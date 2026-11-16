BMW M3 Competition, omaggio ad Alex Zanardi: un esemplare unico per i suoi 60 anni

A sei mesi dalla scomparsa di Alex Zanardi, pilota, campione paralimpico e icona di resilienza, BMW Italia gli rende omaggio con una M3 Competition molto speciale, realizzata in esemplare unico. Il pilota bolognese ha corso con BMW per diversi anni e, sebbene non sia più tra noi per vedere ciò che la Casa bavarese ha creato per i suoi 60 anni che Zanardi avrebbe compiuto lo scorso 23 ottobre, siamo certi che i dettagli e le personalizzazioni di quest’auto-tributo lo avrebbero reso orgoglioso e gli avrebbero strappato più di un sorriso.

L’ananas portafortuna di Zanardi

Il richiamo più personale ad Alex Zanardi su questa M3 Competition è il piccolo ananas riportato sul montante posteriore. L’ananas era diventato una presenza fissa sui caschi di Zanardi, finendo a fare da portafortuna. BMW Italia però non si è limitata ad aggiungere sull’auto solo questo simbolo legato a Zanardi, personalizzando la vettura con una carrozzeria in bianco opaco impreziosita da accenti rossi sullo splitter anteriore e dai colori della divisione M (azzurro, blu e rosso) che corrono lungo le fiancate.

Livrea bianca e dettagli coi colori M

Sul cofano spiccano dettagli in rosso e blu, insieme alla scritta “BMW M3 G80 2026 / 60th Tribute Alex Zanardi“, presente anche sulle portiere anteriori, celebrando quello che sarebbe stato il 60° compleanno del pilota bolognese. L’esclusivo look esterno è completato dal paraurti posteriore di colore nero, mentre gli interni si distinguono con diversi dettagli esclusivi, a partire dall’ananas ricamato sui poggiatesta, oltre ai sedili rivestiti in Alcantara nera con inserti centrali colorati, motivo ripreso anche sui pannelli delle portiere. Un ulteriore omaggio a Zanardi è rappresentato dall’aggiunta delle cuciture rosse sulla console centrale in Alcantara.

L’incidente spartiacque del 2001 e l’esempio a non mollare mai

Alex Zanardi ha dimostrato che nemmeno una tragico incidente, dalle gravi conseguenze, è riuscito ad arginare la vitalità e la resilienza di un vero campione. Dopo i successi nel karting, nel 1988 debuttò in Formula 3 e nel 1991 approdò in Formula 1, dove corse fino al 1994. Nel 1996 passò alla serie americana Indy Car con il team Target Ganassi Racing, chiudendo subito terzo. Negli anni seguenti dominò la serie CART, vincendo il titolo nel 1997 e nel 1998.

Nel 2001, durante l’American Memorial 500, un terribile incidente in seguito al quale perse entrambe le gambe. Per molti sarebbe stata la fine della carriera, ma per lui è stata un’inattesa curva da affrontare per disegnare la nuova traiettoria della sua esistenza. Nel 2003 tornò in pista con BMW nel Campionato Europeo Turismo, continuando a gareggiare fino al ritiro, nel 2019.

Zanardi è divenuto simbolo di resilienza e della capacità di non mollare soprattutto fuori dai circuiti, dopo essersi reiventato un eccellente atleta di paraciclismo, disciplina nella quale conquistò quattro medagli d’oro ai Giochi Paralimpici di Londra 2021 e Rio 2016.

Domande frequenti su BMW M3 Competition Tribute Alex Zanardi

Perché BMW Italia ha realizzato una M3 Competition dedicata ad Alex Zanardi?

BMW Italia ha voluto rendere omaggio ad Alex Zanardi, pilota automobilistico e campione paralimpico, realizzando una BMW M3 Competition in esemplare unico. Il progetto celebra il legame tra Zanardi e la Casa bavarese e ricorda il suo 60° compleanno, che sarebbe ricorso il 23 ottobre 2026.

Quali sono le caratteristiche della BMW M3 Competition dedicata ad Alex Zanardi?

La speciale BMW M3 Competition si distingue per la carrozzeria bianco opaco, gli accenti rossi e i colori della divisione BMW M sulle fiancate. Gli interni presentano sedili in Alcantara nera con inserti colorati, cuciture rosse e ricami personalizzati. Tra i dettagli più significativi spicca il piccolo ananas, simbolo portafortuna legato a Zanardi.

Quanti esemplari della BMW M3 Competition Alex Zanardi Tribute saranno prodotti?

La BMW M3 Competition 60th Tribute Alex Zanardi è stata realizzata da BMW Italia in un unico esemplare. Si tratta quindi di una vettura esclusiva, concepita come omaggio personale al campione bolognese e non come modello destinato alla produzione di serie.

Quale legame univa Alex Zanardi a BMW?

Alex Zanardi ha avuto un rapporto importante con BMW, con cui ha corso nel Campionato Europeo Turismo a partire dal 2003, dopo il grave incidente del 2001 nel quale perse entrambe le gambe. Il pilota bolognese ha continuato a gareggiare con la Casa tedesca fino al 2019, diventando una figura simbolica della capacità di superare le difficoltà e reinventarsi.

Vota: post