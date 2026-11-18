La nuova Škoda Peaq ha ottenuto 5 stelle nelle valutazioni di sicurezza Euro NCAP. Il SUV elettrico del marchio ceco ha conseguito il 65% nella categoria Safe Driving (Guida sicura), il 78% in Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti), il 94% in Crash Protection (Protezione in caso di incidente) e il 92% in Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente).

I risultati nei quattro ambiti

Secondo la valutazione Euro NCAP, basata sul nuovo protocollo 2026, la Škoda Peaq eccelle in particolare nell’ambito Crash Protection, con un punteggio del 94%, a conferma della solidità strutturale dell’abitacolo e della protezione offerta agli occupanti in caso di impatto. Buoni anche i risultati in Post Crash Safety (92%) e Crash Avoidance (78%), mentre il punteggio più contenuto, pur comunque solido, riguarda l’ambito Safe Driving (65%).

Il modello sottoposto ai test da Euro NCAP è la Škoda Peaq Selection 90 a guida a sinistra (LHD), un SUV con peso a vuoto di 2.259 kg.

Skoda Peaq, il crash test Euro NCAP

Il video del crash test

Euro NCAP ha pubblicato il video ufficiale dei crash test condotti sulla Škoda Peaq, che mostra nel dettaglio le prove d’urto frontale, laterale e gli altri test che hanno portato all’assegnazione delle 5 stelle.

Domande frequenti su Skoda Peaq e Euro NCAP

Quante stelle Euro NCAP ha ottenuto la Skoda Peaq?

La Skoda Peaq ha ottenuto 5 stelle nella valutazione di sicurezza Euro NCAP 2026.

Quali sono i punteggi della Skoda Peaq nei quattro ambiti Euro NCAP?

Safe Driving (Guida sicura) 65%, Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti) 78%, Crash Protection (Protezione in caso di incidente) 94%, Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente) 92%.

Quale versione di Skoda Peaq è stata testata da Euro NCAP?

È stata testata la Skoda Peaq Selection 90 a guida a sinistra (LHD), con un peso a vuoto di 2.259 kg.

In quale ambito eccelle la Skoda Peaq?

Il punteggio più alto è quello ottenuto in Crash Protection, con il 94%.

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