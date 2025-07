BMW X5 2027: continuano i test per il nuovo SUV con look Neue Klasse [FOTO SPIA]

Entro la fine dell’anno BMW avvierà le consegne dei primi modelli su piattaforma Neue Klasse con il nuovo crossover iX3, dando il via, come anticipato con il concept BMW Vision Neue Klasse X, ad uno dei cambiamenti di design più radicali nella storia della Casa bavarese. Un nuovo linguaggio stilistico che BMW estenderà anche ai modelli che non adotteranno l’architettura Neue Klasse.

Design Neue Klasse anche per la X5

Tra questi ad esempio c’è anche la futura BMW X5, i cui prototipi avvistati in queste nuove foto spia ci mostrano ancora una volta il distintivo look Neue Klasse a caratterizzare il design esterno. Questo nonostante la nuova X5 sarà costruita sulla piattaforma CLAR, e non sulla Neue Klasse, che può ospitare sia motori termici che elettrici. Ci si aspetta che la nuova BMW X5 offra sia motorizzazione benzina che elettriche, con la iX5 che adotterà l’alimentazione a batteria.

Il lunotto posteriore spiovente, in aggiunta al quarto finestrino laterale coperto dal camouflage, evidenzia il passo lungo del prototipo BMW. All’anteriore, i fari e la griglia a doppio rende che possiamo solo immaginare sotto la pellicola mimetica, traggono ispirazione dal design della Neue Klasse X. I prototipi avvistati sia sul circuito del Nurburgring che nelle strade nei pressi del quartier generale di BMW a Monaco sono dotati di maniglie delle porte posizionate alla base dei montanti, richiamando quelle viste sulle concept Neue Klasse.

Produzione al via a fine 2026

La produzione della nuova BMW X5 dovrebbe iniziare a Spartanburg, nella Carolina del Sud, Stati Uniti, verso la fine del 2026. Per quanto riguarda la iX5 elettrica, sebbene sarà ancora basata sull’architettura CLAR, adotterà la nuova tecnologia BMW eDrive di sesta generazione introdotta con la generazione Neue Klasse.

