento più favorevole all’autonomia.

Quanto può trainare?

Fino a 1.800 kg con la batteria da 58 kWh e fino a 2.000 kg con quella da 77 kWh.

Quanto costa la rata con Progetto Valore Volkswagen?

La ID. Tiguan Life 58 kWh parte da 399 euro al mese per 48 mesi, con permuta o rottamazione, anticipo di 8.500 euro e 40.000 km inclusi (TAN 4,99%, TAEG 5,79%).

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