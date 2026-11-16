JAECOO è auto partner di The Hunger Games: L’alba sulla mietitura

Milano, 16 novembre 2026 – JAECOO, il marchio di OMODA & JAECOO del Gruppo Chery, è auto partner di Hunger Games: L’alba sulla mietitura, il nuovo capitolo della saga cinematografica diretta da Francis Lawrence, in uscita nelle sale italiane il 19 novembre. La collaborazione, sviluppata a livello internazionale, coinvolge anche l’Italia e vede al centro JAECOO 7 SHS-P, il SUV ibrido plug-in del brand.

Oltre le convenzioni, tra cinema e mobilità

«Break the rules. Begin a new era» è il messaggio che guida la collaborazione: un invito a superare le convenzioni e a guardare al futuro con una prospettiva nuova. Un terreno d’incontro tra l’universo di Hunger Games, in cui il coraggio di sfidare le regole diventa motore del cambiamento, e la filosofia di JAECOO, «From Classic, Beyond Classic», che reinterpreta il concetto di SUV attraverso design, tecnologia e versatilità.

JAECOO 7 SHS-P, protagonista in Italia

Per il mercato italiano, il modello associato al film è JAECOO 7 SHS-P, versione plug-in hybrid equipaggiata con il Super Hybrid System (SHS) di OMODA & JAECOO. Una soluzione progettata per combinare prestazioni, efficienza e autonomia complessiva, rispondendo alle esigenze di mobilità quotidiana e di viaggio.

JAECOO è auto partner internazionale di Hunger Games: L’alba sulla mietitura

L’anteprima italiana e il nuovo capitolo della saga

Il progetto internazionale comprende iniziative di digital marketing ed eventi pop-up a tema nei mercati coinvolti. In Italia, Notorious Pictures presenterà il film alla stampa mercoledì 18 novembre alle ore 20.30 presso il Notorious Cinemas Centro Sarca di Sesto San Giovanni (Milano), alla vigilia dell’uscita nelle sale.

Tratto dal romanzo di Suzanne Collins e diretto da Francis Lawrence, Hunger Games: L’alba sulla mietitura riporta il pubblico a Panem, 24 anni prima degli eventi del primo film, e racconta la storia del giovane Haymitch Abernathy durante la cinquantesima edizione degli Hunger Games. La saga cinematografica, composta finora da cinque film, ha superato i 3,3 miliardi di dollari di incassi complessivi nel mondo, secondo i dati riportati nella comunicazione internazionale.

Domande frequenti su JAECOO e Hunger Games: L’alba sulla mietitura

Che ruolo ha JAECOO nel film Hunger Games: L’alba sulla mietitura?

JAECOO, marchio di OMODA & JAECOO del Gruppo Chery, è auto partner internazionale del film, con una collaborazione che coinvolge anche il mercato italiano.

Quale modello JAECOO è protagonista della partnership in Italia?

Per il mercato italiano il modello associato al film è JAECOO 7 SHS-P, il SUV plug-in hybrid equipaggiato con il Super Hybrid System (SHS) del brand.

Quando esce nelle sale italiane Hunger Games: L’alba sulla mietitura?

Il film arriva nelle sale italiane il 19 novembre 2026, con un’anteprima stampa il 18 novembre a Sesto San Giovanni (Milano).

Di cosa parla il nuovo capitolo della saga di Hunger Games?

Il film riporta il pubblico a Panem 24 anni prima degli eventi del primo film e racconta la storia del giovane Haymitch Abernathy durante la cinquantesima edizione degli Hunger Games.

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