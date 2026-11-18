BMW sta rinnovando la propria gamma, con l’arrivo della nuova architettura Neue Klasse. Si è parlato molto, nell’ultimo periodo, della prossima M3 elettrica, il cui debutto dovrebbe avvenire a metà dell’anno prossimo, ma la casa bavarese è al lavoro anche sulla futura M4 a zero emissioni. Queste immagini, pubblicate dalle pagine social di BMW Blog, mostrano infatti il prototipo di questo modello, nella sua versione ‘open air’, cioè la futura M4 Cabrio.

Elementi di aerodinamica attiva e la capote in tessuto

Il prototipo è ancora pesantemente camuffato, segno che la presentazione è ancora lontana, però ci sono elementi che lo rendono riconoscibile. I passaruota allargati e la carreggiata più ampia non lasciano dubbi: si tratta di una M4, non di una i4 Cabrio. Inoltre, si possono intravedere elementi come un sistema di aerodinamica attiva o paratie per il raffreddamento nel paraurti anteriore, oltre al tipico frontale “Neue Klasse” già osservato su altri prototipi di M3.

Nel 2021, BMW è tornata alla capote in tessuto per la gamma Serie 4 Cabrio, una soluzione adottata anche da questa M4 ‘scoperta’. Il modello è inoltre dotato di maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria, un piccolo spoiler a labbro sul bordo del cofano del bagagliaio e, trattandosi di un veicolo elettrico, è privo di terminali di scarico. Un elemento che potrà far storcere il naso a chi ha sempre apprezzato questo modello nella configurazione termica. L’abitacolo non è visibile, però ci attendiamo la configurazione ‘Neue Klasse’, con il Panoramic iDrive, oltre ad elementi sportivi specifici su volante, finiture e rivestimenti, forse condivisi con la M3.

Oltre 800 cavalli

Non ci saranno, come dicevamo, i terminali di scarico, ma sicuramente non mancherà la potenza su questo modello in arrivo. La prossima M3 elettrica sarà dotata di quattro motori a zero emissioni da oltre 800 cavalli complessivi, anche la futura M4 offrirà presumibilmente una potenza analoga, permettendo così di raggiungere prestazioni di altissimo livello. Forse leggermente inferiori a quelle della M3, solamente a causa di una massa maggiore.

La berlina disporrà inoltre di un cambio simulato a sei rapporti con paddle al volante e di una colonna sonora artificiale, pensati per rendere l’esperienza di guida più interattiva ed è quasi certo che tali caratteristiche saranno presenti anche sulla versione convertibile, così come la possibilità di gestire la distribuzione della coppia tra le quattro ruote. Anche la batteria sarà importante, si parla di circa 100 kW, per un’autonomia attorno ai 500/550 chilometri.

Ma servirà ancora tempo

Se la nuova BMW M3 elettrica dovrebbe debuttare nel 2027, probabilmente nel corso dell’estate, servirà attendere più tempo per vedere la versione definitiva della nuova M4. Al più presto sarà presentata nella parte finale dell’anno prossimo, ma più presumibilmente nel corso del 2028. Tuttavia, ci attendiamo nuove indiscrezioni e immagini nei prossimi mesi.

Quando arriverà la nuova BMW M4 Cabrio elettrica?

La nuova BMW M4 Cabrio a zero emissioni potrebbe essere presentata nella parte finale del 2027, ma l’ipotesi più probabile è un debutto nel corso del 2028. La BMW M3 elettrica, dalla quale deriveranno diverse soluzioni tecniche, dovrebbe invece arrivare nel 2027.

Quanta potenza avrà la BMW M4 Cabrio elettrica?

La futura M4 dovrebbe adottare una configurazione con quattro motori elettrici, per una potenza complessiva superiore agli 800 CV, analogamente a quanto previsto per la nuova M3. Le prestazioni potrebbero essere leggermente inferiori a quelle della berlina, a causa della maggiore massa della versione Cabrio.

Quale autonomia avrà e quale batteria utilizzerà?

Le indiscrezioni parlano di una batteria da circa 100 kWh e di un’autonomia stimata tra 500 e 550 chilometri. Si tratta di valori attesi, non ancora confermati ufficialmente da BMW.

Quali caratteristiche distingueranno la nuova BMW M4 Cabrio?

La nuova sportiva dovrebbe mantenere la capote in tessuto, soluzione già adottata dalla Serie 4 Cabrio dal 2021. Tra gli elementi tecnici attesi figurano l’aerodinamica attiva, la trazione integrale con gestione della coppia tra le quattro ruote e un cambio simulato a sei rapporti con paddle al volante. Prevista anche una colonna sonora artificiale per rendere più coinvolgente l’esperienza di guida elettrica. L’abitacolo dovrebbe riprendere l’impostazione Neue Klasse con Panoramic iDrive e dettagli sportivi specifici.

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